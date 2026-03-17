Миллиарды вливаются в стаканы: прикамское молоко готовится к рекордному прыжку в производстве
Экономика на пустом баке: промышленный паралич заставляет Запад снова искать пути к Москве
Лесное затишье в шаге от города: в Карелии готовят уютное пристанище для семейного отдыха
Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит... — писала газета Аргументы и факты 17 марта 1999 года
Посылка из бездны прибыла: астероид Рюгу доставил на Землю полный комплект запчастей для ДНК
Крыша протекает — врачи лечат: вынужденный переезд поликлиники в Карелии вызвал волну недовольства
Стеклянные города на дне: хрупкие скелеты губок стали домом для неведомых науке существ
Стена стоит — голова в трещинах: тактика максимального давления на Москву потерпела полный крах
Шведский стол закрывается: привычный безлимит уходит в прошлое из-за аномальных аппетитов в сети

Дальние поездки по новым правилам: сколько теперь придётся отдавать за проезд в Сортавале

Россия » Северо-Запад

С 1 апреля в Сортавальском округе Карелии проезд по муниципальным маршрутам заметно подорожает. Максимальная цена за билет составит 85 рублей на популярных направлениях.

Фото общественного транспорта
Фото: https://unsplash.com by Kir Rostovsky is licensed under Free
Фото общественного транспорта

Повышение тарифов происходит на фоне общих транспортных проблем в Карелии, где закрытие переходов и ремонт инфраструктуры усложняют жизнь горожанам.

В этом материале:

Новые тарифы на проезд

С 1 апреля базовая стоимость проезда в Сортавале вырастет до 75 рублей. Это коснется большинства городских маршрутов, включая поездки от улицы Маяковского до Хелюли. Минимальный тариф за пределами города составит 70 рублей.

Изменения утвердила администрация округа, чтобы покрыть удорожание услуг. Жители уже обсуждают, как это скажется на повседневных поездках.

"Повышение тарифов — вынужденная мера из-за инфляции и роста цен на ГСМ", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Какие маршруты подорожают

Самые дальние направления станут дороже всего. Поездка от ЦРБ до Хаапалампи или по маршруту Сортавала — Туокслахти обойдется в 85 рублей.

Маршрут Цена, руб.
ул. Маяковского — Хелюля 75
ЦРБ, ул. Первомайская — Хаапалампи 85
Сортавала — Туокслахти 85
Туокслахти — Заозерный 70

Почему растут цены

Основные причины — удорожание топлива, запчастей и зарплат водителям. В Карелии ремонт сетей и инфляция усиливают давление на бюджет перевозчиков.

Аналитики отмечают, что без господдержки тарифы продолжат расти. Региональные власти ищут баланс между доступностью и рентабельностью.

"Дефицит бюджета округов вынуждает корректировать тарифы на услуги", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сравнение с Петрозаводском

В Петрозаводске тарифы пока ниже — 70 рублей, но там действуют скидки по карте "Мир" на 8 рублей в троллейбусе. Сортавала следует общерегиональной тенденции.

Благоустройство и транспортные новшества в столице Карелии могут стать примером для округа.

Влияние на жителей

Повышение ударит по семьям и пенсионерам, особенно на фоне зимних рисков и транспортных пробок. Жители опасаются снижения пассажиропотока.

"Местные власти должны учитывать социальные последствия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Возможны льготы для уязвимых категорий.

Что ждет дальше

Власти обещают мониторинг и возможные корректировки. Интеграция с Петрозаводском может улучшить ситуацию.

Транспортные блокады в соседях учтут при планировании.

Ответы на популярные вопросы о проезде в Сортавальском округе

Когда вступят новые тарифы?

С 1 апреля 2026 года.

Будут ли льготы?

Существующие льготы сохранятся.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошачий туалет как крепость: эти ошибки в гигиене делают жизнь питомца невыносимым адом
Домашние животные
Кошачий туалет как крепость: эти ошибки в гигиене делают жизнь питомца невыносимым адом
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Новости Украины
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Мир. Новости мира
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок Анхар Кочнева Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает
Вечерний голод — это мираж: почему старые привычки в еде блокируют естественное очищение
Теневой архив 1922 года: какие улики древней цивилизации засекретили на целое столетие
Стена стоит — голова в трещинах: тактика максимального давления на Москву потерпела полный крах
Шведский стол закрывается: привычный безлимит уходит в прошлое из-за аномальных аппетитов в сети
Кошелёк худеет быстрее, чем тело к лету: новые схемы обмана оставляют россиян без отпуска
Диковинные свечи и небесная лазурь: растения, которые сделают дачу предметом зависти
Самая сухая точка планеты скрывала жизнь: под песками нашли десятки существ
Прощай, Анталья: названа страна, которая заменит Турцию из-за схожего климата и цен
Марс уже не отделается снимками: Китай готовит миссию, которая добудет настоящий трофей
