Лесное затишье в шаге от города: в Карелии готовят уютное пристанище для семейного отдыха

Россия » Северо-Запад

В деревне Мережнаволок Кондопожского района компания "Крупико" возведет базу отдыха на берегу озера. Три гостевых дома вместят до 10 человек, подойдут для семейного отдыха. Появятся игровая площадка для детей и зона барбекю для взрослых.

В деревне Мережнаволок появится новая база отдыха «На слоне».
Фото: ВКонтакте / Корпорация развития Республики Карелия is licensed under Public domain
Инвестор выделит 30 млн рублей, создаст 7 рабочих мест. Руководитель Анна Алексютина отметила выбор места: лес, озеро, близость к городу. Проект ориентирован на комфорт и безопасность семей.

Первый дом примет гостей в третьем квартале 2027 года, весь комплекс заработает к 2029-му. Это продолжение активности инвестора, ранее планировавшего парк в Пудожском районе.

Идеальное место для отдыха

Мережнаволок сочетает лес и озеро, удален от городской суеты Петрозаводска. Такое расположение привлекает семьи, ищущие спокойствие. Проект усилит благоустройство в Кондопожском районе.

"Такие проекты оживают инфраструктуру удаленных территорий", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что построят на базе

Три гостевых дома в камерном формате для 1-2 семей. Игровая площадка обеспечит безопасность детей, зона барбекю — уют для родителей. Формат подойдет компаниям друзей.

Близость к природе подчеркнет карельские традиции отдыха.

Инвестиции и рабочие места

Проект Инвестиции и места
База в Мережнаволок 30 млн руб., 7 мест
Парк в Пудоже 300 млн руб.

Объем вложений стимулирует экономику, как в проектах по здравоохранению Карелии.

Сроки запуска

Проектирование стартует в этом сезоне. Первый дом — 3 квартал 2027 года, полный запуск — начало 2029-го. График учитывает сезонность.

"Инвесторы развивают внутренний туризм, решая проблемы энергосетей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Преимущества для семей

Уютные дома с акцентом на безопасность. Родители отдыхают, дети играют. Близость Петрозаводска упрощает доступ, несмотря на транспортные проблемы.

Вклад в развитие региона

Проект создаст рабочие места, привлечет туристов. Усилит интерес к Карелии, где решают вопросы безопасности и укрытий.

"Семейный туризм раскроет потенциал малых поселений", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о базе отдыха в Карелии

Где расположена база?

В деревне Мережнаволок Кондопожского района, на берегу озера.

Сколько стоит проект?

Около 30 млн рублей инвестиций.

Когда откроется?

Первый дом — в 2027 году, полностью — в 2029-м.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
