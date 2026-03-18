Рубль теряет позиции: валюта под давлением сразу нескольких факторов
Глоток воды становится роковым: почему при резком недомогании стакан в руке несёт смертельную угрозу
Выборы пройдут — тарифы изменятся: жители Поморья могут столкнутся с неприятным сюрпризом в квитанциях
Медовый месяц закончился: Лондон требует от Киева жёстких гарантий вместо пустых обещаний
Умный замок сдаётся без отмычки: как квартира становится мишенью для цифрового взлома
Скульптурные изгибы вместо лишнего блеска: чем удивили звезды на премии Оскар
Диплом в одной руке, коляска — в другой: НовГУ убирает главный барьер для студенческих семей
Киев загнал себя в ловушку: скандал с миллиардами помощи грозит политическим ударом
Север меняет облик: три города Карелии обновляют социальную инфраструктуру для жителей

Кошелек худеет на глазах: какие продукты в Карелии стали стоить непозволительно дорого

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В феврале в Карелии заметно выросли цены на некоторые продукты. По данным Карелиястата, виноград подорожал на 19,7%, чеснок — на 11,8%, морковь — на 11,1%. Это ударило по карманам жителей Петрозаводска и других городов республики.

Фото: unsplash.com by Zoshua Colah is licensed under Free to use under the Unsplash License
Этикетка ценник

Среди других товаров подорожали мука, рис, яйца, сыры, креветки, печенье и печень — от 3,8% до 5,8%. Подешевели колбасы, детский творожок и консервы для детей — на 2,8–10,5%. Алкоголь тоже не остался в стороне: игристое вино выросло на 3,6%, пиво — на 2%.

В этом материале:

Лидеры роста среди овощей и фруктов

Виноград взлетел на 19,7%, чеснок — на 11,8%, морковь — на 11,1%. Апельсины подешевели на 12,5%.

Продукт Изменение, %
Виноград +19,7
Чеснок +11,8
Морковь +11,1
Апельсины -12,5

Погода в Карелии усилила импортозависимость.

"Рост цен на овощи связан с сезонными факторами и логистикой в регионы", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Крупы, молочка и мясо: смешанная картина

Мука, рис подорожали на 5%, яйца и сыры — на 4–5%. Креветки и печень выросли на 3,8–5,8%.

Колбасы подешевели на 5–10%, детское питание — на 2,8–10,5%. Жители Петрозаводска отмечают рост расходов на еду.

Что происходит с алкоголем

Отечественное игристое вино +3,6%, пиво +2%, крепленое +1,2%. Столовое вино -1%.

Остальные напитки стабильны. В Карелии это влияет на праздничный бюджет.

"Инфляция в алкоголе отражает общий тренд в регионе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Почему цены растут

Климатические аномалии, транспортные проблемы как в Петрозаводске, логистика. Засухи влияют на урожай.

Дефицит поставок усиливает рост.

Как это бьет по жителям

Семьи в Карелии тратят больше на продукты. Это сказывается на быте и здравоохранении.

"Аномалии погоды напрямую толкают цены вверх", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Что ждет в марте

Эксперты ждут стабилизации, но овощи останутся дорогими. Следите за обновлениями Карелиястата.

Ответы на популярные вопросы о ценах на продукты в Карелии

Почему виноград так сильно подорожал?

Импортозависимость и сезонный спрос. Логистика в республику удорожает поставки.

Подешевеет ли молочка?

Возможно, с ростом производства. Следите за данными.

Влияет ли погода?

Да, аномалии сокращают урожай, повышая цены.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, климатолог Павел Лебедев

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Военные новости
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Мир. Новости мира
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Бизнес
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Последние материалы
Север меняет облик: три города Карелии обновляют социальную инфраструктуру для жителей
Таежный плен города-призрака: чем живет поселение, где лето делает дорогу бесполезной
Рассекречено в 2025-м: архивы ФСБ указали на след Янтарной комнаты в затопленных шахтах
Трибуны для чемпионов и доступ для всех: каким станет обновленный спортивный центр в Карелии
Кошелек худеет на глазах: какие продукты в Карелии стали стоить непозволительно дорого
Микробы на страже красоты: как крошечные помощники учат кожу защищаться от старости и воспалений
Бюджетная казна России пополняется на лету: миллиарды долларов приходят в обход санкций
Лёд больше не помеха: новые горизонты открылись для зимнего туризма в Петербурге
18 марта: Крым наш, Парижская коммуна и первый выход в открытый космос
Мужчины не смогут отвести глаз: та самая неудобная обувь из нулевых внезапно стала иконой стиля
