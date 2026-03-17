Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мраморный карьер поднимается на 28 метров: веревочные лабиринты башни ждут туристов Карелии

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Горном парке "Рускеала" завершают оснащение 28-метровой экстрим-башни. На строительство ушло почти три года и 72 тонны металла. 

Веревочный парк "Башня" в Горном парке Рускеала
Фото: ВКонтакте / Рускеала экстрим Парк is licensed under Public domain
Веревочный парк "Башня" в Горном парке Рускеала

Центральный "стакан" высотой 20 метров — это спуск по сетчатым полкам и туннелям без снаряжения. Сети с двойной защитой обеспечат безопасность. Открытие намечают на июль, что усилит приток туристов в Карелию.

Парк обещает адреналин для всех возрастов, интегрируясь в местную инфраструктуру. Это шаг к развитию регионального туризма.

В этом материале:

Как строили башню

Строительство началось три года назад. Башня высотой 28 метров возводилась поэтапно. Все линии страховки смонтированы.

Этап Детали
Фундамент и каркас 72 тонны металла
Центральный стакан 20 метров, сетки и туннели
Страховка Двойная защита

Работы велись с учетом региональной инфраструктуры.

Особенности конструкции

Башня без этажей снизу, спиральный подъем. Верх — веревочные трассы. Спуск налегке по сеткам.

"Такие объекты меняют облик парков, делая их центрами притяжения", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Интеграция с местной средой усиливает эффект.

Препятствия и трассы

Всего 44 элемента. Часть отражает горнодобычу — отсылка к карьеру Рускеала.

Трассы для разных уровней сложности подходят семьям и экстремалам.

Меры безопасности

Линии страховки готовы. Сети дублированы. Спуск без оборудования, но защищен.

"Двойная защита минимизирует риски в таких парках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Соответствует нормам безопасности.

Влияние на туризм

Башня привлечет посетителей в Карелию. Усилит поток в Рускеала.

"Экстрим-объекты повышают интерес к региону", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Связано с транспортной доступностью.

Дата открытия

Планируют запуск к июлю. Финальные тесты на подходе.

Ответы на популярные вопросы о башне в Рускеала

Когда откроют башню?

К июлю 2026 года, после всех монтажей.

Сколько препятствий?

44, с тематикой горнодобычи.

Безопасно ли?

Да, двойные сети и страховки.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.