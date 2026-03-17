Мраморный карьер поднимается на 28 метров: веревочные лабиринты башни ждут туристов Карелии

В Горном парке "Рускеала" завершают оснащение 28-метровой экстрим-башни. На строительство ушло почти три года и 72 тонны металла.
Центральный "стакан" высотой 20 метров — это спуск по сетчатым полкам и туннелям без снаряжения. Сети с двойной защитой обеспечат безопасность. Открытие намечают на июль, что усилит приток туристов в Карелию.
Парк обещает адреналин для всех возрастов, интегрируясь в местную инфраструктуру. Это шаг к развитию регионального туризма.
Строительство началось три года назад. Башня высотой 28 метров возводилась поэтапно. Все линии страховки смонтированы.
|Этап
|Детали
|Фундамент и каркас
|72 тонны металла
|Центральный стакан
|20 метров, сетки и туннели
|Страховка
|Двойная защита
Работы велись с учетом региональной инфраструктуры.
Башня без этажей снизу, спиральный подъем. Верх — веревочные трассы. Спуск налегке по сеткам.
"Такие объекты меняют облик парков, делая их центрами притяжения", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Интеграция с местной средой усиливает эффект.
Всего 44 элемента. Часть отражает горнодобычу — отсылка к карьеру Рускеала.
Трассы для разных уровней сложности подходят семьям и экстремалам.
Линии страховки готовы. Сети дублированы. Спуск без оборудования, но защищен.
"Двойная защита минимизирует риски в таких парках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Соответствует нормам безопасности.
Башня привлечет посетителей в Карелию. Усилит поток в Рускеала.
"Экстрим-объекты повышают интерес к региону", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Связано с транспортной доступностью.
Планируют запуск к июлю. Финальные тесты на подходе.
К июлю 2026 года, после всех монтажей.
44, с тематикой горнодобычи.
Да, двойные сети и страховки.
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
