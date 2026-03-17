Работа мечты у Балтийского моря: какие специальности приносят стабильно высокий доход

В Калининградской области в марте соискатели могли рассчитывать на высокооплачиваемые вакансии с доходом от 80 до 200 тысяч рублей. Эксперты кадрового центра изучили предложения на портале "Работа России" и составили топ-5 самых привлекательных позиций. Это шанс для опытных специалистов в медицине, промышленности и транспорте.
Лидером стал замглавврача в санатории "Советск", где платят до 200 тысяч. Далее — водитель самосвала на Калининградский янтарный комбинат, терапевт в Гурьевской больнице и специалисты сельхозпроизводства с портом.
Регион показывает стабильный рынок труда: безработица на уровне 1,9%, поиск работы занимает 3,2 месяца. Это ниже средних показателей по стране.
Эксперты выделили пять позиций с самыми высокими зарплатами. Они отражают спрос на квалифицированных работников в ключевых отраслях региона.
|Вакансия
|Зарплата, руб.
|Заместитель главного врача по медчасти, санаторий "Советск"
|130-200 тыс.
|Водитель самосвала, Янтарный комбинат
|95-170 тыс.
|Участковый терапевт, Гурьевская ЦРБ
|148-169 тыс.
|Тракторист-машинист, "Правдинское свинопроизводство"
|100-150 тыс.
|Механизатор, морской торговый порт
|80-150 тыс.
Такие предложения — индикатор растущей экономики эксклава.
Замглавврача и терапевт лидируют по оплате. Это связано с дефицитом кадров в здравоохранении региона.
"Такие зарплаты привлекают специалистов из других регионов, укрепляя медбазу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Водитель самосвала на янтарном комбинате получает до 170 тысяч. Добыча янтаря остается ключевой отраслью несмотря на вызовы.
Спрос на технику растет из-за логистических сдвигов в Калининградской области.
Тракторист в свинопроизводстве — стабильный доход 100-150 тысяч. Агросектор развивается благодаря господдержке.
Регион фокусируется на самообеспечении продуктами.
Механизатор в морском порту зарабатывает до 150 тысяч. Логистика адаптируется к новым реалиям Балтики.
"Порт усиливает роль в экономике эксклава", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Безработица 1,9% — 43-е место среди регионов. Поиск работы — 3,2 месяца. ОЭЗ стимулирует вакансии.
"Развитие инфраструктуры создает новые рабочие места", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Медицина, добыча, агро и транспорт. До 200 тысяч для топ-специалистов.
