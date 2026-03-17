В Санкт-Петербурге дом быта на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов несет убытки заранее. Владелец здания, АО "Услуга", уже год сдает помещения по заниженным ставкам.

Дом бытового обслуживания на Лермонтовском, 1
Фото: commons.wikimedia.org by Monoklon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом бытового обслуживания на Лермонтовском, 1

Годовой отчет компании за 2025 год подтверждает: после публикаций в СМИ арендаторы платят меньше рыночной цены. Дом быта на Лермонтовском, д. 1/44, первым попадет под снос. Станцию обещают открыть к 2030 году. Собственники пытались сопротивляться, но проект утвердили.

Смольный выбрал это место из восьми вариантов как наиболее эффективное. Защита исторических зданий учтена в планах. Однако доходы АО "Услуга" упали на 22%.

Снос дома быта под метро

Дом быта первым уйдет под станцию "Театральная". Ранее обсуждали снос АЗС "Роснефти" в Театральном сквере, но Смольный изменил приоритеты. Землю изымут для двух выходов. Демонтаж самостроев в Петербурге набирает обороты.

"Изъятие приведет к потере ключевого актива в центре", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Здание на Лермонтовском стоит в зоне с историческими объектами. Проект учтет их сохранность.

Снижение арендных ставок

Арендаторы платят меньше из-за неопределенности. В 2024 году компания уже фиксировала снижение. Рынок аренды в Петербурге чувствителен к новостям о стройках.

Период Доход от аренды
До 2024 Полная ставка
2025 -22%

Отчет АО "Услуга"

В документе за 2025 год прямые цифры: убытки от заниженных платежей. СМИ, включая публикации о метро, подогрели ситуацию. Компания сдает освобождаемые помещения дешевле.

Предыдущий отчет за 2024 повторял проблему. Инвесторы видят риски.

"Такие проекты меняют рынок недвижимости в районе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Противодействие собственников

АО "Услуга" и "Роснефть" возражали. Упоминали социальную напряженность, ущерб историческим зданиям и риски эвакуации из-за длинного коридора. Генплан Петербурга учитывает баланс.

Власти отметили эффективность выбранных мест.

Выбор места для выхода

Из восьми вариантов взяли два. Дом быта — основной. Метро Санкт-Петербурга расширяется. Проект защитит окружение.

"Законные механизмы изъятия прозрачны, но собственники имеют право на компенсацию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Сроки строительства

Открытие — 2030 год. Транспортная инфраструктура Петербурга меняется быстро. Арендаторы ждут ясности.

Пока вестибюля нет, убытки реальны.

Ответы на популярные вопросы о станции "Театральная"

Когда снесут дом быта?

После официального изъятия, ориентировочно к 2030 году.

Влияет ли это на метро сейчас?

Строительство выходов не затронет текущую работу линий.

Экспертная проверка: специалист по недвижимости Артур Волков, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
