Россия » Юг

На юге России деньги считать умеют, но и широту души напоказ выставляют часто. Базар гудит, как разворошенный улей, а статистика электронных чаевых в 130 миллионов рублей лишь подтверждает: кубанский характер — штука дорогая. Купюры в "электронном виде" разлетаются по счетам официантов быстрее, чем созревает ранняя клубника на полях края.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бармен за стойкой

Привычные нам бумажные купюры уступают место цифровым переводам. Сервис "Нетмонет" показал нам изнанку нашего гостеприимства. Где-то это — жест искренней благодарности, а где-то — попытка скрыть разбитое корыто реальности за фасадом столичного шика. Порой попытка выдать обычный сервис за высокий уровень обслуживания напоминает "ювелирную огранку дефекта" — красиво, дорого, но смысл ускользает.

География южной широты

Сочи нынче диктует моду. Курорт перехватил пальму первенства, оставив Геленджик на втором месте. Средний чек в 506 рублей — это не просто чаевые. Это своего рода "входной билет" в клуб тех, кто не привык экономить отдых. В Краснодаре планка чуть ниже — 462 рубля. Старая коммуналка интересов и амбиций заставляет города соревноваться в щедрости, даже если цены на продукты на рынке кусаются.

Новороссийск, Кропоткин и Ейск замыкают середину списка. Здесь культура поощрения напоминает "затор на трассе" в пик сезона — вроде бы и движемся, но без особого размаха. Армавир и Туапсе плетутся в хвосте, довольствуясь тремя сотнями рублей. Кажется, тут иные приоритеты.

"Рост чаевых напрямую завязан на уровень туристического потока. В местах больших трат и сервис пытается соответствовать, хотя нагрузка на инфраструктуру остается запредельной", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Цена кубанского гостеприимства

За цифрами чаевых скрываются глобальные проблемы. Пока одни оставляют тысячи за ужин, другие решают вопросы энергетического дефицита. Система работает на пределе возможностей, а стоимость модернизации сетей — 130 миллиардов рублей — заставляет задуматься о стабильности. Это куда важнее, чем очередная надбавка официанту.

Регион стремится к обновлению. Грандиозная перестройка энергосистемы - лишь малая часть забот. Исторические кварталы тоже требуют сноса, превращая городское планирование в ковровый снос ветхого жилья. Это работа не для слабонервных. Здесь цена ошибки — целые районы.

"Инфраструктура должна успевать за аппетитами сервиса. Без устойчивого снабжения электричеством и водой даже самые дорогие рестораны превратятся в музейные экспонаты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Город Средний чек на чай (руб.)
Сочи 506
Геленджик 490
Краснодар 462

"Культурные привычки — дело наживное. Важнее, чтобы каждый на своем месте приносил пользу, а не просто ждал благодарности за кофе", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о гастрономической щедрости

Почему именно Сочи стал лидером в рейтинге чаевых?

Рост среднего чека обусловлен высоким трафиком обеспеченных туристов и концентрацией премиальных заведений общепита, где этикет стал частью маркетинга.

Влияет ли инфляция на размер "чая"?

Конечно. Рост стоимости продуктов в меню ведет к пропорциональному увеличению суммы благодарности, так как расчет часто идет в процентах от счета.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
