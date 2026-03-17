Россия » Сибирь » Абакан

Экономика Хакасии в 2025 году продемонстрировала устойчивость и уверенный рост, вопреки сложным внешнеполитическим и макроэкономическим факторам. Глава республики Валентин Коновалов провел рабочую встречу с министром экономического развития Романом Ковтуном, где были подведены итоги года и намечены векторы развития на ближайший период. Основной акцент сделан на диверсификации доходов и поддержке ключевых производственных секторов.

Фото: www.freepik.com by xb100 is licensed under Free More info
Мешочек с монетами

Ключевым маркером успеха стал рост валового регионального продукта (ВРП), который за год увеличился почти на 2%. При пересчете на душу населения этот показатель выглядит еще более внушительно, демонстрируя скачок более чем на 9%. Такие цифры подтверждают эффективность выбранной стратегии, направленной на стимулирование внутренних ресурсов региона, включая рынок недвижимости сибири и промышленный потенциал.

Промышленность как локомотив экономики

Промышленный сектор остается фундаментом благосостояния республики. По индексу промышленного производства Хакасия заняла почетное второе место в Сибирском федеральном округе и 25-е — в общероссийском рейтинге. Особое внимание уделяется добыче полезных ископаемых, где регион лидирует в Сибири. В 2025 году на развитие мощностей и поддержку предприятий было выделено свыше 700 миллионов рублей, что стало абсолютным рекордом для субъекта.

"Инвестиции в промышленность сегодня закладывают базу для налоговых поступлений завтра. Важно, что регион находит средства на модернизацию производств даже в условиях бюджетных ограничений, что выгодно отличает его от соседей, где наблюдаются финансовые ограничения в других сферах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Строительный бум и жилой фонд

Сектор строительства в Хакасии переживает настоящий расцвет. Республика поднялась на 19-е место в России по объемам возводимых объектов. Примечательно, что наиболее динамично растет жилищное строительство — прирост составил более 40% за отчетный период. Это напрямую коррелирует с общей доступностью жилья в СФО, хотя в соседних мегаполисах стоимость жилья 2026 года заставляет многих пересматривать свои планы на покупку.

Отрасль Показатель роста за год
Жилищное строительство +40%
Туристические услуги +11,5%
Количество субъектов МСП +5%
ВРП на душу населения +9%

Поддержка малого бизнеса и инвестиции

Число предпринимателей в республике достигло отметки в 19 тысяч человек. Стабильный рост малого и среднего бизнеса (МСП) наблюдается в течение последних четырех лет. Правительство Хакасии активно применяет инструменты налоговых льгот и грантовой поддержки, создавая благоприятную среду для тех, кому интересна работа в Новосибирске, Абакане или Красноярске, но кто выбирает развитие собственного дела в родном регионе.

"Стабильный прирост числа предпринимателей на 5% ежегодно говорит о доверии бизнеса к власти. В условиях, когда в некоторых городах Сибири встает кадровый дефицит, Хакасия создает условия для самозанятости и малых производств", — объяснила в беседe с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Туризм: рекордные вложения и отдача

Туристический потенциал республики перестал быть просто красивой картинкой и начал приносить реальные деньги в бюджет. В 2025 году отрасль получила финансовую инъекцию в размере более 103 миллионов рублей. Это позволило увеличить объем платных услуг в сфере гостеприимства на 11,5%. Регион привлекает путешественников своей этникой и природой, хотя инфраструктурные риски, такие как клещи в ранний весенний период, требуют постоянного контроля со стороны ведомств.

Развитие внутреннего туризма в Хакасии идет рука об руку с благоустройством территорий. Инвесторы вкладываются в современные отели и базы отдыха, ориентируясь на платежеспособный спрос. При этом власти подчеркивают важность сохранения экологического баланса и защиты природных памятников от избыточной антропогенной нагрузки.

Реализация национальных проектов

Хакасия активно интегрирована в федеральную повестку. Республика участвует в 12 национальных проектах, реализуя через них 41 региональную программу. Уровень кассового исполнения достиг 95,5%, что является одним из лучших результатов в СФО. Это позволяет своевременно обновлять социальную инфраструктуру и предотвращать чрезвычайные ситуации, будь аномальный паводок или необходимость ремонта дорог.

"Высокий процент исполнения нацпроектов свидетельствует о налаженной дисциплине в министерствах. Качественное освоение средств позволяет решать застарелые проблемы, от обновления муниципального транспорта до цифровизации госуслуг", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о Хакасии

За счет чего вырос ВРП в Хакасии?

Основными драйверами стали промышленное производство, особенно добывающий сектор, и рекордные темпы жилищного строительства, объем которого увеличился на 40%.

Сколько предпринимателей работает в республике?

На текущий момент в Хакасии зарегистрировано почти 19 тысяч субъектов бизнеса. Ежегодный прирост составляет около 5% благодаря льготному налогообложению и грантам.

Какова ситуация с реализацией нацпроектов?

Республика входит в топ-4 регионов Сибири по кассовому исполнению нацпроектов (95,5%). Всего реализуется 41 региональный проект в рамках 12 федеральных направлений.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
