Стеклянные стены перестали быть прозрачными: чиновники Архангельска меняют правила отчетности

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов (АОСД) предлагают упростить отчётность о доходах для себя и региональных чиновников. Законопроект исключит обязанность ежегодно публиковать декларации на сайтах и в СМИ, приведя нормы Поморья в соответствие с федеральными изменениями от 1 января 2026 года.
Депутаты Архангельской области устраняют несоответствия в антикоррупционном регулировании. Раньше декларации размещали публично ежегодно, теперь — только по необходимости.
Это касается госслужащих, муниципалов и депутатов. Инициатива отражает сдвиг к targeted контролю.
Декларация требуется при расходах семьи, превышающих доходы за три года: недвижимость, авто, криптоактивы. Также при переводе между органами.
Распространяется на руководителей учреждений и кандидатов. Контроль остаётся жёстким.
|Ситуация
|Обязанность
|Крупная покупка
|Да
|Перевод должности
|Да
|Ежегодно
|Нет
Правки коснутся 10 актов Поморья. Убирают публичное размещение, фокус на внутренний анализ.
Это упростит бюрократию в экономике региона.
Владимир Путин в конце 2025 года подписал законы, отменившие ежегодные декларации. Архангельск следует этому.
Аналогичные нормы действуют по всей стране, включая северные регионы.
"Мы убираем избыточную публичность там, где она не нужна, и делаем акцент на анализ данных антикоррупционными подразделениями и кадровыми службами. При этом контроль за необоснованным обогащением будет сохранен", — заявил председатель комитета АОСД по законодательству и судебно-правовым вопросам Александр Фролов.
Депутаты без отрыва от производства отчитываются только при триггерах. Изменения касаются всех.
Связь с социальной политикой очевидна.
Сделки свыше доходов семьи за три года: жильё, машины, активы.
Да, всех госслужащих и депутатов.
