ГАТИ Санкт-Петербурга выдала восемь ордеров на благоустройство общественных пространств. Работы стартуют по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".
Всего в график года включили 62 объекта.
Программа "Формирование комфортной городской среды" меняет лицо городов. В Петербурге она фокусируется на скверах и аллеях, где появятся зоны отдыха. ГАТИ координирует ордера, чтобы работы шли без сбоев.
Это не просто косметика: закладывают новые дорожки, освещение и зелень. Горожане получат места для прогулок вдали от шума.
"Благоустройство повышает качество жизни, делая районы привлекательнее", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В Павловске сквер на Садовой и Профессора Молчанова ждут первые работы. У Фёдоровского городка обновят территорию. Это часть усилий по сохранению зеленых зон.
Пушкинский район сочетает историю и современность. Новые ордера ускорят процесс.
|Объект
|Район
|Сквер Садовая — Молчанова
|Пушкинский
|Фёдоровский городок
|Пушкинский
|Басковый пер., д.3
|Центральный
У дома № 3 в Басковом переулке работы начнутся скоро. Центральный район — сердце города, где благоустройство важно для пешеходов.
Это вписывается в общий план по городской среде.
Изотовский сквер, аллея Чернобыльцев, парк Строителей и сквер Леонарда Эйлера получат продолжение. Эти места уже любимы, но станут лучше.
Реновация таких зон повышает привлекательность районов.
"Зеленые насаждения ключ к устойчивости городской среды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.
У дома № 20 на Ростовской в Шушарах работы обновят периферийный район. Здесь растут новостройки, и благоустройство важно для жителей.
В 2026 году запланировано 62 объекта. ГАТИ следит за координацией, как в случае с реставрацией.
"Местное самоуправление играет ключевую роль в таких проектах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
