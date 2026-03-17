Светится белым, пока вы поворачиваете: на перекрестках Великого Новгорода появились новые световые подсказки

В Великом Новгороде продолжают совершенствовать дорожную инфраструктуру. В Державинском микрорайоне на ключевых перекрёстках появились дополнительные секции светофоров с белым мигающим человечком и стрелкой. 

Фото: unsplash.com by Marius Serban is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Секции установили на светофорах у Державинского кольца в сторону Колмовского моста и с моста на Парковую улицу. Они предупреждают водителей о возможном появлении пешеходов при повороте, напоминая об обязанности уступить дорогу.

Как пояснил зампредкомитета по строительству Егор Дороднов, сигнал работает в паре с основным светофором и не даёт самостоятельного разрешения на движение. Ожидается, что это ускорит трафик для всех.

В этом материале:

Новые светофоры в Державинском

Секции с мигающим белым человечком и стрелкой появились на перекрёстках от Державинского кольца к Колмовскому мосту и обратно на Парковую. Это часть мер по оптимизации движения в загруженном районе.

Пресс-центр мэрии отметил, что сигнал активируется при повороте, где есть пешеходный переход. Водители получают визуальное напоминание заранее.

Перекрёсток Направление
Державинское кольцо К Колмовскому мосту
Колмовский мост На Парковую улицу

Как работает белый сигнал

Секция мигает белым человечком со стрелкой, сигнализируя о пешеходах на переходе при повороте. Она не заменяет жёлтый или зелёный, а дополняет основной светофор.

Дороднов подчеркнул: сигнал информирует об обязанности уступить преимущество. Это стандарт для современных ПДД.

"Такие секции снижают конфликты на поворотах, повышая пропускную способность на 10-15 процентов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Плюсы для водителей и пешеходов

Новинка экономит время: водители быстрее реагируют, пешеходы чувствуют себя защищённее. Трафик разгружается без удлинения циклов.

В Великом Новгороде это актуально из-за роста машин и водителей.

Первая проба в городе

В январе аналогичную секцию поставили на пересечении Германа и Большой Санкт-Петербургской. Опыт показал положительный эффект.

Это пилот, расширенный в Державинский район для тестирования в реальных условиях.

Правила и закон

Сигнал соответствует нормам: водитель обязан уступать пешеходам при повороте по ПДД. Штрафы за игнор остаются.

Юристы подтверждают легитимность: это информационная секция, не меняющая статус светофора.

"Информационные сигналы усиливают ответственность водителей без новых запретов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ожидаемый эффект

Мэрия прогнозирует сокращение простоев на 20 процентов. Мониторинг покажет данные через месяц.

Это вписывается в обновление транспорта в городе.

"Локальные инновации вроде этой укрепляют местное самоуправление в сфере безопасности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о новых светофорах

Что значит белый мигающий человечек со стрелкой?

Предупреждение о пешеходах на переходе при повороте. Уступите дорогу.

Разрешает ли сигнал движение?

Нет, только информирует. Следуйте основному светофору.

Будут ли штрафы за игнор?

Да, по ПДД за непредоставление преимущества пешеходу.

Где ещё установят?

Пока мониторят пилотные точки.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
