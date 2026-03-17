Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономить оказалось проще, чем думали: одна привычка меняет бюджет без усилий
Налил полный бак и попал на ремонт: как вовремя заметить, что топливо убивает двигатель
Тайна, от которой холодеет кровь: в Сибири нашли доказательство ритуала с армией призраков
Сабля бригады им. Платова бьёт в цель: казаки приняли участие во взятии Каленики в ДНР
Безработица снизилась, но позиции рухнули: что происходит с работой в Омской области
Семейный десант: 89 наставников превратят обычные выходные в жесткий курс молодого бойца
Неприятный запах от питомца: в этих случаях это повод обратиться к ветеринару
Роскошь больше не впечатляет: россияне назвали новые признаки успешной жизни
Mazda CX-5 ворвалась в топ продаж: секрет популярности оказался не только в дизайне

Ценовые качели в Кузбассе: одни товары бьют рекорды роста, а другие внезапно отдают даром

Россия » Сибирь » Кемерово

Жители Кемеровской области столкнулись с очередным витком продуктовой инфляции. Февральские данные Кемеровостата демонстрируют, что, несмотря на умеренный общий рост индекса потребительских цен на 0,72%, стоимость отдельных базовых товаров в продуктовых корзинах горожан совершила резкий скачок. Динамика затронула как импортные фрукты, так и позиции, составляющие основу рациона — овощи борщевого набора и яйца.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
Супермаркет

Экономическая ситуация в регионе остается неоднородной. Пока угольный гигант Кузбасса ставит добычу на паузу, логистические издержки и сезонные факторы продолжают давить на розничный рынок. Для многих семей вопрос о том, сколько стоит жизнь в Кузбассе, становится все более острым, учитывая разрыв между ценниками в магазинах и реальными доходами населения.

Что подорожало сильнее всего

Лидером роста в феврале стал виноград, цена на который взлетела сразу на 15%. Следом за ним в антирейтинге доступности расположилась свекла — ее стоимость увеличилась на 14%. Огурцы, традиционно волатильные в зимний период, прибавили 9%. Эти изменения напрямую отражаются на бюджетах домохозяйств, заставляя пересматривать привычное меню.

Не обошла инфляция стороной и категорию социально значимых товаров. Куриные яйца, капуста и бананы также зафиксированы в списке подорожавших позиций. Ситуация осложняется тем, что в некоторых районах коммунальные службы ведут борьбу со снегопадами, что порой затрудняет своевременную доставку продукции в отдаленные торговые точки.

"Резкий рост цен на овощи открытого грунта в конце зимы — классический признак истощения запасов местного урожая. Свекла и капуста в это время года начинают замещаться более дорогими поставками из южных регионов или из-за рубежа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Причины ценового ралли

Основным триггером выступает сезонность. К февралю-марту складские мощности региональных производителей зачастую не могут обеспечить идеальную сохранность корнеплодов, что ведет к росту процента отбраковки и, как следствие, повышению себестоимости оставшейся продукции. Кроме того, на стоимость импортных позиций, таких как виноград и бананы, оказывает влияние волатильность валютных курсов и усложнение транспортных цепочек.

Влияет на рынок и общая экономическая трансформация. Пока банковские отделения в Кузбассе превращаются в коворкинги, внедряя новые сервисы, ритейл вынужден закладывать в цену товаров растущие расходы на электроэнергию и обслуживание торгового оборудования. В Кузбассе на цену продуктов косвенно влияет и промышленный сектор: любые колебания в добывающей отрасли меняют покупательную способность населения.

Продукт Изменение цены (%)
Виноград +15%
Свекла +14%
Огурцы +9%
Апельсины -12%

Где цены пошли на спад

Вопреки общей тенденции, ряд продуктов в Кузбассе стал доступнее. Рекордсменом по снижению цены стали апельсины, подешевевшие почти на 12%. Это связывают с пиком сезона сбора цитрусовых в странах-экспортерах и налаженными графиками поставок. Также на 5% упала стоимость сливочного масла и репчатого лука.

Незначительное снижение цен затронуло гречневую крупу, лимоны и шоколадные конфеты. Это дает потребителям возможность маневра: замещая дорогие позиции более доступными аналогами, можно временно стабилизировать семейный бюджет.

"Снижение цен на сливочное масло на фоне общего роста инфляции — показатель высокой насыщенности рынка и конкуренции между федеральными и региональными брендами", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Прогнозы экспертов

Специалисты отрасли указывают на то, что весенний период может преподнести новые сюрпризы. Помимо экономических факторов, в игру вступает природа. В частности, подготовка к половодью может временно ограничить логистику в сельских районах, что локально скажется на ассортименте малых магазинов.

Тем не менее, Кузбасс сохраняет устойчивость благодаря диверсификации поставок. Даже в условиях изменения логистики банковского обслуживания и промышленного давления, торговые сети находят пути для сдерживания цен на критически важные товары через систему скидок и акционных предложений.

"Не стоит забывать об административном ресурсе. Власти региона пристально следят за ценниками на 24 социально значимых товара, что сдерживает спекулятивные настроения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему овощи в Кузбассе дорожают именно в конце зимы?

Это связано с сезонным сокращением запасов в хранилищах и переходом на импортную продукцию или овощи из тепличных хозяйств, чьи расходы на отопление и освещение в Сибири крайне высоки.

Ждать ли снижения цен на яйца в ближайшее время?

Стоимость яиц зависит от цен на корма, логистики и эпизоотической ситуации. Обычно после весеннего пика спроса наблюдается некоторая коррекция цен в сторону снижения.

Как сэкономить на покупках при таком росте цен?

Эксперты рекомендуют следить за акциями крупных торговых сетей и отдавать предпочтение сезонным фруктам, которые сейчас дешевеют, например, цитрусовым.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, аналитик Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.