В Вологодской области активно ремонтируют дороги опорной сети, которая формирует транспортный каркас России. Эти трассы повышают связанность территорий, упрощают доступ к населенным пунктам и стимулируют внутренний туризм. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
По итогам 2025 года нормативное состояние дорог опорной сети в регионе достигло 75,23%. Замгубернатора Дмитрий Борисов отметил вклад в мобильность жителей и логистику.
Развитие инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни, экономику и безопасность передвижений.
Опорная сеть — ключевые магистрали, связывающие регионы и обеспечивающие быструю доставку грузов. В Вологодской области они интегрированы в общероссийский каркас.
Такие дороги снижают время в пути и повышают безопасность. Их ремонт — приоритет для устойчивого развития.
"Опорная сеть меняет логистику регионов, делая их конкурентоспособными", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В прошлом году обновили несколько участков. Например, трассу Пошехонье — Кукобой — Бакланка в Грязовецком округе на 7,2 км.
|Участок
|Протяженность
|Пошехонье — Кукобой — Бакланка
|7,2 км
|Подъезд к Череповцу
|4,7 км
|Череповец — Белозерск — Липин Бор
|12 км
Эти работы повысили долю нормативных дорог.
Завершат ремонт на трассе Нижний Новгород — Шарья — Великий Устюг (19,7 км) в Кичменгско-Городецком округе. Также обновят 5 км Череповец — Белозерск — Липин Бор.
Параллельно развивают благоустройство и транспортную сеть.
"Инвестиции в дороги окупаются ростом экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Осенью в Вытегорском округе отремонтируют 74-метровый мост через реку Вытегру. Это объект опорной сети.
Мост обеспечит надежный проезд, связав удаленные районы. Инфраструктура требует постоянного внимания.
Ремонт ускоряет грузоперевозки и туризм. Жители получают лучшую мобильность, бизнес — новые возможности. Это перекликается с транспортными реформами.
"Дороги стимулируют местные инициативы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Связь с нацпроектами усиливает эффект.
Нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом. Он фокусируется на ключевых трассах. Поддержка регионов растет.
Прогресс виден: от социальных программ до дорог.
Повышает доступность территорий, ускоряет логистику и туризм.
19,7 км трассы до Великого Устюга и 5 км до Липина Бора, плюс мост.
Через нацпроект с федеральными и региональными средствами.
