Уют за порогом квартиры: новая программа благоустройства изменит облик Забайкалья в 2026 году

Забайкальский край приступает к реализации масштабного плана по реновации жилой среды. В 2026 году десять дворовых территорий региона пройдут через процедуру глубокого преображения. На эти цели в рамках "президентской дальневосточной субсидии" выделено 117 миллионов рублей. Проект "Благоустройство дальневосточных дворов" де-факто становится инструментом социальной инженерии, направленным на создание точек притяжения в муниципалитетах.

Процесс обновления затрагивает не только эстетику, но и фундаментальную инфраструктуру России, превращая депрессивные локации в современные пространства. Минэкономразвития региона уже определило первых исполнителей работ, закрепляя ответственность за конкретными подрядными организациями в Приаргунске, Новокручининском и Горном.

География обновления: от Читы до Приаргунска

Список территорий, вошедших в программу 2026 года, охватывает как административный центр, так и отдаленные поселки. Помимо Читы, новые площадки появятся в Балее, Вершино-Дарасунском, Забайкальске, Маккавеево, Верх-Чите и Шилке. Такой охват позволяет равномерно распределять инвестиции в регионы, не концентрируя все ресурсы только в столице края.

"Комплексный подход к благоустройству — это не просто новые лавочки. Это создание безопасной среды, которая напрямую влияет на индекс качества городской жизни и снижает уровень бытового стресса у населения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для многих населенных пунктов это первая возможность провести капитальный ремонт придомовых пространств за десятилетия. Проекты включают в себя не только детские городки, но и качественное освещение, водоотведение и зонирование территорий, что критически важно в условиях резко континентального климата Забайкалья.

Экономика комфорта: куда уйдут 117 миллионов

Распределение средств внутри проекта отражает реальные потребности конкретных дворов. Например, в Приаргунске на улицу Чернышевского выделено 13,5 млн рублей, в то время как в поселке Горный на аналогичные цели направят 12,3 млн рублей. Разница в сметах обусловлена логистикой доставки материалов и сложностью инженерных задач на местах.

Населенный пункт Объем выделенных средств (млн руб.) Приаргунск 13,5 Горный 12,3 Новокручининский 9,7

Такая финансовая поддержка становится подспорьем для местных бюджетов, которые часто перегружены обязательствами. Нередко даже оплата услуг ЖКХ и содержание муниципальных сетей требуют дотаций, не оставляя средств на развитие дворового ландшафта.

Контрактация и контроль: кто отвечает за результат

По трем ключевым объектам договоры уже подписаны. В Приаргунске работы выполнят "Сити-Строй" и ИП Даимдинов, в Новокручининском — ИП Скосырская и ИП Кибешева, а в поселке Горный — ООО "Пилон". Жесткий отбор подрядчиков призван минимизировать риски срыва сроков, что особенно актуально, учитывая короткое строительное лето в регионе.

"Прозрачность межбюджетных трансфертов и строгий контроль за исполнением госконтрактов в Забайкалье — залог того, что федеральная помощь превратится в реальные объекты, а не останется на бумаге в виде дефицита бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Остальные семь объектов находятся в стадии финальных согласований. В ведомстве подчеркивают, что затягивание процедур недопустимо, так как весенняя распутица может осложнить доступ техники к объектам, подобно тому как ограничение нагрузки на ось в других регионах мешает логистике крупных стройматериалов.

Социальный аспект: удержать население качеством жизни

Благоустройство является частью широкой стратегии по стабилизации демографической ситуации на Дальнем Востоке. Создание комфортной среды идет в связке с мерами жилищной поддержки. Хотя дальневосточная ипотека решает вопрос приобретения квадратных метров, именно среда за порогом квартиры определяет желание человека остаться в регионе.

"Ухоженный двор — это мощный антидепрессант. Визуальный порядок снижает общую тревожность населения и формирует чувство сопричастности к позитивным переменам в стране", — отметила в беседе с Pravda. Ru психолог Дарья Кравцова.

Проект также косвенно влияет на рыночную привлекательность жилья. Аналогично тому, как в Барнауле цены на жилье зависят от инфраструктуры, благоустроенный двор в Забайкалье повышает капитализацию квартир в старом жилом фонде, делая их более ликвидными для собственников.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве в Забайкалье

Кто выбирал дворы для участия в программе?

Отбор территорий проводился на основе заявок муниципалитетов с учетом мнения жителей и текущего технического состояния придомовых территорий.

Что именно будет сделано во дворах?

Программа включает асфальтирование проездов, установку освещения, монтаж детских и спортивных площадок, а также озеленение и установку малых архитектурных форм.

Не повлияет ли благоустройство на рост тарифов?

Сами работы проводятся за счет федеральной субсидии, однако дальнейшее содержание объектов ляжет на управляющие компании, что должно учитываться при планировании обслуживания.

