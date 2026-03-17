Техника на грани износа: в Мурманске обновят рекордное число подъемников до 2030 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Мурманск

В Мурманской области набирает обороты программа по обновлению лифтов в многоквартирных домах. В 2026 году заменят 336 подъемников в 195 зданиях — это часть губернаторского плана "На Севере — жить!". Министр строительства Александра Карпова подтвердила: контракты с пятью подрядчиками уже действуют, работы начались в 101 доме.

Лифт
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лифт

Общий вызов амбициозен: к 2030 году нужно обновить 1433 лифта. В 2025-м установили 273 новых в 134 домах. Теперь объем растет, несмотря на суровый климат и неудобства для жильцов. Подрядчиков обязали минимизировать отключения, особенно с учетом пожилых и семей с детьми на верхних этажах.

Замена лифтов — не прихоть, а необходимость: старые машины вот-вот встанут навсегда. Региональный контроль обеспечивает качество, а жители активно участвуют в процессах через встречи с властью.

План замены на 2026 год

В этом году фокус на 336 лифтах в 195 многоквартирных домах. Контракты подписаны, работы стартовали. Это превысит прошлогодний показатель в 273 установки. Губернаторский контроль гарантирует сроки и качество.

Подрядчики обязаны работать быстро, но надежно. Уже задействовано 101 здание.

Год Количество лифтов
2025 273
2026 336

Таблица показывает рост объемов. Это ответ на проблемы инфраструктуры.

Цели до 2030 года

К 2030-му обновят 1433 лифта. Пятилетний план утвержден по поручению губернатора Андрея Чибиса. Фокус на безопасность и комфорт в многоквартирных домах.

Программа вписана в нацпроекты, с учетом северных реалий.

"Масштабная замена лифтов — ключ к безопасности жилья на Севере, где износ сетей выше нормы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Почему лифты устаревают

Северный климат ускоряет коррозию и износ. Риски для жителей растут ежегодно.

Модернизация предотвращает аварии, как в недавних случаях с сетями.

Неудобства для северян

Отключения бьют по пожилым, инвалидам и семьям. Министр требует сократить простои без ущерба качеству. Жильцы активны на встречах.

Поддержка — через оперативный контроль.

"Инфраструктура Заполярья требует быстрого обновления для комфорта жителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Подрядчики и надзор

Пять компаний на старте. Контроль строгий, с фокусом на качество. Это минимизирует риски.

Связь с благоустройством усиливает эффект.

Будущее ЖКХ в Заполярье

Обновление лифтов — шаг к современному жилью. Синергия с другими проектами, как благоустройством.

Регион лидирует в нацпроектах.

"Рынок жилья в Мурманске стабилизируется, замена лифтов повысит привлекательность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы о замене лифтов

Сколько лифтов заменят в 2026 году?

336 в 195 домах Мурманской области.

Кто контролирует работы?

Минстрой и губернаторский надзор, с участием подрядчиков.

Как минимизировать неудобства?

Сокращают отключения, приоритет — качество и безопасность.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.