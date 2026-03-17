Когда ветер дует в нужную сторону: как Владивосток пробивает мусорный кризис благодаря новым реформам

Во Владивостоке утро начинается не с кофе, а с проверки ветра. Пока москвичи спорят о высоких материях, мы смотрим, куда сегодня несет мусорный бак. В порту свои законы: если система не работает, она просто встает колом, как старый "пруль" на перевале в тайфун. Мусорная реформа здесь долго напоминала сбитый прицел — стреляли мимо цели, попадая лишь в нервы горожан.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under Public domain
Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина признает: картина была безрадостной. Инфраструктура оказалась с гнилым фундаментом, а бизнес привык экономить на утилизации, сбрасывая все "за речку" или просто в ближайший овраг. Теперь власти пытаются выправить конструкцию, вливая миллиарды в технику и новые полигоны. Это уже не просто попытка косметического ремонта, а попытка заменить сломанный мотор на ходу, пока машина летит по сопкам.

Системный ремонт полигонов

Государство взяло на себя роль главного инженера. Миллиардные вложения — это попытка закрыть критический износ отрасли, где каждая вторая машина была металлоломом. В кибербезопасности инфраструктуры пока порядка больше, чем в вывозе отходов, но работу ведут активно. В планах — шесть современных комплексов, завязанных на концессии, общей стоимостью более 26 миллиардов рублей.

"Инфраструктурные проекты требуют не только денег, но и жесткого контроля за каждым узлом системы, иначе вложения просто растворятся в тумане", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Смена логики платежей

Старая схема начислений "по прописке" трещала по швам. Это было все равно что считать пенсии, игнорируя реальную инфляцию. Переход на оплату по площади жилья вскрыл реальную картину потребления. Стала понятнее экономика процесса, а жалобы на графики вывоза пошли на спад на треть.

Борьба с коммерческим мусором

Бизнесмены в Приморье долго играли в прятки, подбрасывая отходы в жилые дворы. Это напоминает затор на трассе, когда кто-то пытается объехать пробку по обочине, засыпая её мусором. В 2025 году выявили более восьми тысяч таких нарушений — работа закипела нешуточная. Пресечение этой "схемы" добавило отрасли 600 миллионов рублей, которые теперь пойдут на чистоту, а не на латание дыр в бюджете.

"Наведение порядка в коммерческих отходах — это как ювелирная огранка дефекта: мы убираем лишнее, чтобы из хаоса получилась работающая модель", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Показатель Результат 2025-2026
Новых мусоровозов 70 ед. + регулярное обновление
Бюджет на отрасль 3,1 млрд руб. (2026 год)
Контейнерные площадки 352 новых + 3000 контейнеров

Работы еще непочатый край. Как говорят местные эксперты, пока не будет культуры обращения с отходами у самих жителей, любая техника останется лишь временным решением. Важно следить за научными проектами, помогающими оптимизировать среду, ведь Дальний Восток всегда был полигоном для сложных задач.

"Проблемы с логистикой ресурсов на наших территориях часто связаны с тем, что старые методы работы уже давно вышли из строя", — подчеркнул политолог Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы о реформе

Почему так долго идет реформа?

Система требует полной замены изношенной инфраструктуры, что невозможно сделать за один сезон, учитывая масштабы территории и сложный климат региона.

Станет ли вывоз дороже?

Власти делают упор на прозрачность и сбор платежей с бизнеса, чтобы снизить необоснованную финансовую нагрузку на домохозяйства.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
