Правила игры на Крайнем Севере изменились: купить квартиру стало проще благодаря новым льготам

В Ненецком автономном округе по программе "Арктическая ипотека" впервые приобрели квартиру на вторичном рынке. Это произошло после расширения условий: раньше кредиты выдавали только на новостройки и индивидуальное жилищное строительство.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Seliverstov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пангоды с высоты многоэтажки

Глава НАО Ирина Гехт отметила, что нововведение открывает двери для семей с детьми. Они могут комбинировать льготу с материнским капиталом в рамках нацпроекта "Семья". С 2023 года выдали 30 кредитов, из них 21 — на ИЖС.

Первая квартира на вторичке

В Нарьян-Маре закрыли первую сделку по "Арктической ипотеке" на вторичном рынке. Раньше банки округа не применяли расширенные правила России, ссылаясь на специфику региона.

Конец 2025 года принес изменения: теперь вторичка доступна до декабря 2026-го. Это упрощает поиск жилья в условиях ограниченного предложения новостроек.

Расширение программы в НАО

Программа запустилась в 2023-м, но в НАО кредитовали только ИЖС и новостройки. Федеральные корректировки устранили барьеры для вторички.

Тип жилья Доступность до 2025 Новостройки Да ИЖС Да Вторичка Нет, теперь да

"Расширение на вторичку снимет напряжение на рынке арктического жилья", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Кто может взять кредит

Основные заемщики — супруги или одиночки до 36 лет с ребенком до 19 лет. Доступ открыт получателям льгот "Гектар Арктики", участникам программ мобильности, медикам и педагогам.

Возрастной диапазон для последних — 21–70 лет, что делает программу универсальной для арктических специалистов.

Статистика выдачи

С начала — 30 кредитов: 21 на ИЖС, остальные на новостройки. Первая вторичка — прорыв для рынка НАО.

Данные администрации показывают рост интереса: расширение ускорит процесс.

"Семьи с детьми получат реальный шанс на улучшение жилья", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Поддержка семей

Для семей — комбинация с маткапиталом. Это усиливает эффект от инфраструктурных проектов в Арктике.

Глава НАО видит в этом ключ к демографическому росту.

Перспективы для арктического жилья

Программа интегрируется с ТОР и развитием, как в Архангельске. Вторичка решит дефицит готового жилья.

Соседние регионы, вроде Архангельской области, показывают, как жилье стимулирует экономику.

"Локальные власти НАО грамотно используют федеральные инструменты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы об Арктической ипотеке

Кто может стать заемщиком в НАО?

Родители до 36 лет с ребенком, получатели гектара, медики, педагоги.

Теперь ли доступна вторичка?

Да, с конца 2025 года до декабря 2026-го.

Сколько кредитов выдали?

30 с 2023 года, 21 на ИЖС.

