Кошелек худеет на глазах: какие продукты в Карелии стали стоить непозволительно дорого

В феврале в Карелии заметно выросли цены на некоторые продукты. По данным Карелиястата, виноград подорожал на 19,7%, чеснок — на 11,8%, морковь — на 11,1%. Это ударило по карманам жителей Петрозаводска и других городов республики.

Среди других товаров подорожали мука, рис, яйца, сыры, креветки, печенье и печень — от 3,8% до 5,8%. Подешевели колбасы, детский творожок и консервы для детей — на 2,8–10,5%. Алкоголь тоже не остался в стороне: игристое вино выросло на 3,6%, пиво — на 2%.

Лидеры роста среди овощей и фруктов

Виноград взлетел на 19,7%, чеснок — на 11,8%, морковь — на 11,1%. Апельсины подешевели на 12,5%.

Продукт Изменение, % Виноград +19,7 Чеснок +11,8 Морковь +11,1 Апельсины -12,5

Погода в Карелии усилила импортозависимость.

"Рост цен на овощи связан с сезонными факторами и логистикой в регионы", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Крупы, молочка и мясо: смешанная картина

Мука, рис подорожали на 5%, яйца и сыры — на 4–5%. Креветки и печень выросли на 3,8–5,8%.

Колбасы подешевели на 5–10%, детское питание — на 2,8–10,5%. Жители Петрозаводска отмечают рост расходов на еду.

Что происходит с алкоголем

Отечественное игристое вино +3,6%, пиво +2%, крепленое +1,2%. Столовое вино -1%.

Остальные напитки стабильны. В Карелии это влияет на праздничный бюджет.

"Инфляция в алкоголе отражает общий тренд в регионе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Почему цены растут

Климатические аномалии, транспортные проблемы как в Петрозаводске, логистика. Засухи влияют на урожай.

Дефицит поставок усиливает рост.

Как это бьет по жителям

Семьи в Карелии тратят больше на продукты. Это сказывается на быте и здравоохранении.

"Аномалии погоды напрямую толкают цены вверх", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Что ждет в марте

Эксперты ждут стабилизации, но овощи останутся дорогими. Следите за обновлениями Карелиястата.

Ответы на популярные вопросы о ценах на продукты в Карелии

Почему виноград так сильно подорожал?

Импортозависимость и сезонный спрос. Логистика в республику удорожает поставки.

Подешевеет ли молочка?

Возможно, с ростом производства. Следите за данными.

Влияет ли погода?

Да, аномалии сокращают урожай, повышая цены.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, климатолог Павел Лебедев