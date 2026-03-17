С нового учебного года в Псковской области запустят проект "Псков Старт". Дети смогут освоить основы плавания, самообороны и ориентирования. Идею поддержал губернатор Михаил Ведерников на круглом столе по развитию спорта.
Губернатор также анонсировал строительство зала единоборств в Острове и создание центра адаптивной физической культуры для ветеранов. Это расширит возможности для занятий спортом разным группам населения.
В обсуждении участвовали олимпийские чемпионы. Их мастер-классы и встречи вдохновят подрастающее поколение.
|Направление
|Цель
|Плавание
|Безопасность на воде
|Самооборона
|Личная защита
|Ориентирование
|Навыки выживания
Такая структура сделает обучение комплексным.
"Проект укрепит спортивную инфраструктуру для детей", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Строительство зала начнется скоро. Это даст площадку для единоборств в районе.
Инвестиции в спорт повысят доступность тренировок.
Центр адаптивной физкультуры расширит занятия для пожилых. Ветераны получат специализированные программы.
Губернатор подчеркнул важность инклюзии в спорте.
"Инициативы поддержат социальную политику региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
На столе были Александр Карелин, Мария Киселёва, Андрей Арбузов, Вячеслав Екимов, Тимофей Мозгов. Их опыт вдохновит участников.
В Пскове растет интерес к большому спорту.
Проведут Евгений Рылов, Александр Красных. Школьники и студенты освоят технику.
В Финском парке прошла "Зарядка героя". Брифинг в медиацентре собрал чемпионов и министра.
"Местное самоуправление выиграет от таких проектов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.