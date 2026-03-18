Стеклянные стены перестали быть прозрачными: чиновники Архангельска меняют правила отчетности

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов (АОСД) предлагают упростить отчётность о доходах для себя и региональных чиновников. Законопроект исключит обязанность ежегодно публиковать декларации на сайтах и в СМИ, приведя нормы Поморья в соответствие с федеральными изменениями от 1 января 2026 года.

Архангельск

Законопроект АОСД

Депутаты Архангельской области устраняют несоответствия в антикоррупционном регулировании. Раньше декларации размещали публично ежегодно, теперь — только по необходимости.

Это касается госслужащих, муниципалов и депутатов. Инициатива отражает сдвиг к targeted контролю.

"Региональные нормы должны следовать федеральным, чтобы избежать двойных стандартов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов

Когда отчитываться обязательно

Декларация требуется при расходах семьи, превышающих доходы за три года: недвижимость, авто, криптоактивы. Также при переводе между органами.

Распространяется на руководителей учреждений и кандидатов. Контроль остаётся жёстким.

Ситуация Обязанность Крупная покупка Да Перевод должности Да Ежегодно Нет

Изменения в десяти законах

Правки коснутся 10 актов Поморья. Убирают публичное размещение, фокус на внутренний анализ.

Это упростит бюрократию в экономике региона.

"Такой подход снижает административную нагрузку без ущерба прозрачности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова

Федеральный фон

Владимир Путин в конце 2025 года подписал законы, отменившие ежегодные декларации. Архангельск следует этому.

Аналогичные нормы действуют по всей стране, включая северные регионы.

"Мы убираем избыточную публичность там, где она не нужна, и делаем акцент на анализ данных антикоррупционными подразделениями и кадровыми службами. При этом контроль за необоснованным обогащением будет сохранен", — заявил председатель комитета АОСД по законодательству и судебно-правовым вопросам Александр Фролов.

Депутаты на основной работе

Депутаты без отрыва от производства отчитываются только при триггерах. Изменения касаются всех.

"Экономит ресурсы на реальные риски", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов

Связь с социальной политикой очевидна.

Ответы на популярные вопросы о декларации доходов в Архангельской области

Что считать крупными расходами?

Сделки свыше доходов семьи за три года: жильё, машины, активы.

Затрагивает ли это муниципалов?

Да, всех госслужащих и депутатов.

