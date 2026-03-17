Сенатор Людмила Нарусова обратилась к кандидату на пост прокурора Санкт-Петербурга Андрею Гуришеву с просьбой разобраться с шумом на Дворцовой площади. Рок-концерты, байкерские заезды и забеги рядом с Александровской колонной создают вибрации, угрожающие уникальному памятнику. Колонна держится собственной тяжестью, без фундамента, и не выдержит постоянных нагрузок.
Гуриев пообещал внимание к проблеме, отметив статус Петербурга как культурной столицы. Совет Федерации единогласно поддержал его кандидатуру. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский давно борется за ограничение мероприятий на площади, чтобы защитить здания и экспонаты от вибраций.
Массовые события в городе требуют согласования, но де-юре собрания свыше 300 человек запрещены до 2026 года постановлением губернатора Александра Беглова.
Рок-фестивали и мотопробеги на Дворцовой площади превышают допустимые децибелы. Вибрации передаются на колонну и Эрмитаж, ускоряя износ. Нарусова предложила перенести события в парки, где не перекрывают центр.
Прокурорский надзор может изменить практику. Петербург богат зелеными зонами для таких акций.
Александровская колонна — инженерное чудо 1830-х, гранитный монолит высотой 47 метров. Держится трением, без цемента. Вибрации от динамиков и моторов вызывают микротрещины.
|Источник шума
|Уровень децибел
|Разговор
|60
|Рок-концерт
|110–130
|Мотоциклы
|100–120
Михаил Пиотровский выступает против катков и фан-зон. Вибрации вредят фрескам и картинам. Реставрация требует покоя.
Эрмитаж — объект ЮНЕСКО, нуждается в защите.
Рок-концерты — часть праздников, мотосезон стартует от площади. Антиковидные запреты до 2026 года требуют согласований с Смольным.
Парки — альтернатива центру.
Андрей Гуриев с 2021 года — зампрокурора. Виктор Мельник уйдет на Дальний Восток. Поддержка сенаторов обеспечена.
Прокуратура проверит жалобы, перенесет события. Архитектурное наследие в приоритете, как в делах о фасадах.
Вибрации вредны, прокуратура рассмотрит перенос в парки.
Директор Пиотровский настаивает на ограничениях.
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, эколог Игорь Степанов
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.