Не только мальчишки на ковре: дебют девушек на турнире по самбо в Новгородской области удался

В Боровичах Новгородской области в четвертый раз прошел всероссийский турнир по самбо «Кубок Городов трудовой доблести». Собралось более 200 юных спортсменов 14-16 лет из 23 регионов, включая 10 городов-героев тыла. Впервые соревновались и девушки.

Турнир посвящен труженикам тыла, чей вклад в Победу сравним с подвигами фронтовиков. Он входит в партийный проект «Единой России» «Выбор сильных», продвигающий самбо, дзюдо и борьбу среди молодежи.

Новгородцы завоевали 13 медалей. Первое место у Даниила Жукова и Анны Александровой, серебро — Екатерины Сергеевой и Александры Рыжовой.

Турнир в Боровичах

Соревнования ежегодны с 2023 года. В этом году — рекорд по регионам и впервые девушки. Боровичи стали площадкой для патриотического воспитания через спорт.

Замгубернатора Елена Кириллова подчеркнула связь самбо с мужеством и традициями.

"Самбо укрепляет дух патриотизма у молодежи", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Героям тыла

Турнир чтит тружеников заводов, полей, госпиталей. Их подвиг — основа победы. Самбо как боевое искусство воплощает стойкость.

В Великом Новгороде традиции труда продолжают вдохновлять проекты развития.

Участники и новшества

Более 200 борцов из 23 субъектов. Девушки дебютировали в весовых категориях. Это расширяет доступ к единоборствам.

Весовая категория Новгородские призеры До 52 кг Даниил Жуков (1-е) До 48 кг (девушки) Анна Александрова (1-е) До 56 кг Екатерина Сергеева (2-е)

Достижения новгородцев

13 медалей: золото Жукова и Александровой, серебро Сергеевой, Рыжовой, бронза Рамазан Магомедов, Егор Сухоцкий, Яков Егирев, Мария Яковлева, Елизавета Карпова, Ника Лаврентьева, Нина Козлова. Тренеры: Игорь Яросвет, Иван Беляев, Виктория Чистякова, Сергей Королёв, Алексей Смирнов.

Спортсмены из Великого Новгорода, Боровичей, Малой Вишеры, Валдая.

"Такие турниры мотивируют детей к спорту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова

Самбо в регионе

Занимается свыше 800 человек, 60 с разрядами. Детский спорт — часть госпрограммы «Спорт — норма жизни».

Проект «Выбор сильных»

Объединяет самбо, дзюдо, борьбу. Координирует Кириллова. Способствует вовлеченности 90% детей в спорт.

Проект вписывается в региональные инициативы для молодежи.

"Проект усиливает местное самоуправление через спорт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов

Детский спорт как норма

90% детей занимаются физкультурой. Турниры повышают разряды и патриотизм.

Связь с молодежными проектами в области.

Ответы на популярные вопросы о турнире по самбо в Новгородской области

Что нового в программе?

Впервые состязания девушек.

Как турнир связан с историей?

Посвящен героям тыла Второй мировой.

