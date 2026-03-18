Лахта сдвигает планку: Петербург готовит проект, который не помещается в привычный масштаб

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выложил на общественные обсуждения планы по строительству многофункциональных комплексов "Лахта Центр-2" и "Лахта Центр-3". Башни вырастут рядом с существующим Лахта-центром.
Максимальная высота одной башни достигнет 710 метров, другой — 570 метров. Общая площадь объектов составит сотни тысяч квадратных метров. Строительство завершат к 2033 году, а энергетический центр — к 2028-му.
Застройщик — АО "Синергия", заказчик — АО "Ренконс", проектировщик — ООО "Метрополис". Комплексы объединят офисы, магазины, спортобъекты и поликлиники.
Проект предполагает возведение двух высотных башен в составе "Лахта Центр-2" и "Лахта Центр-3". Это продолжение развития бизнес-района, где уже стоит дом высотой 462 метра. Новые объекты усилят статус Петербурга как города небоскребов.
Планировка учитывает энергетику и транспорт. Генплан города балансирует застройку и экологию.
"Такие проекты меняют рынок недвижимости в регионе, привлекая инвестиции", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.
Первая башня — 710 метров, вторая — 570 метров. Площадь "Лахта-2" — 411 625 кв. м, "Лахта-3" — 322 589 кв. м. Это сделает их одними из самых высоких в Европе.
Стилобаты дополнят башни, создавая единую композицию. Проект прошел градостроительный совет.
|Комплекс
|Параметры
|Лахта Центр-2
|710 м, 411 625 м²
|Лахта Центр-3
|570 м, 322 589 м²
Инвесторы учитывают архитектуру города.
Офисы, магазины, кафе, спортзалы, культурные пространства, поликлиника. Стилобаты расширят функции.
Это поддержит бизнес и жителей.
Первый этап: локальные дороги — Высотная, Водная, Береговая улицы. Второй: развязка через ж/д и Приморское шоссе к Шуваловскому проспекту.
Проект разгрузит трафик, как КАД-2. Инфраструктура растет.
"Развитие дорог критично для таких мегапроектов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Материалы выставлены 18 марта. Жители оценят проект до утверждения. Это шаг к комфортной среде.
"Местное самоуправление играет ключевую роль в согласованиях", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Проект вписан в генплан с учетом зеленых зон.
