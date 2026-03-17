Арктическая ипотека сняла главный барьер: рынок жилья ожил там, где его почти не было
Коалиция против Ирана рассыпалась: союзники США увидели опасный сценарий
Метро ещё нет — а потери огромны: снос дома быта в Петербурге пустил бизнес под откос
В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram
Украина перестает быть приоритетом США: Трамп дал Европе тревожный сигнал
Простуды ходят по кругу? Организм может кричать о нехватке сразу 4 важных веществ
Работать стало тяжелее, чем раньше? Причина оказалась глубже, чем нехватка солнца
Коварный финал марафона стройности: у Лерчек агрессивная опухоль разрушила кости и зрение молодой матери
Секрет плоского живота раскрыт: аппаратная косметология бессильна перед внутренним жиром

Не только мальчишки на ковре: дебют девушек на турнире по самбо в Новгородской области удался

Россия » Северо-Запад » Новгород

В Боровичах Новгородской области в четвертый раз прошел всероссийский турнир по самбо «Кубок Городов трудовой доблести». Собралось более 200 юных спортсменов 14-16 лет из 23 регионов, включая 10 городов-героев тыла. Впервые соревновались и девушки.

самбо
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
самбо

Турнир посвящен труженикам тыла, чей вклад в Победу сравним с подвигами фронтовиков. Он входит в партийный проект «Единой России» «Выбор сильных», продвигающий самбо, дзюдо и борьбу среди молодежи.

Новгородцы завоевали 13 медалей. Первое место у Даниила Жукова и Анны Александровой, серебро — Екатерины Сергеевой и Александры Рыжовой.

Соревнования ежегодны с 2023 года. В этом году — рекорд по регионам и впервые девушки. Боровичи стали площадкой для патриотического воспитания через спорт.

Замгубернатора Елена Кириллова подчеркнула связь самбо с мужеством и традициями.

"Самбо укрепляет дух патриотизма у молодежи", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Турнир чтит тружеников заводов, полей, госпиталей. Их подвиг — основа победы. Самбо как боевое искусство воплощает стойкость.

В Великом Новгороде традиции труда продолжают вдохновлять проекты развития.

Более 200 борцов из 23 субъектов. Девушки дебютировали в весовых категориях. Это расширяет доступ к единоборствам.

Соревнования в Боровичах прошли в комфортную погоду.

Весовая категория Новгородские призеры
До 52 кг Даниил Жуков (1-е)
До 48 кг (девушки) Анна Александрова (1-е)
До 56 кг Екатерина Сергеева (2-е)

13 медалей: золото Жукова и Александровой, серебро Сергеевой, Рыжовой, бронза Рамазан Магомедов, Егор Сухоцкий, Яков Егирев, Мария Яковлева, Елизавета Карпова, Ника Лаврентьева, Нина Козлова. Тренеры: Игорь Яросвет, Иван Беляев, Виктория Чистякова, Сергей Королёв, Алексей Смирнов.

Спортсмены из Великого Новгорода, Боровичей, Малой Вишеры, Валдая.

"Такие турниры мотивируют детей к спорту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Занимается свыше 800 человек, 60 с разрядами. Детский спорт — часть госпрограммы «Спорт — норма жизни».

Объединяет самбо, дзюдо, борьбу. Координирует Кириллова. Способствует вовлеченности 90% детей в спорт.

Проект вписывается в региональные инициативы для молодежи.

"Проект усиливает местное самоуправление через спорт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

90% детей занимаются физкультурой. Турниры повышают разряды и патриотизм.

Ответы на популярные вопросы о турнире по самбо в Новгородской области

Что нового в программе?

Впервые состязания девушек.

Как турнир связан с историей?

Посвящен героям тыла Второй мировой.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Труба раздора: Хорватия ставит нефтяной ультиматум Венгрии, угрожая перекрыть кран экономике
Экономика и бизнес
Труба раздора: Хорватия ставит нефтяной ультиматум Венгрии, угрожая перекрыть кран экономике
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты Любовь Степушова Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
Пётр I пробил окно в Европу — в 90-е осталась форточка в Калининграде, которую Запад намерен закрыть
Арктическая ипотека сняла главный барьер: рынок жилья ожил там, где его почти не было
Духовка выдает деликатес: одна маленькая хитрость с сыром сделает мясо по-французски невероятным
Коалиция против Ирана рассыпалась: союзники США увидели опасный сценарий
Метро ещё нет — а потери огромны: снос дома быта в Петербурге пустил бизнес под откос
В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram
Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты
Украина перестает быть приоритетом США: Трамп дал Европе тревожный сигнал
Элегантность на грани контрастов: как правильно сочетать леггинсы с дерзкой обувью
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
