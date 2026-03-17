Работа мечты у Балтийского моря: какие специальности приносят стабильно высокий доход

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области в марте соискатели могли рассчитывать на высокооплачиваемые вакансии с доходом от 80 до 200 тысяч рублей. Эксперты кадрового центра изучили предложения на портале "Работа России" и составили топ-5 самых привлекательных позиций. Это шанс для опытных специалистов в медицине, промышленности и транспорте.

Королевские ворота, Калининград
Фото: commons.wikimedia.org by Зандер виктор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Королевские ворота, Калининград

Лидером стал замглавврача в санатории "Советск", где платят до 200 тысяч. Далее — водитель самосвала на Калининградский янтарный комбинат, терапевт в Гурьевской больнице и специалисты сельхозпроизводства с портом.

Регион показывает стабильный рынок труда: безработица на уровне 1,9%, поиск работы занимает 3,2 месяца. Это ниже средних показателей по стране.

Топ высокооплачиваемых вакансий

Эксперты выделили пять позиций с самыми высокими зарплатами. Они отражают спрос на квалифицированных работников в ключевых отраслях региона.

Вакансия Зарплата, руб.
Заместитель главного врача по медчасти, санаторий "Советск" 130-200 тыс.
Водитель самосвала, Янтарный комбинат 95-170 тыс.
Участковый терапевт, Гурьевская ЦРБ 148-169 тыс.
Тракторист-машинист, "Правдинское свинопроизводство" 100-150 тыс.
Механизатор, морской торговый порт 80-150 тыс.

Такие предложения — индикатор растущей экономики эксклава.

Медицинские позиции

Замглавврача и терапевт лидируют по оплате. Это связано с дефицитом кадров в здравоохранении региона.

"Такие зарплаты привлекают специалистов из других регионов, укрепляя медбазу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Промышленность и добыча

Водитель самосвала на янтарном комбинате получает до 170 тысяч. Добыча янтаря остается ключевой отраслью несмотря на вызовы.

Спрос на технику растет из-за логистических сдвигов в Калининградской области.

Сельское хозяйство

Тракторист в свинопроизводстве — стабильный доход 100-150 тысяч. Агросектор развивается благодаря господдержке.

Регион фокусируется на самообеспечении продуктами.

Транспортный сектор

Механизатор в морском порту зарабатывает до 150 тысяч. Логистика адаптируется к новым реалиям Балтики.

"Порт усиливает роль в экономике эксклава", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Общий рынок труда

Безработица 1,9% — 43-е место среди регионов. Поиск работы — 3,2 месяца. ОЭЗ стимулирует вакансии.

"Развитие инфраструктуры создает новые рабочие места", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о высокооплачиваемых вакансиях в Калининградской области

Какие отрасли лидируют по зарплатам?

Медицина, добыча, агро и транспорт. До 200 тысяч для топ-специалистов.

Нужен ли опыт?

Да, все вакансии требуют квалификации и стажа.

Влияет ли ОЭЗ на рынок?

Да, льготы привлекают инвестиции и рабочие места.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
