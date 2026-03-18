Диплом без долгов: в Вологодской области запускают масштабную программу подготовки кадров

Вологодская область увеличивает бюджетные места в колледжах и техникумах. В 2026 году абитуриенты смогут претендовать на 8452 места — на 101 больше, чем в прошлом году. Губернатор Георгий Филимонов объявил о старте приемной кампании.
Федеральный проект "Профессионалитет" создал 13 кластеров с участием 26 организаций и 132 работодателей. Студенты получат 165 практических пространств.
Общий прирост связан с федеральными программами. Регион фокусируется на востребованных специальностях.
В четырех городах открыли прием по пяти новым программам. Они ориентированы на рынок труда региона.
Выпускники станут специалистами, которых ждут работодатели. Это часть стратегии по снижению безработицы среди молодежи.
Проект вошел в нацпроект "Молодежь и дети". На Вологодчине — 13 кластеров, 26 образовательных организаций и 132 партнера-работодателя. Создано 165 пространств для практики.
Преподавание строится на реальных нуждах бизнеса. Студенты осваивают навыки на рабочих местах.
|Кластеры
|Участники
|Количество
|13
|Организации
|26 + 132 работодателя
Такая модель ускоряет адаптацию к профессии.
Абитуриенты с договором о целевом обучении имеют приоритет. Поправки в закон "Об образовании" дают им преимущество при зачислении.
Это гарантирует работу после выпуска и снижает риски для студентов.
Без экзаменов: с 20 июня по 15 августа. С испытаниями — до 10 августа.
Прием ведут 37 колледжей, техникумов и филиалы вузов.
Бюджетные места растут на фоне нацпроектов. Регион инвестирует в кадры для сельского хозяйства и другие отрасли.
Это шанс на стабильное будущее без переезда.
Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов
