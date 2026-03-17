Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диплом в кармане, а трактор в поле: как в регионе готовят новую смену для аграрного сектора
Страны Балтии громко говорят о блокаде России — неудобный для инициаторов поворот назревает тихо
Газпромбанк и РНФ представили результаты конкурса по нейротехнологиям и микроэлектронике в медицине
Вода вместо уроков: в Калининградской области строят инфраструктуру для будущих поколений пловцов
США недооценили последствия: Ормузский пролив превращается в угрозу для мировой экономики
Работа мечты у Балтийского моря: какие специальности приносят стабильно высокий доход
Тюлени на грани выживания: любимый океанариум в Мурманске остался без еды и управления
iPhone превратился в кирпич: хитрая схема мошенников обходит защиту Apple ID
Окно в Европу стало форточкой: куда исчезли подлодки Балтийского флота

Спортивная революция: новые навыки для детей станут обязательной частью программы

Россия » Северо-Запад » Псков

С нового учебного года в Псковской области запустят проект "Псков Старт". Дети смогут освоить основы плавания, самообороны и ориентирования. Идею поддержал губернатор Михаил Ведерников на круглом столе по развитию спорта.

Псков, Троицкий собор
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Псков, Троицкий собор

Губернатор также анонсировал строительство зала единоборств в Острове и создание центра адаптивной физической культуры для ветеранов. Это расширит возможности для занятий спортом разным группам населения.

В обсуждении участвовали олимпийские чемпионы. Их мастер-классы и встречи вдохновят подрастающее поколение.

Проект "Псков Старт" для школьников

Проект охватит школьников Псковской области. Дети изучат плавание, самооборону и ориентирование. Это заложит базу здорового образа жизни.

Запуск намечен на начало учебного года. Инициатива губернатора усилит спортивную подготовку молодежи.

Направление Цель
Плавание Безопасность на воде
Самооборона Личная защита
Ориентирование Навыки выживания

Такая структура сделает обучение комплексным.

"Проект укрепит спортивную инфраструктуру для детей", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Зал единоборств в Острове

Строительство зала начнется скоро. Это даст площадку для единоборств в районе.

Инвестиции в спорт повысят доступность тренировок.

Центр для ветеранов

Центр адаптивной физкультуры расширит занятия для пожилых. Ветераны получат специализированные программы.

Губернатор подчеркнул важность инклюзии в спорте.

"Инициативы поддержат социальную политику региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Звездные гости

На столе были Александр Карелин, Мария Киселёва, Андрей Арбузов, Вячеслав Екимов, Тимофей Мозгов. Их опыт вдохновит участников.

В Пскове растет интерес к большому спорту.

Мастер-классы чемпионов

Проведут Евгений Рылов, Александр Красных. Школьники и студенты освоят технику.

Зарядка и брифинг

В Финском парке прошла "Зарядка героя". Брифинг в медиацентре собрал чемпионов и министра.

"Местное самоуправление выиграет от таких проектов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о проекте "Псков Старт"

Когда стартует проект?

С начала нового учебного года.

Кто может участвовать?

Школьники Псковской области.

Какие навыки освоят?

Плавание, самооборону, ориентирование.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Новости Украины
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Двухтонные посылки летят точно по адресу: иранские ракеты методично сносят центры управления
Военные новости
Двухтонные посылки летят точно по адресу: иранские ракеты методично сносят центры управления
Труба раздора: Хорватия ставит нефтяной ультиматум Венгрии, угрожая перекрыть кран экономике
Экономика и бизнес
Труба раздора: Хорватия ставит нефтяной ультиматум Венгрии, угрожая перекрыть кран экономике
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты Любовь Степушова Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
США недооценили последствия: Ормузский пролив превращается в угрозу для мировой экономики
Работа мечты у Балтийского моря: какие специальности приносят стабильно высокий доход
Сырная хрустящая оболочка и мягкий фрукт: это необычное блюдо заменяет сложную выпечку к чаю
Тюлени на грани выживания: любимый океанариум в Мурманске остался без еды и управления
iPhone превратился в кирпич: хитрая схема мошенников обходит защиту Apple ID
Украина получила полный список требований для вступления в ЕС
Окно в Европу стало форточкой: куда исчезли подлодки Балтийского флота
Техника на грани износа: в Мурманске обновят рекордное число подъемников до 2030 года
Золото почернело от наглости: баррель нефти Brent пробил потолок в 102,74
Цифровой ликбез с пеленок: в России хотят ввести уроки кибербезопасности в детских садах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.