Вода вместо уроков: в Калининградской области строят инфраструктуру для будущих поколений пловцов

В Калининградской области решили не останавливаться на достигнутом: программу "Плавание для всех" продлили до 2030 года. Распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плавание в бассейне

Министерство спорта ведет исполнение, федерация плавания координирует. Три подпрограммы охватывают обучение детей, строительство бассейнов и популяризацию плавания. Регион уже пилотировал проект в 2024-м, обучив 186 детей.

Подпрограммы проекта

Программа делится на три направления. Первое — обучение детей плаванию как базовому навыку. Второе — развитие инфраструктуры с новыми бассейнами. Третье — мероприятия для популяризации спорта.

Это комплексный подход, учитывающий нужды эксклава. Калининградская область интегрирует спорт в жизнь, несмотря на вызовы.

"Плавание укрепляет здоровье и спасает жизни, особенно в прибрежном регионе", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ожидаемые итоги

К 2030 году 25,1 тысячи жителей будут регулярно плавать, включая 200 человек с ОВЗ. 20,55 тысячи детей освоят навык, в том числе 600 с ограничениями.

Показатель Цель к 2030 Занятия плаванием 25,1 тыс. чел. Обученные дети 20,55 тыс. чел. Загрузка бассейнов 92%

Ежегодно — не менее 10 мероприятий. Построят или реконструируют два бассейна.

Бассейны и их загрузка

68 школ задействованы, 27 имеют свои бассейны. Остальные арендуют. Эффективность вырастет до 92%.

Это часть развития инфраструктуры Калининграда.

Обучение в школах

Плавание входит в уроки физкультуры. В 2024-м работали шесть тренеров.

"Такие программы повышают качество жизни и социальную сплоченность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Достижения 2024-го

Обучили 186 детей. План на 2025-й — такой же. Область вошла в 14 пилотных регионов.

Калининград показал эффективность.

Что дальше

До 2030-го — рост охвата и инфраструктуры. Спорт интегрируют в развитие региона. Городская среда станет здоровее.

"Фокус на детях и ОВЗ — правильный вектор для демографии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

