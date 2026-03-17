Путь к Великому Устюгу станет короче: какие трассы Вологодчины обновят по федеральным планам

В Вологодской области активно ремонтируют дороги опорной сети, которая формирует транспортный каркас России. Эти трассы повышают связанность территорий, упрощают доступ к населенным пунктам и стимулируют внутренний туризм. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: unsplash.com by Charlie Deets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

По итогам 2025 года нормативное состояние дорог опорной сети в регионе достигло 75,23%. Замгубернатора Дмитрий Борисов отметил вклад в мобильность жителей и логистику.

Развитие инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни, экономику и безопасность передвижений.

Что такое опорная сеть дорог

Опорная сеть — ключевые магистрали, связывающие регионы и обеспечивающие быструю доставку грузов. В Вологодской области они интегрированы в общероссийский каркас.

Такие дороги снижают время в пути и повышают безопасность. Их ремонт — приоритет для устойчивого развития.

"Опорная сеть меняет логистику регионов, делая их конкурентоспособными", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ремонт в 2025 году

В прошлом году обновили несколько участков. Например, трассу Пошехонье — Кукобой — Бакланка в Грязовецком округе на 7,2 км.

Участок Протяженность Пошехонье — Кукобой — Бакланка 7,2 км Подъезд к Череповцу 4,7 км Череповец — Белозерск — Липин Бор 12 км

Эти работы повысили долю нормативных дорог.

Планы на 2026 год

Завершат ремонт на трассе Нижний Новгород — Шарья — Великий Устюг (19,7 км) в Кичменгско-Городецком округе. Также обновят 5 км Череповец — Белозерск — Липин Бор.

Параллельно развивают благоустройство и транспортную сеть.

"Инвестиции в дороги окупаются ростом экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Капремонт моста

Осенью в Вытегорском округе отремонтируют 74-метровый мост через реку Вытегру. Это объект опорной сети.

Мост обеспечит надежный проезд, связав удаленные районы. Инфраструктура требует постоянного внимания.

Влияние на регион

Ремонт ускоряет грузоперевозки и туризм. Жители получают лучшую мобильность, бизнес — новые возможности. Это перекликается с транспортными реформами.

"Дороги стимулируют местные инициативы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Связь с нацпроектами усиливает эффект.

Роль национального проекта

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом. Он фокусируется на ключевых трассах. Поддержка регионов растет.

Прогресс виден: от социальных программ до дорог.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог опорной сети в Вологодской области

Что дает опорная сеть региону?

Повышает доступность территорий, ускоряет логистику и туризм.

Какие участки отремонтируют в 2026 году?

19,7 км трассы до Великого Устюга и 5 км до Липина Бора, плюс мост.

Как финансируется ремонт?

Через нацпроект с федеральными и региональными средствами.

