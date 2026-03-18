Диплом без долгов: в Вологодской области запускают масштабную программу подготовки кадров

Россия » Северо-Запад

Вологодская область увеличивает бюджетные места в колледжах и техникумах. В 2026 году абитуриенты смогут претендовать на 8452 места — на 101 больше, чем в прошлом году. Губернатор Георгий Филимонов объявил о старте приемной кампании.

студенты
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
студенты

Федеральный проект "Профессионалитет" создал 13 кластеров с участием 26 организаций и 132 работодателей. Студенты получат 165 практических пространств.

В этом материале:

Рост бюджетных мест

В этом году колледжи и техникумы Вологодской области предлагают 8452 бюджетных места. Это на 101 больше прошлого года. Такой шаг поддержит молодежь в получении профессии без долгов.

Общий прирост связан с федеральными программами. Регион фокусируется на востребованных специальностях.

"Бюджетные места — ключ к развитию территорий, они снижают отток молодежи", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Новые направления подготовки

В четырех городах открыли прием по пяти новым программам. Они ориентированы на рынок труда региона.

Выпускники станут специалистами, которых ждут работодатели. Это часть стратегии по снижению безработицы среди молодежи.

Кластеры "Профессионалитет"

Проект вошел в нацпроект "Молодежь и дети". На Вологодчине — 13 кластеров, 26 образовательных организаций и 132 партнера-работодателя. Создано 165 пространств для практики.

Преподавание строится на реальных нуждах бизнеса. Студенты осваивают навыки на рабочих местах.

Кластеры Участники
Количество 13
Организации 26 + 132 работодателя

Такая модель ускоряет адаптацию к профессии.

"Кластеры связывают образование с экономикой регионов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Целевое обучение

Абитуриенты с договором о целевом обучении имеют приоритет. Поправки в закон "Об образовании" дают им преимущество при зачислении.

Это гарантирует работу после выпуска и снижает риски для студентов.

График приема

Без экзаменов: с 20 июня по 15 августа. С испытаниями — до 10 августа.

Прием ведут 37 колледжей, техникумов и филиалы вузов.

Преимущества для студентов

Бюджетные места растут на фоне нацпроектов. Регион инвестирует в кадры для сельского хозяйства и другие отрасли.

"Социальные программы удерживают молодежь в области", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Это шанс на стабильное будущее без переезда.

Ответы на популярные вопросы о бюджетных местах в колледжах Вологодской области

Сколько бюджетных мест в 2026 году?

8452 места — на 101 больше прошлого года.

Когда начинается прием?

С 20 июня по программам без экзаменов.

Что дает целевой договор?

Первоочередное зачисление и гарантию работы.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
