Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

ГАТИ Санкт-Петербурга выдала восемь ордеров на благоустройство общественных пространств. Работы стартуют по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". 

План благоустройства в Санкт-Петербурге
Фото: Вконтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга is licensed under Public domain
План благоустройства в Санкт-Петербурге

Всего в график года включили 62 объекта. 

Новые пространства для петербуржцев

Программа "Формирование комфортной городской среды" меняет лицо городов. В Петербурге она фокусируется на скверах и аллеях, где появятся зоны отдыха. ГАТИ координирует ордера, чтобы работы шли без сбоев.

Это не просто косметика: закладывают новые дорожки, освещение и зелень. Горожане получат места для прогулок вдали от шума.

"Благоустройство повышает качество жизни, делая районы привлекательнее", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Изменения в Пушкинском районе

В Павловске сквер на Садовой и Профессора Молчанова ждут первые работы. У Фёдоровского городка обновят территорию. Это часть усилий по сохранению зеленых зон.

Пушкинский район сочетает историю и современность. Новые ордера ускорят процесс.

Объект Район
Сквер Садовая — Молчанова Пушкинский
Фёдоровский городок Пушкинский
Басковый пер., д.3 Центральный

Центральный район обновляется

У дома № 3 в Басковом переулке работы начнутся скоро. Центральный район — сердце города, где благоустройство важно для пешеходов.

Это вписывается в общий план по городской среде.

Продолжаемые проекты

Изотовский сквер, аллея Чернобыльцев, парк Строителей и сквер Леонарда Эйлера получат продолжение. Эти места уже любимы, но станут лучше.

Реновация таких зон повышает привлекательность районов.

"Зеленые насаждения ключ к устойчивости городской среды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Шушары на Ростовской

У дома № 20 на Ростовской в Шушарах работы обновят периферийный район. Здесь растут новостройки, и благоустройство важно для жителей.

Общий график работ

В 2026 году запланировано 62 объекта. ГАТИ следит за координацией, как в случае с реставрацией.

"Местное самоуправление играет ключевую роль в таких проектах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве в Петербурге

Когда точно стартуют работы?

С началом агротехнического периода, в ближайшие недели.

Сколько объектов в плане на год?

62 новых объекта в координационном графике.

Кто выдает ордера?

ГАТИ Санкт-Петербурга.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов, политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
