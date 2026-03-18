Север меняет облик: три города Карелии обновляют социальную инфраструктуру для жителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Карелии под руководством главы республики Артура Парфенчикова активно реализуют госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".

Реставрация зданий в Карелии
Фото: gov10.ru by Пресс служба Администрации Главы Республики Карелия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реставрация зданий в Карелии

По итогам конкурсного отбора 2024 года главные усилия сосредоточили в опорных пунктах — Олонце, Сортавале и Костомукше. Федеральные средства позволяют воплощать значимые проекты, улучшая быт жителей.

Олонец: современные дома культуры

В Олонце капитально отремонтировали кинотеатр и Дом культуры. Теперь это комфортные пространства для досуга, творчества и встреч. Жители отмечают удобство и современный вид учреждений.

Такие проекты, как благоустройство территорий, дополняют обновление культурных объектов.

"Обновление культурных пространств повышает привлекательность малых городов для молодежи и туристов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сортавала: новая жизнь школы №1

В Сортавале после ремонта открыли школу №1 — старейшее учебное заведение. Светлые классы оснастили инвентарем и техникой. Глава Карелии Артур Парфенчиков похвалил взаимодействие властей и бизнеса.

В городе растут тарифы на проезд в автобусах, но инфраструктурные улучшения компенсируют нагрузку на бюджет семей.

Город Ключевые проекты 2025
Олонец Ремонт кинотеатра и ДК
Сортавала Школа №1
Костомукша Каток

Костомукша: крытый ледовый дворец

В Костомукше строят каток — центр спорта круглый год. Выполнен фундамент, смонтированы конструкции, ведется монтаж панелей и сетей. Запуск — в этом году.

Проект привлечет молодежь, как и экстрим-башня в Рускеале.

Планы на 2026 год

В трех городах реализуют 12 мероприятий: продолжат каток и ФОК в Олонце, отремонтируют детсад "Радуга", школу №4, насосную станцию в Сортавале, обновят освещение и сети.

"Такие инициативы укрепляют местное самоуправление и повышают качество жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Финансирование и роль программы

Объем средств превысит миллиард рублей. Программа привлекает федеральные субсидии для опорных пунктов, меняя сельские территории.

Похожие проекты есть в базах отдыха Карелии.

Влияние на жизнь жителей

Обновления улучшают образование, спорт, культуру. Жители получают современные объекты рядом с домом, что снижает отток молодежи.

Несмотря на отключения света для ремонтов, итог — комфорт.

"Культурные и спортивные объекты стимулируют внутренний туризм в регионах", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о развитии сельских территорий Карелии

Какие города получат поддержку в 2025–2026 годах?

Олонец, Сортавала и Костомукша — опорные пункты с проектами по инфраструктуре.

Откуда средства на проекты?

Федеральные субсидии по госпрограмме плюс республиционный бюджет.

Что изменится для жителей?

Новые школы, катки, ДК — лучше условия для жизни и досуга.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева, политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.