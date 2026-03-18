Север меняет облик: три города Карелии обновляют социальную инфраструктуру для жителей

В Карелии под руководством главы республики Артура Парфенчикова активно реализуют госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".

Реставрация зданий в Карелии

По итогам конкурсного отбора 2024 года главные усилия сосредоточили в опорных пунктах — Олонце, Сортавале и Костомукше. Федеральные средства позволяют воплощать значимые проекты, улучшая быт жителей.

Олонец: современные дома культуры

В Олонце капитально отремонтировали кинотеатр и Дом культуры. Теперь это комфортные пространства для досуга, творчества и встреч. Жители отмечают удобство и современный вид учреждений.

Такие проекты, как благоустройство территорий, дополняют обновление культурных объектов.

"Обновление культурных пространств повышает привлекательность малых городов для молодежи и туристов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сортавала: новая жизнь школы №1

В Сортавале после ремонта открыли школу №1 — старейшее учебное заведение. Светлые классы оснастили инвентарем и техникой. Глава Карелии Артур Парфенчиков похвалил взаимодействие властей и бизнеса.

В городе растут тарифы на проезд в автобусах, но инфраструктурные улучшения компенсируют нагрузку на бюджет семей.

Город Ключевые проекты 2025 Олонец Ремонт кинотеатра и ДК Сортавала Школа №1 Костомукша Каток

Костомукша: крытый ледовый дворец

В Костомукше строят каток — центр спорта круглый год. Выполнен фундамент, смонтированы конструкции, ведется монтаж панелей и сетей. Запуск — в этом году.

Проект привлечет молодежь, как и экстрим-башня в Рускеале.

Планы на 2026 год

В трех городах реализуют 12 мероприятий: продолжат каток и ФОК в Олонце, отремонтируют детсад "Радуга", школу №4, насосную станцию в Сортавале, обновят освещение и сети.

"Такие инициативы укрепляют местное самоуправление и повышают качество жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Финансирование и роль программы

Объем средств превысит миллиард рублей. Программа привлекает федеральные субсидии для опорных пунктов, меняя сельские территории.

Влияние на жизнь жителей

Обновления улучшают образование, спорт, культуру. Жители получают современные объекты рядом с домом, что снижает отток молодежи.

Несмотря на отключения света для ремонтов, итог — комфорт.

"Культурные и спортивные объекты стимулируют внутренний туризм в регионах", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о развитии сельских территорий Карелии

Какие города получат поддержку в 2025–2026 годах?

Олонец, Сортавала и Костомукша — опорные пункты с проектами по инфраструктуре.

Откуда средства на проекты?

Федеральные субсидии по госпрограмме плюс республиционный бюджет.

Что изменится для жителей?

Новые школы, катки, ДК — лучше условия для жизни и досуга.

