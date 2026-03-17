Тюлени на грани выживания: любимый океанариум в Мурманске остался без еды и управления

Океанариум в Мурманске, популярное место для семейного отдыха, закрыт с начала 2022 года. Причина — просроченная лицензия, которую собственник не смог обновить из-за новых правил.
Сотрудники обратились к губернатору через соцсети, требуя вмешательства. Реконструкция здания продолжается, но без хозяина проект под вопросом. Животным грозит голод, а городу — потеря аттракциона.
Закрытие произошло 1 января 2022 года из-за отсутствия лицензии. Законодательство изменилось, и продлить документ не удалось. Сначала речь шла о сносе исторического здания, но перешли к реконструкции.
Работы идут, но медленно. Без лицензии животным уходить некуда, а посетители лишились развлечения.
|Проблема
|Последствия
|Нет лицензии
|Закрытие с 2022 года
|Реконструкция
|Задержки открытия
Оганес Шанкоян, бизнесмен из Мурманска, попал под арест в Москве. Его обвиняют в мошенничестве на крупную сумму по госконтрактам на дороги. Компания "Аквариум" связана с ним.
Счета заморожены, имущество арестовано. Обжалование меры пресечения не помогло пока.
Третий месяц без зарплаты. Корма для тюленей на исходе — неделя максимум. Наталья Кузнецова написала губернатору: кто кормить будет?
Животные в стрессе от холода и голода. Экологи бьют тревогу о сохранении биоразнообразия.
"Проблемы с кормлением морских млекопитающих требуют срочных мер, иначе риски для экосистемы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
Океанариум привлекал туристов под северное сияние. Закрытие бьет по туристическому потоку.
Регион теряет доходы, особенно с падением инвестиций в экономику.
Без собственника реконструкция под угрозой. Власти могут вмешаться, но бюрократия тормозит. Экология и бизнес на Севере требуют баланса.
"Туризм Мурманска нуждается в таких объектах для привлечения гостей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Точных сроков нет. Реконструкция продолжается, но арест владельца все тормозит. Власти мониторят.
Корма на неделю. Сотрудники просят помощи у губернатора. Риск для тюленей высок.
