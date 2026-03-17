Тюлени на грани выживания: любимый океанариум в Мурманске остался без еды и управления

Океанариум в Мурманске, популярное место для семейного отдыха, закрыт с начала 2022 года. Причина — просроченная лицензия, которую собственник не смог обновить из-за новых правил.

Сотрудники обратились к губернатору через соцсети, требуя вмешательства. Реконструкция здания продолжается, но без хозяина проект под вопросом. Животным грозит голод, а городу — потеря аттракциона.

Почему океанариум закрыли

Закрытие произошло 1 января 2022 года из-за отсутствия лицензии. Законодательство изменилось, и продлить документ не удалось. Сначала речь шла о сносе исторического здания, но перешли к реконструкции.

Работы идут, но медленно. Без лицензии животным уходить некуда, а посетители лишились развлечения.

Проблема Последствия Нет лицензии Закрытие с 2022 года Реконструкция Задержки открытия

Арест владельца усложнил все

Оганес Шанкоян, бизнесмен из Мурманска, попал под арест в Москве. Его обвиняют в мошенничестве на крупную сумму по госконтрактам на дороги. Компания "Аквариум" связана с ним.

Счета заморожены, имущество арестовано. Обжалование меры пресечения не помогло пока.

Сотрудники и животные в беде

Третий месяц без зарплаты. Корма для тюленей на исходе — неделя максимум. Наталья Кузнецова написала губернатору: кто кормить будет?

Животные в стрессе от холода и голода. Экологи бьют тревогу о сохранении биоразнообразия.

"Проблемы с кормлением морских млекопитающих требуют срочных мер, иначе риски для экосистемы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Удар по туризму Мурманска

Океанариум привлекал туристов под северное сияние. Закрытие бьет по туристическому потоку.

Регион теряет доходы, особенно с падением инвестиций в экономику.

Перспективы и риски

Без собственника реконструкция под угрозой. Власти могут вмешаться, но бюрократия тормозит. Экология и бизнес на Севере требуют баланса.

"Туризм Мурманска нуждается в таких объектах для привлечения гостей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о океанариуме в Мурманске

Когда откроется океанариум?

Точных сроков нет. Реконструкция продолжается, но арест владельца все тормозит. Власти мониторят.

Что с животными?

Корма на неделю. Сотрудники просят помощи у губернатора. Риск для тюленей высок.

