Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Московском районе Петербурга строят школу на 1375 мест. Здание на улице Георгия Чернышёва возводит Setl Group. Ученики получат современные классы, лаборатории и спортивные зоны.

Школа для 1375 учеников рядом с ЖК «Сэтл Лофт»
Где строят школу

Новое здание встанет на улице Георгия Чернышёва в Московском районе. Это растущий квартал с новостройками. Setl Group получила разрешение. Школа закроет потребность в местах для местных детей.

Район развивается: строят дороги и магистрали. Транспортная сеть улучшается, пробки уходят.

"Такие проекты меняют облик кварталов, добавляя социальную инфраструктуру", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Инфраструктура для учебы

Предметные классы, компьютерные лаборатории и мастерские. Актовый зал для мероприятий. Библиотечно-информационный центр с современным оборудованием.

Зона Назначение
Лаборатории Эксперименты и исследования
Мастерские Практические занятия

Спорт и здоровье

Бассейн, два спортзала, хореографический зал и тир. Столовая с буфетом, медкабинеты. Внеурочные занятия в специальных помещениях.

Это поддержит физическую активность. Социальные объекты района растут.

Для самых маленьких

Группы продленного дня, игровые комнаты, сенсорная зона, читальный зал. Все для комфорта первоклассников.

"Недвижимость с социальной нагрузкой востребована в новостройках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Архитектура и двор

Четырехэтажная П-образная форма с закрытым двором. Рядом площадки для спорта. Безопасно и удобно.

Школы района

Уже построено 4 школы и 6 детсадов. Еще одна школа и два садика в работе. Реновация продолжается.

Благоустройство меняет кварталы.

"Местное самоуправление поддерживает такие инициативы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Рядом детский сад

Setl Group строит сад на 330 мест с соляной комнатой и бассейном. Комплекс для семей.

Семьи района оценят.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков, политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
