Лахта сдвигает планку: Петербург готовит проект, который не помещается в привычный масштаб

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выложил на общественные обсуждения планы по строительству многофункциональных комплексов "Лахта Центр-2" и "Лахта Центр-3". Башни вырастут рядом с существующим Лахта-центром.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Galakhov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лахта-центр в Санкт-Петербурге

Максимальная высота одной башни достигнет 710 метров, другой — 570 метров. Общая площадь объектов составит сотни тысяч квадратных метров. Строительство завершат к 2033 году, а энергетический центр — к 2028-му.

Застройщик — АО "Синергия", заказчик — АО "Ренконс", проектировщик — ООО "Метрополис". Комплексы объединят офисы, магазины, спортобъекты и поликлиники.

Новые башни в Лахте

Проект предполагает возведение двух высотных башен в составе "Лахта Центр-2" и "Лахта Центр-3". Это продолжение развития бизнес-района, где уже стоит дом высотой 462 метра. Новые объекты усилят статус Петербурга как города небоскребов.

Планировка учитывает энергетику и транспорт. Генплан города балансирует застройку и экологию.

"Такие проекты меняют рынок недвижимости в регионе, привлекая инвестиции", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Параметры высоток

Первая башня — 710 метров, вторая — 570 метров. Площадь "Лахта-2" — 411 625 кв. м, "Лахта-3" — 322 589 кв. м. Это сделает их одними из самых высоких в Европе.

Стилобаты дополнят башни, создавая единую композицию. Проект прошел градостроительный совет.

Комплекс Параметры Лахта Центр-2 710 м, 411 625 м² Лахта Центр-3 570 м, 322 589 м²

Кто строит и когда

АО "Синергия" ведет стройку, АО "Ренконс" — техзаказчик, ООО "Метрополис" — проектировщик. Башни сдадут к 2033 году, энергоцентр — к 2028-му.

Инвесторы учитывают архитектуру города.

Что войдет в комплексы

Офисы, магазины, кафе, спортзалы, культурные пространства, поликлиника. Стилобаты расширят функции.

Это поддержит бизнес и жителей.

Развитие улично-дорожной сети

Первый этап: локальные дороги — Высотная, Водная, Береговая улицы. Второй: развязка через ж/д и Приморское шоссе к Шуваловскому проспекту.

Проект разгрузит трафик, как КАД-2. Инфраструктура растет.

"Развитие дорог критично для таких мегапроектов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Общественные слушания

Материалы выставлены 18 марта. Жители оценят проект до утверждения. Это шаг к комфортной среде.

"Местное самоуправление играет ключевую роль в согласованиях", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о строительстве в Петербурге

Когда завершат стройку?

Башни — к 2033 году, энергоцентр — к 2028-му.

Что будет в комплексах?

Офисы, магазины, спорт, культура, поликлиника.

Влияет ли на экологию?

Проект вписан в генплан с учетом зеленых зон.

