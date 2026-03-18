Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Петрозаводске активно строят вторую очередь спортивного комплекса "Луми". Подрядчики завершили фундаменты, стены и кровлю. Теперь монтируют вентилируемые фасады на всех зданиях.

Строительство второй очереди спортивного комплекса «Луми»
Фото: ВКонтакте / Минстрой Карелии by Пресс служба Минстрой Карелии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Строительство второй очереди спортивного комплекса «Луми»

Глава Карелии требует сдать объект не позднее 2026 года. Это укрепит спортивную инфраструктуру столицы республики.

Завершенные этапы

Основные конструктивные работы позади. Фундаменты, несущие стены и кровля готовы. Это фундамент для дальнейшего развития объекта.

Минстрой Карелии подтверждает: подрядчик справляется с графиком. Такие темпы типичны для региональных строек.

"Инфраструктурные проекты вроде "Луми" меняют облик городов, повышая качество жизни", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Монтаж фасадов

Стартовал монтаж вентилируемого фасада. Он обеспечит долговечность и энергоэффективность зданий. Параллельно в гараже монтируют вентиляцию.

Этап Статус
Фундаменты и стены Завершено
Кровля Завершено
Фасады В работе

Трибуны для зрителей

У здания судейской строят трибуны на 200 человек. Добавляют пандусы и ограждения для всех посетителей, включая маломобильных.

Такая доступность — стандарт современных объектов в Петрозаводске.

"Строительство спортивных комплексов стимулирует рынок жилья и туризма в регионах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Внутренняя отделка

В спортивно-хозяйственном корпусе ставят перегородки и инженерные системы. Это готовит комплекс к эксплуатации.

Параллельно обновляют сети, как в планах по энергосетям Карелии.

Сроки сдачи

Объект сдадут к 2026 году по поручению главы республики. График выдерживают.

Это вписывается в медицинскую перестройку и другие проекты Карелии.

"Местное самоуправление играет ключевую роль в таких инициативах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Значение для города

"Луми" усилит спорт в Петрозаводске, привлечет туристов как Рускеала. Связан с благоустройством.

Проект поддержит транспорт, включая тарифы в Сортавале, и отдых как в Мережнаволоке.

Ответы на популярные вопросы о спорткомплексе "Луми" в Петрозаводске

Когда сдадут вторую очередь?

Не позднее 2026 года, по поручению главы Карелии.

Что уже построено?

Фундаменты, стены, кровля. Идет монтаж фасадов и трибун.

Будет ли доступ для всех?

Да, трибуны с пандусами и ограждениями.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.