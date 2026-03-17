Спортивная революция: новые навыки для детей станут обязательной частью программы

С нового учебного года в Псковской области запустят проект "Псков Старт". Дети смогут освоить основы плавания, самообороны и ориентирования. Идею поддержал губернатор Михаил Ведерников на круглом столе по развитию спорта.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Псков, Троицкий собор

Губернатор также анонсировал строительство зала единоборств в Острове и создание центра адаптивной физической культуры для ветеранов. Это расширит возможности для занятий спортом разным группам населения.

В обсуждении участвовали олимпийские чемпионы. Их мастер-классы и встречи вдохновят подрастающее поколение.

Проект "Псков Старт" для школьников

Проект охватит школьников Псковской области. Дети изучат плавание, самооборону и ориентирование. Это заложит базу здорового образа жизни.

Запуск намечен на начало учебного года. Инициатива губернатора усилит спортивную подготовку молодежи.

Направление Цель Плавание Безопасность на воде Самооборона Личная защита Ориентирование Навыки выживания

Такая структура сделает обучение комплексным.

"Проект укрепит спортивную инфраструктуру для детей", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Зал единоборств в Острове

Строительство зала начнется скоро. Это даст площадку для единоборств в районе.

Инвестиции в спорт повысят доступность тренировок.

Центр для ветеранов

Центр адаптивной физкультуры расширит занятия для пожилых. Ветераны получат специализированные программы.

Губернатор подчеркнул важность инклюзии в спорте.

"Инициативы поддержат социальную политику региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Звездные гости

На столе были Александр Карелин, Мария Киселёва, Андрей Арбузов, Вячеслав Екимов, Тимофей Мозгов. Их опыт вдохновит участников.

В Пскове растет интерес к большому спорту.

Мастер-классы чемпионов

Проведут Евгений Рылов, Александр Красных. Школьники и студенты освоят технику.

Зарядка и брифинг

В Финском парке прошла "Зарядка героя". Брифинг в медиацентре собрал чемпионов и министра.

"Местное самоуправление выиграет от таких проектов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о проекте "Псков Старт"

Когда стартует проект?

С начала нового учебного года.

Кто может участвовать?

Школьники Псковской области.

Какие навыки освоят?

Плавание, самооборону, ориентирование.

