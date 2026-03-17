Техника на грани износа: в Мурманске обновят рекордное число подъемников до 2030 года

В Мурманской области набирает обороты программа по обновлению лифтов в многоквартирных домах. В 2026 году заменят 336 подъемников в 195 зданиях — это часть губернаторского плана "На Севере — жить!". Министр строительства Александра Карпова подтвердила: контракты с пятью подрядчиками уже действуют, работы начались в 101 доме.
Общий вызов амбициозен: к 2030 году нужно обновить 1433 лифта. В 2025-м установили 273 новых в 134 домах. Теперь объем растет, несмотря на суровый климат и неудобства для жильцов. Подрядчиков обязали минимизировать отключения, особенно с учетом пожилых и семей с детьми на верхних этажах.
Замена лифтов — не прихоть, а необходимость: старые машины вот-вот встанут навсегда. Региональный контроль обеспечивает качество, а жители активно участвуют в процессах через встречи с властью.
|Год
|Количество лифтов
|2025
|273
|2026
|336
Таблица показывает рост объемов. Это ответ на проблемы инфраструктуры.
К 2030-му обновят 1433 лифта. Пятилетний план утвержден по поручению губернатора Андрея Чибиса. Фокус на безопасность и комфорт в многоквартирных домах.
"Масштабная замена лифтов — ключ к безопасности жилья на Севере, где износ сетей выше нормы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Отключения бьют по пожилым, инвалидам и семьям. Министр требует сократить простои без ущерба качеству. Жильцы активны на встречах.
"Инфраструктура Заполярья требует быстрого обновления для комфорта жителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
"Рынок жилья в Мурманске стабилизируется, замена лифтов повысит привлекательность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.
