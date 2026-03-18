Стеклянные стены перестали быть прозрачными: чиновники Архангельска меняют правила отчетности

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов (АОСД) предлагают упростить отчётность о доходах для себя и региональных чиновников. Законопроект исключит обязанность ежегодно публиковать декларации на сайтах и в СМИ, приведя нормы Поморья в соответствие с федеральными изменениями от 1 января 2026 года.

Фото: wikipedia.org by sk (talk) is licensed under Общественное достояние
Законопроект АОСД

Депутаты Архангельской области устраняют несоответствия в антикоррупционном регулировании. Раньше декларации размещали публично ежегодно, теперь — только по необходимости.

Это касается госслужащих, муниципалов и депутатов. Инициатива отражает сдвиг к targeted контролю.

"Региональные нормы должны следовать федеральным, чтобы избежать двойных стандартов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Когда отчитываться обязательно

Декларация требуется при расходах семьи, превышающих доходы за три года: недвижимость, авто, криптоактивы. Также при переводе между органами.

Распространяется на руководителей учреждений и кандидатов. Контроль остаётся жёстким.

Ситуация Обязанность
Крупная покупка Да
Перевод должности Да
Ежегодно Нет

Изменения в десяти законах

Правки коснутся 10 актов Поморья. Убирают публичное размещение, фокус на внутренний анализ.

Это упростит бюрократию в экономике региона.

"Такой подход снижает административную нагрузку без ущерба прозрачности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Федеральный фон

Владимир Путин в конце 2025 года подписал законы, отменившие ежегодные декларации. Архангельск следует этому.

Аналогичные нормы действуют по всей стране, включая северные регионы.

Позиция комитета

"Мы убираем избыточную публичность там, где она не нужна, и делаем акцент на анализ данных антикоррупционными подразделениями и кадровыми службами. При этом контроль за необоснованным обогащением будет сохранен", — заявил председатель комитета АОСД по законодательству и судебно-правовым вопросам Александр Фролов.

Депутаты на основной работе

Депутаты без отрыва от производства отчитываются только при триггерах. Изменения касаются всех.

"Экономит ресурсы на реальные риски", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Связь с социальной политикой очевидна.

Ответы на популярные вопросы о декларации доходов в Архангельской области

Что считать крупными расходами?

Сделки свыше доходов семьи за три года: жильё, машины, активы.

Затрагивает ли это муниципалов?

Да, всех госслужащих и депутатов.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
