Диплом в одной руке, коляска — в другой: НовГУ убирает главный барьер для студенческих семей

В Новгородском государственном университете появятся новые комнаты для матерей с детьми. Инициатива выдвинута на молодежном форуме "Мы. Семья. Будущее" в ИНТЦ "Валдай". Студенты, власти и эксперты обсудили поддержку молодых семей в рамках проекта "Город‑Университет".
Уже открыта комната в Педагогическом институте, в этом году — в Политехническом и Медицинском. Они объединятся с пунктами проката детских товаров.
Форум собрал студентов НовГУ, чиновников и жителей Великого Новгорода. Организатор — Комитет по молодежной политике области. Цель — показать регион как площадку для молодежи с комфортом и поддержкой.
Обсудили благоустройство и меры для молодых специалистов. Мероприятие прошло в ИНТЦ "Валдай".
С января 2026 года семьи получают "Новгородскую семью". На первого ребенка — более миллиона рублей суммарно с федеральными. На третьего — до 1,5 миллиона. Студентам добавят 200 тысяч единовременно.
Это часть приоритетного проекта. Поддержка растет, чтобы удерживать молодежь в регионе.
|Ребенок
|Сумма (руб.)
|Первый
|>1 000 000
|Третий и последующие
|До 1 500 000
|Студенческие семьи
|+200 000
В 2026 году откроют комнаты в Политехническом и Медицинском институтах с прокатом кроваток, колясок, автокресел. Это облегчит жизнь студенткам-матерям.
Форум позиционирует Новгородскую область как привлекательное место. С поддержкой семей и специалистов.
Две новые — в Политехническом и Медицинском институтах, плюс существующая.
200 тысяч рублей единовременно при рождении ребенка.
Пункты проката детских вещей: кроватки, коляски, автокресла.
