Петербург завершил первую в истории зимнюю навигацию по Неве. С декабря 2025 по март 2026 года городские причалы обслужили 3990 пассажиров. Основным объектом стал причал у Петропавловской крепости на Мытнинской набережной, куда подошли 175 судов.

Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by HoBoXyDoHoCoP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Санкт-Петербург

Губернатор Александр Беглов назвал проект уникальным. Он позволяет увидеть исторический центр в зимнем облике, укрепляя статус города как туристической столицы.

Первая зимняя навигация в Петербурге

Проект стартовал в декабре 2025 года. За сезон перевезли почти 4000 человек. Это открытие новых горизонтов для зимнего туризма в городе на Неве.

Причал у Петропавловской крепости стал ключевым. Суда ледового класса швартовались там 175 раз, показав востребованность формата.

Показатель Значение
Пассажиры 3990
Подходы судов 175
Период Дек. 2025 — Мар. 2026

Модернизация причала

На Мытнинской набережной установили трап и поручни для маломобильных групп. Добавили видеонаблюдение и зарядку 150 кВт для электросудов.

Это часть стратегии обновления инфраструктуры водного транспорта.

"Модернизация причалов расширяет доступность для всех категорий граждан", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экскурсии и маршруты

Предложили новогодние туры и поездки на судах на воздушной подушке. Они проходят по льду и воде, открывая зимние виды центра.

Расписание доступно в госсистеме. Это упрощает планирование для туристов.

Безопасность пассажиров

Город акцентировал безопасность. Все меры обеспечили комфорт даже в морозы. Инфраструктура адаптирована под зимние условия.

Проект соответствует нормам, подтвержденным проверками.

"Зимние экскурсии требуют особого внимания к погодным рискам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Перспективы развития

Успех закладывает основу для ежегодных навигаций. Город планирует расширять маршруты и флот.

Это интегрируется с туристическими программами и благоустройством.

Влияние на туризм

Новая услуга привлекает гостей зимой. Петербург укрепляет позиции как круглогодичный центр.

Связь с транспортной инфраструктурой и инновациями усиливает эффект.

"Зимняя навигация разнообразит туристический потенциал региона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о зимней навигации в Петербурге

Какие суда использовались?

Ледовые теплоходы и суда на воздушной подушке, способные ходить по воде и льду.

Где швартовались?

Причал Петропавловская крепость на Мытнинской набережной.

Было ли безопасно?

Да, с трапами, поручнями, видео и зарядками для судов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, климатолог с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев, обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
