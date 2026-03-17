Не только мальчишки на ковре: дебют девушек на турнире по самбо в Новгородской области удался

В Боровичах Новгородской области в четвертый раз прошел всероссийский турнир по самбо «Кубок Городов трудовой доблести». Собралось более 200 юных спортсменов 14-16 лет из 23 регионов, включая 10 городов-героев тыла. Впервые соревновались и девушки.
Турнир посвящен труженикам тыла, чей вклад в Победу сравним с подвигами фронтовиков. Он входит в партийный проект «Единой России» «Выбор сильных», продвигающий самбо, дзюдо и борьбу среди молодежи.
Новгородцы завоевали 13 медалей. Первое место у Даниила Жукова и Анны Александровой, серебро — Екатерины Сергеевой и Александры Рыжовой.
Замгубернатора Елена Кириллова подчеркнула связь самбо с мужеством и традициями.
Турнир чтит тружеников заводов, полей, госпиталей. Их подвиг — основа победы. Самбо как боевое искусство воплощает стойкость.
|Весовая категория
|Новгородские призеры
|До 52 кг
|Даниил Жуков (1-е)
|До 48 кг (девушки)
|Анна Александрова (1-е)
|До 56 кг
|Екатерина Сергеева (2-е)
13 медалей: золото Жукова и Александровой, серебро Сергеевой, Рыжовой, бронза Рамазан Магомедов, Егор Сухоцкий, Яков Егирев, Мария Яковлева, Елизавета Карпова, Ника Лаврентьева, Нина Козлова. Тренеры: Игорь Яросвет, Иван Беляев, Виктория Чистякова, Сергей Королёв, Алексей Смирнов.
Спортсмены из Великого Новгорода, Боровичей, Малой Вишеры, Валдая.
Занимается свыше 800 человек, 60 с разрядами. Детский спорт — часть госпрограммы «Спорт — норма жизни».
Объединяет самбо, дзюдо, борьбу. Координирует Кириллова. Способствует вовлеченности 90% детей в спорт.
90% детей занимаются физкультурой. Турниры повышают разряды и патриотизм.
