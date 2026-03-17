В Калининградской области решили не останавливаться на достигнутом: программу "Плавание для всех" продлили до 2030 года. Распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных.
Министерство спорта ведет исполнение, федерация плавания координирует. Три подпрограммы охватывают обучение детей, строительство бассейнов и популяризацию плавания. Регион уже пилотировал проект в 2024-м, обучив 186 детей.
Программа делится на три направления. Первое — обучение детей плаванию как базовому навыку. Второе — развитие инфраструктуры с новыми бассейнами. Третье — мероприятия для популяризации спорта.
Это комплексный подход, учитывающий нужды эксклава. Калининградская область интегрирует спорт в жизнь, несмотря на вызовы.
"Плавание укрепляет здоровье и спасает жизни, особенно в прибрежном регионе", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
К 2030 году 25,1 тысячи жителей будут регулярно плавать, включая 200 человек с ОВЗ. 20,55 тысячи детей освоят навык, в том числе 600 с ограничениями.
|Показатель
|Цель к 2030
|Занятия плаванием
|25,1 тыс. чел.
|Обученные дети
|20,55 тыс. чел.
|Загрузка бассейнов
|92%
Ежегодно — не менее 10 мероприятий. Построят или реконструируют два бассейна.
68 школ задействованы, 27 имеют свои бассейны. Остальные арендуют. Эффективность вырастет до 92%.
Это часть развития инфраструктуры Калининграда.
Плавание входит в уроки физкультуры. В 2024-м работали шесть тренеров.
"Такие программы повышают качество жизни и социальную сплоченность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Обучили 186 детей. План на 2025-й — такой же. Область вошла в 14 пилотных регионов.
Калининград показал эффективность.
До 2030-го — рост охвата и инфраструктуры. Спорт интегрируют в развитие региона. Городская среда станет здоровее.
"Фокус на детях и ОВЗ — правильный вектор для демографии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
