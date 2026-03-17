Правила игры на Крайнем Севере изменились: купить квартиру стало проще благодаря новым льготам

В Ненецком автономном округе по программе "Арктическая ипотека" впервые приобрели квартиру на вторичном рынке. Это произошло после расширения условий: раньше кредиты выдавали только на новостройки и индивидуальное жилищное строительство.
Глава НАО Ирина Гехт отметила, что нововведение открывает двери для семей с детьми. Они могут комбинировать льготу с материнским капиталом в рамках нацпроекта "Семья". С 2023 года выдали 30 кредитов, из них 21 — на ИЖС.
В Нарьян-Маре закрыли первую сделку по "Арктической ипотеке" на вторичном рынке. Раньше банки округа не применяли расширенные правила России, ссылаясь на специфику региона.
Конец 2025 года принес изменения: теперь вторичка доступна до декабря 2026-го. Это упрощает поиск жилья в условиях ограниченного предложения новостроек.
Программа запустилась в 2023-м, но в НАО кредитовали только ИЖС и новостройки. Федеральные корректировки устранили барьеры для вторички.
|Тип жилья
|Доступность до 2025
|Новостройки
|Да
|ИЖС
|Да
|Вторичка
|Нет, теперь да
"Расширение на вторичку снимет напряжение на рынке арктического жилья", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.
Основные заемщики — супруги или одиночки до 36 лет с ребенком до 19 лет. Доступ открыт получателям льгот "Гектар Арктики", участникам программ мобильности, медикам и педагогам.
Возрастной диапазон для последних — 21–70 лет, что делает программу универсальной для арктических специалистов.
С начала — 30 кредитов: 21 на ИЖС, остальные на новостройки. Первая вторичка — прорыв для рынка НАО.
Данные администрации показывают рост интереса: расширение ускорит процесс.
"Семьи с детьми получат реальный шанс на улучшение жилья", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Для семей — комбинация с маткапиталом. Это усиливает эффект от инфраструктурных проектов в Арктике.
Глава НАО видит в этом ключ к демографическому росту.
Программа интегрируется с ТОР и развитием, как в Архангельске. Вторичка решит дефицит готового жилья.
Соседние регионы, вроде Архангельской области, показывают, как жилье стимулирует экономику.
"Локальные власти НАО грамотно используют федеральные инструменты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
