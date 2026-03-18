Сувениры перестают быть мелочью: Петербург запускает проект, куда уже рвутся 30 брендов

Смольный готовится к запуску проекта "Петербургский сувенир" в апреле 2026 года. Это продолжение программы "Петербургский дизайн", завершившейся в январе.

Фото: commons.wikimedia.org by Витюгова Женя, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сувениры

Первый магазин появится в центре, в крупном торговом комплексе, где поток туристов максимальный. Запуск наметили на июнь. Проект поможет росту малого бизнеса в городе.

Запуск проекта

Проект стартует в апреле 2026-го. Он заменит "Петербургский дизайн" и сосредоточится на сувенирах. Заявки примут минимум три недели, чтобы набрать участников.

Уже 30 производителей в листе ожидания. Это даст толчок местному производству.

"Проект усилит бренд города через уникальные изделия", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева

Бюджет и корректировки

Изначально планировали 33 миллиарда рублей, но выделили 10. Сокращение не помешает ключевым целям: поддержке мастеров и открытию магазинов.

План Факт 33 млрд руб. 10 млрд руб. Участники: 40+ 30 в очереди

Экономия позволит сосредоточиться на эффективности, как в креативных проектах города.

Кто сможет участвовать

Приоритет — товары с символикой Петербурга: от магнитов до одежды. Производители подадут заявки в апреле. Это оживит креативные мастерские и ремесла.

Первые точки продаж

Первый магазин в центре, в ТЦ с высоким трафиком туристов. Запуск — к июню. Дальше сеть расширится.

"Магазины в ТЦ привлекут покупателей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков

Расположение усилит туристический поток.

Связь с туризмом и экономикой

Сувениры повысят доходы от туризма. Проект поддержит МСП на фоне роста продаж.

Перспективы развития

Дальше — больше магазинов и экспорт. Бюджетные вложения окупятся через налоги и рабочие места.

"Инвестиции в сувениры укрепят региональный бюджет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов

