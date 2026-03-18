Петербург завершил первую в истории зимнюю навигацию по Неве. С декабря 2025 по март 2026 года городские причалы обслужили 3990 пассажиров. Основным объектом стал причал у Петропавловской крепости на Мытнинской набережной, куда подошли 175 судов.
Губернатор Александр Беглов назвал проект уникальным. Он позволяет увидеть исторический центр в зимнем облике, укрепляя статус города как туристической столицы.
|Показатель
|Значение
|Пассажиры
|3990
|Подходы судов
|175
|Период
|Дек. 2025 — Мар. 2026
На Мытнинской набережной установили трап и поручни для маломобильных групп. Добавили видеонаблюдение и зарядку 150 кВт для электросудов.
Это часть стратегии обновления инфраструктуры водного транспорта.
"Модернизация причалов расширяет доступность для всех категорий граждан", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Предложили новогодние туры и поездки на судах на воздушной подушке. Они проходят по льду и воде, открывая зимние виды центра.
Расписание доступно в госсистеме. Это упрощает планирование для туристов.
Город акцентировал безопасность. Все меры обеспечили комфорт даже в морозы. Инфраструктура адаптирована под зимние условия.
Проект соответствует нормам, подтвержденным проверками.
"Зимние экскурсии требуют особого внимания к погодным рискам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.
Успех закладывает основу для ежегодных навигаций. Город планирует расширять маршруты и флот.
Это интегрируется с туристическими программами и благоустройством.
Новая услуга привлекает гостей зимой. Петербург укрепляет позиции как круглогодичный центр.
Связь с транспортной инфраструктурой и инновациями усиливает эффект.
"Зимняя навигация разнообразит туристический потенциал региона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева.
Ледовые теплоходы и суда на воздушной подушке, способные ходить по воде и льду.
Причал Петропавловская крепость на Мытнинской набережной.
Да, с трапами, поручнями, видео и зарядками для судов.
