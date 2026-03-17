Светится белым, пока вы поворачиваете: на перекрестках Великого Новгорода появились новые световые подсказки

В Великом Новгороде продолжают совершенствовать дорожную инфраструктуру. В Державинском микрорайоне на ключевых перекрёстках появились дополнительные секции светофоров с белым мигающим человечком и стрелкой.
Секции установили на светофорах у Державинского кольца в сторону Колмовского моста и с моста на Парковую улицу. Они предупреждают водителей о возможном появлении пешеходов при повороте, напоминая об обязанности уступить дорогу.
Как пояснил зампредкомитета по строительству Егор Дороднов, сигнал работает в паре с основным светофором и не даёт самостоятельного разрешения на движение. Ожидается, что это ускорит трафик для всех.
Секции с мигающим белым человечком и стрелкой появились на перекрёстках от Державинского кольца к Колмовскому мосту и обратно на Парковую. Это часть мер по оптимизации движения в загруженном районе.
Пресс-центр мэрии отметил, что сигнал активируется при повороте, где есть пешеходный переход. Водители получают визуальное напоминание заранее.
|Перекрёсток
|Направление
|Державинское кольцо
|К Колмовскому мосту
|Колмовский мост
|На Парковую улицу
Секция мигает белым человечком со стрелкой, сигнализируя о пешеходах на переходе при повороте. Она не заменяет жёлтый или зелёный, а дополняет основной светофор.
Дороднов подчеркнул: сигнал информирует об обязанности уступить преимущество. Это стандарт для современных ПДД.
"Такие секции снижают конфликты на поворотах, повышая пропускную способность на 10-15 процентов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Новинка экономит время: водители быстрее реагируют, пешеходы чувствуют себя защищённее. Трафик разгружается без удлинения циклов.
В Великом Новгороде это актуально из-за роста машин и водителей.
В январе аналогичную секцию поставили на пересечении Германа и Большой Санкт-Петербургской. Опыт показал положительный эффект.
Это пилот, расширенный в Державинский район для тестирования в реальных условиях.
Сигнал соответствует нормам: водитель обязан уступать пешеходам при повороте по ПДД. Штрафы за игнор остаются.
Юристы подтверждают легитимность: это информационная секция, не меняющая статус светофора.
"Информационные сигналы усиливают ответственность водителей без новых запретов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Мэрия прогнозирует сокращение простоев на 20 процентов. Мониторинг покажет данные через месяц.
Это вписывается в обновление транспорта в городе.
"Локальные инновации вроде этой укрепляют местное самоуправление в сфере безопасности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Предупреждение о пешеходах на переходе при повороте. Уступите дорогу.
Нет, только информирует. Следуйте основному светофору.
Да, по ПДД за непредоставление преимущества пешеходу.
Пока мониторят пилотные точки.
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
