Квитанции худеют внезапно: УФАС в Нижегородской области принудило тепловиков пересмотреть завышенные расценки

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы добилось пересмотра расценок на теплоснабжение в регионе. Поводом для активного вмешательства ведомства стали массовые обращения местных жителей, недовольных резким ростом жилищно-коммунальных платежей. В период с 2023 по 2025 год регулятор зарегистрировал 155 жалоб, большая часть которых касалась именно необоснованного завышения цен на услуги ресурсоснабжающих организаций.

Антимонопольщики начали масштабную проверку экономической обоснованности затрат компаний еще в 2024 году. Результатом анализа стало принудительное снижение ряда тарифов, однако плановая работа продолжается и сейчас. В текущем году ведомство сфокусировано на контроле трат поставщиков тепла, чтобы исключить включение лишних издержек в квитанции потребителей.

Параллельно с этим инспекторы развернули внеплановую документарную проверку региональной службы по тарифам. Ранее аналогичные мероприятия уже проводились в 2024 и 2025 годах, затрагивая не только теплоснабжение, но и сферу обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа по выявлению нарушений в методологии ценообразования остается для надзорных органов приоритетной задачей.

"Основная проблема кроется в непрозрачности затрат, которые закладываются в тариф. Когда регулятор начинает детально изучать структуру себестоимости, часто выясняется, что в нее включены расходы, не имеющие отношения к производственному процессу. Вмешательство службы здесь выступает единственным механизмом сдерживания аппетитов монополистов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Специалисты УФАС подчеркивают, что работа с обращениями граждан легла в основу доказательной базы для проведения проверок. Регулятор планомерно изучает каждый случай, где зафиксирован резкий скачок цен, сопоставляя отчетность коммунальщиков с реальными показателями эффективности их деятельности. Такой надзор позволяет дисциплинировать участников рынка и предотвращать злоупотребления.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
