Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующий ремонт Владивостока: зачем город переходит на пластик и как это спасет водителей
Цифровое гостеприимство: как официанты Краснодара богатеют быстрее, чем зреет клубника
Когда ветер дует в нужную сторону: как Владивосток пробивает мусорный кризис благодаря новым реформам
Правый руль против Китая: честный выбор Приморья, который так и не поняли в Москве
Муж на час превратился в прораба: Лолита нашла замену романтике в бетонных работах
Дроны летели как рой — но попали в паутину: как Курская область превратила небо в фильтр
Калининград могли увести без единого выстрела: как регион тянуло к Европе
Москва накрыта невидимым куполом: как ПВО гасит угрозы ещё до первых звуков
Компенсация за потерянное стадо: власти определили порядок выплат после массового изъятия скота

Скидка 50% не спасёт: на вокзалах Краснодара таксисты прячутся от проверок и новых штрафов

Россия » Юг

Выходишь из здания вокзала — и тут же тебя обступают цепкие "бомбилы". И, не моргнув глазом, называют цену, как за полет в космос. День год кормит — девиз здешнего туристического сезона. На Кубани решили прекратить этот балаган, начав масштабную реновацию порядка на привокзальных площадях.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашечки такси ночью

С 1 марта 2026 года в регионе заработал закон, бьющий по карману нелегалов. Теперь предлагать услуги извоза вне специальных мест — себе дороже. Это похоже на то, как если бы в старой коммуналке внезапно решили отрезать лишние провода, вызывающие короткое замыкание. Посмотрим, станет ли рынок прозрачнее, чем кубанское небо после июльской грозы.

Новые правила игры на вокзалах

Задача новой меры — упорядочить рынок, вытеснив серых перевозчиков. Они как ржавый скальпель, которым пытаются оперировать современный транспортный узел. Навязанные услуги не дают пассажиру гарантий безопасности. Теперь за каждое "куда ехать?" вне закона придется раскошелиться на штраф.

Предприниматели рискуют суммой в 20 тысяч рублей. Юрлицам прилетит уже 50 тысяч. Уполномоченные сотрудники минтранса края вовсю составляют протоколы. Это как ювелирная работа мастера маникюра, который осторожно удаляет заусенцы на теле городской инфраструктуры, чтобы не повредить живое мясо рынка.

"Мы видим серьезный запрос на наведение элементарного порядка. Безопасность граждан не должна зависеть от аппетитов случайных людей с шашечками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Владимир Орлов.

Цена вопроса и рыночный перекос

В дневное время официальные службы такси работают по алгоритмам. Однако "бомбилы" — народ особый. Они живут по инерции, словно застряли в девяностых. Попытка навязать поездку до центра за две тысячи рублей при реальной цене в три раза ниже — стандартный почерк.

Кубань сейчас активно инвестирует в развитие энергетики и инфраструктуру. Нелегальный извоз здесь смотрится как глиняные ноги у гиганта. Пока регион тянет миллиарды в важные объекты, мелкие дельцы пытаются "отщипнуть" свое на входе в терминалы.

Нарушитель Сумма штрафа
Частник ("бомбила") 5 000 рублей
Предприниматель 20 000 рублей
Юридическое лицо 50 000 рублей

"Ситуация с нелегальным извозом в курортных зонах требует системного подхода, а не разовых акций. Мы наблюдаем, как легализация рыночных цен помогает стабилизировать отрасль", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Где искать правду пассажиру

В аэропортах внедряют стойки официальных заказов. Это спасение для тех, у кого сел телефон. Не стоит поддаваться на крики зазывал. Помните про энергетическую безопасность вашего кошелька: лучше выбрать прозрачный тариф, чем играть в рулетку с частником.

Кубань лидирует по числу зарегистрированных перевозчиков. В реестре — почти 70 тысяч машин. Объем спроса настолько велик, что на всех хватит работы, кроме тех, кто привык ловить рыбу в мутной воде. Старые методы пора сдавать в утиль, как вышедшие из моды технологии управления.

Уроки соседей: Ставропольский опыт

В Минеральных Водах обстановка пока накалена до предела. Там легенды о ловкости местных "бомбил" передаются из уст в уста. Пассажиры жалуются на навязчивость, сравнимую с вирусной нагрузкой. Им буквально вырывают чемоданы из рук.

Руководство аэропорта давно просит помощи у депутатов. Но пока воз и ныне там. Очередь за дефицитом порядка растянулась на месяцы. Сбитый прицел региональной бюрократии не дает решить проблему оперативно, заставляя людей терпеть произвол.

"Когда регламенты отстают от реальности, страдают простые люди. Нужна четкая координация между полицией и властями на местах", — отметил в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о нелегальных такси

На какое расстояние действует запрет вокруг аэропортов?

Запрет на предложение услуг действует в радиусе 200 метров от ближайшего входа или выхода из здания аэропорта или вокзала. Все, что дальше — легальное поле для конкуренции.

Кто составляет протоколы на нарушителей?

Правом составлять протоколы наделены представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а также сотрудники транспортной полиции.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.