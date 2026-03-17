Дальние поездки по новым правилам: сколько теперь придётся отдавать за проезд в Сортавале

С 1 апреля в Сортавальском округе Карелии проезд по муниципальным маршрутам заметно подорожает. Максимальная цена за билет составит 85 рублей на популярных направлениях.

Фото: https://unsplash.com by Kir Rostovsky is licensed under Free Фото общественного транспорта

Повышение тарифов происходит на фоне общих транспортных проблем в Карелии, где закрытие переходов и ремонт инфраструктуры усложняют жизнь горожанам.

Новые тарифы на проезд

С 1 апреля базовая стоимость проезда в Сортавале вырастет до 75 рублей. Это коснется большинства городских маршрутов, включая поездки от улицы Маяковского до Хелюли. Минимальный тариф за пределами города составит 70 рублей.

Изменения утвердила администрация округа, чтобы покрыть удорожание услуг. Жители уже обсуждают, как это скажется на повседневных поездках.

"Повышение тарифов — вынужденная мера из-за инфляции и роста цен на ГСМ", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Какие маршруты подорожают

Самые дальние направления станут дороже всего. Поездка от ЦРБ до Хаапалампи или по маршруту Сортавала — Туокслахти обойдется в 85 рублей.

Маршрут Цена, руб. ул. Маяковского — Хелюля 75 ЦРБ, ул. Первомайская — Хаапалампи 85 Сортавала — Туокслахти 85 Туокслахти — Заозерный 70

Почему растут цены

Основные причины — удорожание топлива, запчастей и зарплат водителям. В Карелии ремонт сетей и инфляция усиливают давление на бюджет перевозчиков.

Аналитики отмечают, что без господдержки тарифы продолжат расти. Региональные власти ищут баланс между доступностью и рентабельностью.

"Дефицит бюджета округов вынуждает корректировать тарифы на услуги", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сравнение с Петрозаводском

В Петрозаводске тарифы пока ниже — 70 рублей, но там действуют скидки по карте "Мир" на 8 рублей в троллейбусе. Сортавала следует общерегиональной тенденции.

Благоустройство и транспортные новшества в столице Карелии могут стать примером для округа.

Влияние на жителей

Повышение ударит по семьям и пенсионерам, особенно на фоне зимних рисков и транспортных пробок. Жители опасаются снижения пассажиропотока.

"Местные власти должны учитывать социальные последствия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Возможны льготы для уязвимых категорий.

Что ждет дальше

Власти обещают мониторинг и возможные корректировки. Интеграция с Петрозаводском может улучшить ситуацию.

Транспортные блокады в соседях учтут при планировании.

Ответы на популярные вопросы о проезде в Сортавальском округе

Когда вступят новые тарифы?

С 1 апреля 2026 года.

Будут ли льготы?

Существующие льготы сохранятся.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов