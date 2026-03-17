Миллиарды вливаются в стаканы: прикамское молоко готовится к рекордному прыжку в производстве

Пермский край совершает масштабный инвестиционный рывок в аграрном секторе, делая ставку на технологическую модернизацию молочных ферм. В 2026 году объем вливаний в молочное животноводство региона достигнет впечатляющих 2,2 млрд рублей. Этот финансовый импульс призван не просто обновить парк техники, но и радикально изменить структуру производства, увеличив выход готовой продукции на пятую часть от текущих показателей.
Стратегия развития Прикамья опирается на синергию федеральной поддержки и частных инициатив. В условиях, когда рабочие профессии в Перми становятся все более высокооплачиваемыми, автоматизация агрокомплекса становится единственным путем к сохранению конкурентоспособности. Регион, уже производящий более 550 тыс. тонн молока ежегодно, готовится к переходу в высшую лигу российских производителей сырья.
Амбициозная цель по увеличению производства молока на 20% к 2026 году была озвучена в ходе рабочих встреч руководства региона с федеральными властями. Сейчас Пермский край демонстрирует стабильные показатели в организованном секторе АПК, но потенциал для роста остается значительным. Увеличение объемов позволит не только закрыть внутренние потребности, но и расширить поставки в соседние субъекты Поволжья и Урала.
"Рост на 20% — это серьезный вызов для региональной экономики, требующий ювелирной настройки межбюджетных отношений. Мы видим, что Пермский край эффективно осваивает трансферты, превращая их в реальные производственные мощности", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Современная селекция и цифровой контроль за здоровьем животных становятся такими же важными факторами, как и качество кормовой базы.
Заложенные 2,2 млрд рублей пойдут на реализацию десятков проектов. Опыт прошлых лет показывает высокую эффективность таких вложений: в 2025 году 24 завершенных инвестпроекта стоимостью 1,8 млрд рублей уже дали прибавку в 50 тыс. тонн молока. Новые мощности строятся с учетом жестких экологических требований и современных стандартов биохимии питания животных.
|Показатель
|Значение / Прогноз
|Объем инвестиций 2026
|2,2 млрд рублей
|Ожидаемый рост производства
|+20%
|Объем производства 2025
|550 тыс. тонн
Инвесторы проявляют интерес не только к животноводству, но и к переработке. Развитие молочных кластеров в регионе идет параллельно с другими крупными проектами.
Федеральный центр выделил на поддержку пермских аграриев около 1,2 млрд рублей. Эти средства направляются на субсидирование процентных ставок по кредитам, закупку племенного скота и модернизацию оборудования. Без этих механизмов достижение заявленных темпов роста было бы затруднительным, учитывая волатильность цен на корма и энергоресурсы.
"Господдержка в сельском хозяйстве сегодня критически важна для сдерживания себестоимости. Мы внимательно следим, чтобы рост производства не сопровождался резким скачком цен на полках для конечного потребителя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.
Профильные ведомства также обращают внимание на стандарты безопасности. На уровне первичного звена — ферм и заводов — внедряются системы тотального контроля качества сырья. Это гарантирует, что дополнительные тонны молока будут соответствовать высшим пищевым стандартам.
Молочное направление — не единственный драйвер роста. Пермский край демонстрирует успехи в птицеводстве, произведя 1,5 млрд яиц за прошлый год. Мясное производство также показало внушительный рост на 20%, достигнув отметки в 87 тыс. тонн. Такая диверсификация делает аграрный сектор региона более устойчивым к рыночным колебаниям.
Развитие сельского хозяйства требует новых подходов в управлении. Строительство новых агропромышленных объектов сегодня интегрируется в общую промышленную экосистему региона под личным контролем губернатора Дмитрия Махонина.
Успех инвестиций в фермы невозможен без развития среды, в которой живут люди. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" позволила благоустроить сотни общественных пространств. Дорожное строительство — 50 км новых трасс в сельской местности — стало ключевым фактором для бесперебойной логистики молока.
"Благоустройство сел и создание комфортной среды — это фундамент, без которого современный специалист не поедет работать на ферму, даже за высокую зарплату. Мы закладываем базу на десятилетия вперед", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
"Внедрение высоких технологий затрагивает даже сферу здоровья работников."
Основными факторами станут ввод в эксплуатацию новых животноводческих комплексов, запуск высокотехнологичных линий переработки и улучшение генетического потенциала стада в рамках инвестиционных проектов на 2,2 млрд рублей.
Решение комплексное: через федеральные программы строятся дороги и благоустраиваются поселки, а агрохолдинги предлагают зарплаты, сопоставимые или превышающие доходы офисных сотрудников крупных городов.
