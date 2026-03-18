Диплом в одной руке, коляска — в другой: НовГУ убирает главный барьер для студенческих семей

В Новгородском государственном университете появятся новые комнаты для матерей с детьми. Инициатива выдвинута на молодежном форуме "Мы. Семья. Будущее" в ИНТЦ "Валдай". Студенты, власти и эксперты обсудили поддержку молодых семей в рамках проекта "Город‑Университет".

Фото: commons.wikimedia.org by Novqwer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Главный корпус НовГУ

Уже открыта комната в Педагогическом институте, в этом году — в Политехническом и Медицинском. Они объединятся с пунктами проката детских товаров.

Форум в Валдае

Форум собрал студентов НовГУ, чиновников и жителей Великого Новгорода. Организатор — Комитет по молодежной политике области. Цель — показать регион как площадку для молодежи с комфортом и поддержкой.

Обсудили благоустройство и меры для молодых специалистов. Мероприятие прошло в ИНТЦ "Валдай".

"Такие форумы укрепляют связь университета и региона, помогая молодым семьям оставаться", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова

Региональный капитал для семей

С января 2026 года семьи получают "Новгородскую семью". На первого ребенка — более миллиона рублей суммарно с федеральными. На третьего — до 1,5 миллиона. Студентам добавят 200 тысяч единовременно.

Это часть приоритетного проекта. Поддержка растет, чтобы удерживать молодежь в регионе.

Ребенок Сумма (руб.) Первый >1 000 000 Третий и последующие До 1 500 000 Студенческие семьи +200 000

Новые комнаты матери и ребенка

В 2026 году откроют комнаты в Политехническом и Медицинском институтах с прокатом кроваток, колясок, автокресел. Это облегчит жизнь студенткам-матерям.

"Инфраструктура для семей в вузах — шаг к комфортной среде", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Будущее для молодежи региона

Форум позиционирует Новгородскую область как привлекательное место. С поддержкой семей и специалистов.

"Местное самоуправление должно интегрировать такие инициативы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов

Ответы на популярные вопросы о поддержке студенческих семей

Сколько комнат матери и ребенка откроют в НовГУ?

Две новые — в Политехническом и Медицинском институтах, плюс существующая.

Какие выплаты предусмотрены для студентов?

200 тысяч рублей единовременно при рождении ребенка.

Что заработает помимо комнат?

Пункты проката детских вещей: кроватки, коляски, автокресла.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов