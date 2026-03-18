В Карелии под руководством главы республики Артура Парфенчикова активно реализуют госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".
По итогам конкурсного отбора 2024 года главные усилия сосредоточили в опорных пунктах — Олонце, Сортавале и Костомукше. Федеральные средства позволяют воплощать значимые проекты, улучшая быт жителей.
В Олонце капитально отремонтировали кинотеатр и Дом культуры. Теперь это комфортные пространства для досуга, творчества и встреч. Жители отмечают удобство и современный вид учреждений.
Такие проекты, как благоустройство территорий, дополняют обновление культурных объектов.
"Обновление культурных пространств повышает привлекательность малых городов для молодежи и туристов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В Сортавале после ремонта открыли школу №1 — старейшее учебное заведение. Светлые классы оснастили инвентарем и техникой. Глава Карелии Артур Парфенчиков похвалил взаимодействие властей и бизнеса.
В городе растут тарифы на проезд в автобусах, но инфраструктурные улучшения компенсируют нагрузку на бюджет семей.
|Город
|Ключевые проекты 2025
|Олонец
|Ремонт кинотеатра и ДК
|Сортавала
|Школа №1
|Костомукша
|Каток
В Костомукше строят каток — центр спорта круглый год. Выполнен фундамент, смонтированы конструкции, ведется монтаж панелей и сетей. Запуск — в этом году.
Проект привлечет молодежь, как и экстрим-башня в Рускеале.
В трех городах реализуют 12 мероприятий: продолжат каток и ФОК в Олонце, отремонтируют детсад "Радуга", школу №4, насосную станцию в Сортавале, обновят освещение и сети.
"Такие инициативы укрепляют местное самоуправление и повышают качество жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Объем средств превысит миллиард рублей. Программа привлекает федеральные субсидии для опорных пунктов, меняя сельские территории.
Обновления улучшают образование, спорт, культуру. Жители получают современные объекты рядом с домом, что снижает отток молодежи.
Несмотря на отключения света для ремонтов, итог — комфорт.
"Культурные и спортивные объекты стимулируют внутренний туризм в регионах", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева.
Олонец, Сортавала и Костомукша — опорные пункты с проектами по инфраструктуре.
Федеральные субсидии по госпрограмме плюс республиционный бюджет.
Новые школы, катки, ДК — лучше условия для жизни и досуга.
Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.