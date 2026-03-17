Колонна стоит на честном слове: рок-фестивали и байкеры сеют микротрещины в гранитном монолите на Дворцовой

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Сенатор Людмила Нарусова обратилась к кандидату на пост прокурора Санкт-Петербурга Андрею Гуришеву с просьбой разобраться с шумом на Дворцовой площади. Рок-концерты, байкерские заезды и забеги рядом с Александровской колонной создают вибрации, угрожающие уникальному памятнику. Колонна держится собственной тяжестью, без фундамента, и не выдержит постоянных нагрузок.

Александровская колонна
Фото: commons.wikimedia.org by Надежда Пивоварова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Александровская колонна

Гуриев пообещал внимание к проблеме, отметив статус Петербурга как культурной столицы. Совет Федерации единогласно поддержал его кандидатуру. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский давно борется за ограничение мероприятий на площади, чтобы защитить здания и экспонаты от вибраций.

Массовые события в городе требуют согласования, но де-юре собрания свыше 300 человек запрещены до 2026 года постановлением губернатора Александра Беглова.

В этом материале:

Шум угрожает центру Петербурга

Рок-фестивали и мотопробеги на Дворцовой площади превышают допустимые децибелы. Вибрации передаются на колонну и Эрмитаж, ускоряя износ. Нарусова предложила перенести события в парки, где не перекрывают центр.

Прокурорский надзор может изменить практику. Петербург богат зелеными зонами для таких акций.

"Шум разрушает акустику исторических объектов, требуются строгие нормативы благоустройства", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Почему колонна уязвима

Александровская колонна — инженерное чудо 1830-х, гранитный монолит высотой 47 метров. Держится трением, без цемента. Вибрации от динамиков и моторов вызывают микротрещины.

Источник шума Уровень децибел
Разговор 60
Рок-концерт 110–130
Мотоциклы 100–120

Борьба за тишину в музее

Михаил Пиотровский выступает против катков и фан-зон. Вибрации вредят фрескам и картинам. Реставрация требует покоя.

Эрмитаж — объект ЮНЕСКО, нуждается в защите.

Мероприятия и ограничения

Рок-концерты — часть праздников, мотосезон стартует от площади. Антиковидные запреты до 2026 года требуют согласований с Смольным.

"Региональные нормы позволяют запретить шум у памятников через прокуратуру", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Парки — альтернатива центру.

Новый надзор за порядком

Андрей Гуриев с 2021 года — зампрокурора. Виктор Мельник уйдет на Дальний Восток. Поддержка сенаторов обеспечена.

Что ждет Дворцовую площадь

Прокуратура проверит жалобы, перенесет события. Архитектурное наследие в приоритете, как в делах о фасадах.

"Вибрации — форма загрязнения, экология требует тишины у объектов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о защите Дворцовой площади

Можно ли проводить концерты у колонны?

Вибрации вредны, прокуратура рассмотрит перенос в парки.

Защитят ли Эрмитаж?

Директор Пиотровский настаивает на ограничениях.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, эколог Игорь Степанов

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
