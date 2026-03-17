Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика на пустом баке: промышленный паралич заставляет Запад снова искать пути к Москве
Лесное затишье в шаге от города: в Карелии готовят уютное пристанище для семейного отдыха
Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит... — писала газета Аргументы и факты 17 марта 1999 года
Посылка из бездны прибыла: астероид Рюгу доставил на Землю полный комплект запчастей для ДНК
Крыша протекает — врачи лечат: вынужденный переезд поликлиники в Карелии вызвал волну недовольства
Стеклянные города на дне: хрупкие скелеты губок стали домом для неведомых науке существ
Стена стоит — голова в трещинах: тактика максимального давления на Москву потерпела полный крах
Шведский стол закрывается: привычный безлимит уходит в прошлое из-за аномальных аппетитов в сети
Кошелёк худеет быстрее, чем тело к лету: новые схемы обмана оставляют россиян без отпуска

Миллиарды вливаются в стаканы: прикамское молоко готовится к рекордному прыжку в производстве

Россия » Поволжье » Пермь

Пермский край совершает масштабный инвестиционный рывок в аграрном секторе, делая ставку на технологическую модернизацию молочных ферм. В 2026 году объем вливаний в молочное животноводство региона достигнет впечатляющих 2,2 млрд рублей. Этот финансовый импульс призван не просто обновить парк техники, но и радикально изменить структуру производства, увеличив выход готовой продукции на пятую часть от текущих показателей.

Изображение молока, стакана, кувшина.
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение молока, стакана, кувшина.

Стратегия развития Прикамья опирается на синергию федеральной поддержки и частных инициатив. В условиях, когда рабочие профессии в Перми становятся все более высокооплачиваемыми, автоматизация агрокомплекса становится единственным путем к сохранению конкурентоспособности. Регион, уже производящий более 550 тыс. тонн молока ежегодно, готовится к переходу в высшую лигу российских производителей сырья.

Прогнозы по производству молока в Прикамье

Амбициозная цель по увеличению производства молока на 20% к 2026 году была озвучена в ходе рабочих встреч руководства региона с федеральными властями. Сейчас Пермский край демонстрирует стабильные показатели в организованном секторе АПК, но потенциал для роста остается значительным. Увеличение объемов позволит не только закрыть внутренние потребности, но и расширить поставки в соседние субъекты Поволжья и Урала.

"Рост на 20% — это серьезный вызов для региональной экономики, требующий ювелирной настройки межбюджетных отношений. Мы видим, что Пермский край эффективно осваивает трансферты, превращая их в реальные производственные мощности", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно отметить, что аграрные успехи идут в ногу с общим развитием края. Пока Анастасия Багиян берет золото на спортивных аренах, фермеры Прикамья соревнуются в продуктивности стада. Современная селекция и цифровой контроль за здоровьем животных становятся такими же важными факторами, как и качество кормовой базы.

Инвестиционный портфель и модернизация

Заложенные 2,2 млрд рублей пойдут на реализацию десятков проектов. Опыт прошлых лет показывает высокую эффективность таких вложений: в 2025 году 24 завершенных инвестпроекта стоимостью 1,8 млрд рублей уже дали прибавку в 50 тыс. тонн молока. Новые мощности строятся с учетом жестких экологических требований и современных стандартов биохимии питания животных.

Показатель Значение / Прогноз
Объем инвестиций 2026 2,2 млрд рублей
Ожидаемый рост производства +20%
Объем производства 2025 550 тыс. тонн

Инвесторы проявляют интерес не только к животноводству, но и к переработке. Развитие молочных кластеров в регионе идет параллельно с другими крупными проектами — например, когда обсуждается берег Камы как площадка для туризма, аграрии рассматривают те же территории с точки зрения логистики и сбыта фермерской продукции.

Роль государственной поддержки в АПК

Федеральный центр выделил на поддержку пермских аграриев около 1,2 млрд рублей. Эти средства направляются на субсидирование процентных ставок по кредитам, закупку племенного скота и модернизацию оборудования. Без этих механизмов достижение заявленных темпов роста было бы затруднительным, учитывая волатильность цен на корма и энергоресурсы.

"Господдержка в сельском хозяйстве сегодня критически важна для сдерживания себестоимости. Мы внимательно следим, чтобы рост производства не сопровождался резким скачком цен на полках для конечного потребителя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Профильные ведомства также обращают внимание на стандарты безопасности. Пока в городе проверки в Перми выявляют нарушения в общепите, на уровне первичного звена — ферм и заводов — внедряются системы тотального контроля качества сырья. Это гарантирует, что дополнительные тонны молока будут соответствовать высшим пищевым стандартам.

Динамика развития смежных отраслей

Молочное направление — не единственный драйвер роста. Пермский край демонстрирует успехи в птицеводстве, произведя 1,5 млрд яиц за прошлый год. Мясное производство также показало внушительный рост на 20%, достигнув отметки в 87 тыс. тонн. Такая диверсификация делает аграрный сектор региона более устойчивым к рыночным колебаниям.

Развитие сельского хозяйства требует новых подходов в управлении. Строительство в Перми новых агропромышленных объектов сегодня интегрируется в общую промышленную экосистему региона под личным контролем губернатора Дмитрия Махонина.

Инфраструктура и сельские территории

Успех инвестиций в фермы невозможен без развития среды, в которой живут люди. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" позволила благоустроить сотни общественных пространств. Дорожное строительство — 50 км новых трасс в сельской местности — стало ключевым фактором для бесперебойной логистики молока.

"Благоустройство сел и создание комфортной среды — это фундамент, без которого современный специалист не поедет работать на ферму, даже за высокую зарплату. Мы закладываем базу на десятилетия вперед", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Внедрение высоких технологий затрагивает даже сферу здоровья работников. Возможно, в будущем разработки пермского политеха по диагностике мозга помогут своевременно заботиться о кадрах в агросекторе, сохраняя человеческий капитал в отдаленных муниципалитетах.

Ответы на популярные вопросы о молочном животноводстве

За счет чего планируется рост производства на 20%?

Основными факторами станут ввод в эксплуатацию новых животноводческих комплексов, запуск высокотехнологичных линий переработки и улучшение генетического потенциала стада в рамках инвестиционных проектов на 2,2 млрд рублей.

Как регион решает проблему нехватки кадров в селах?

Решение комплексное: через федеральные программы строятся дороги и благоустраиваются поселки, а агрохолдинги предлагают зарплаты, сопоставимые или превышающие доходы офисных сотрудников крупных городов.

Влияют ли сбои цифровых систем на работу аграриев?

Хотя инциденты вроде того, как RuParking парализовал оплату парковок, случаются в городах, аграрный сектор использует автономные закрытые системы управления фермами, что минимизирует риски внешних сбоев.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.