В Санкт-Петербурге дом быта на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов несет убытки заранее. Владелец здания, АО "Услуга", уже год сдает помещения по заниженным ставкам.
Годовой отчет компании за 2025 год подтверждает: после публикаций в СМИ арендаторы платят меньше рыночной цены. Дом быта на Лермонтовском, д. 1/44, первым попадет под снос. Станцию обещают открыть к 2030 году. Собственники пытались сопротивляться, но проект утвердили.
Смольный выбрал это место из восьми вариантов как наиболее эффективное. Защита исторических зданий учтена в планах. Однако доходы АО "Услуга" упали на 22%.
Дом быта первым уйдет под станцию "Театральная". Ранее обсуждали снос АЗС "Роснефти" в Театральном сквере, но Смольный изменил приоритеты. Землю изымут для двух выходов. Демонтаж самостроев в Петербурге набирает обороты.
"Изъятие приведет к потере ключевого актива в центре", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Здание на Лермонтовском стоит в зоне с историческими объектами. Проект учтет их сохранность.
Арендаторы платят меньше из-за неопределенности. В 2024 году компания уже фиксировала снижение. Рынок аренды в Петербурге чувствителен к новостям о стройках.
|Период
|Доход от аренды
|До 2024
|Полная ставка
|2025
|-22%
В документе за 2025 год прямые цифры: убытки от заниженных платежей. СМИ, включая публикации о метро, подогрели ситуацию. Компания сдает освобождаемые помещения дешевле.
Предыдущий отчет за 2024 повторял проблему. Инвесторы видят риски.
"Такие проекты меняют рынок недвижимости в районе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
АО "Услуга" и "Роснефть" возражали. Упоминали социальную напряженность, ущерб историческим зданиям и риски эвакуации из-за длинного коридора. Генплан Петербурга учитывает баланс.
Власти отметили эффективность выбранных мест.
Из восьми вариантов взяли два. Дом быта — основной. Метро Санкт-Петербурга расширяется. Проект защитит окружение.
"Законные механизмы изъятия прозрачны, но собственники имеют право на компенсацию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Открытие — 2030 год. Транспортная инфраструктура Петербурга меняется быстро. Арендаторы ждут ясности.
Пока вестибюля нет, убытки реальны.
После официального изъятия, ориентировочно к 2030 году.
Строительство выходов не затронет текущую работу линий.
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.