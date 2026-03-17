Крыша протекает — врачи лечат: вынужденный переезд поликлиники в Карелии вызвал волну недовольства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад

Жители Лахденпохьи в Карелии возмущены переездом отделения дневного пребывания местной больницы в ветхое здание на Красноармейской, 9. 

Фото: commons.wikimedia.org by Красный, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Переезд связан со сносом старого помещения для строительства современного медицинского комплекса. На проект выделили 1,3 млрд рублей из федеральной программы развития Карелии. Горожанам придется потерпеть неудобства до 2027 года.

Здание — объект культурного наследия, капитальный ремонт запрещен. Врачи уже провели косметические работы и отремонтировали крышу за 2 млн рублей, чтобы соответствовать санитарным нормам.

Почему жители недовольны новым зданием поликлиники

Горожане Лахденпохьи жалуются на состояние временного помещения Сортавальской ЦРБ. Оно ветшает, крыша протекала, интерьеры устарели. Жители опасаются за безопасность во время визитов к врачам.

Несмотря на жалобы, Минздрав подчеркивает, что здание соответствует санитарным нормам после ремонта. Это компромисс ради будущего проекта.

Причины вынужденного переезда

Старое здание поликлиники сносят для нового комплекса в Лахденпохье. Переезд организовали срочно, чтобы не прерывать оказание помощи. Подходящих альтернатив не нашлось.

В итоге выбрали единственное вариант — памятник архитектуры. Это позволило сохранить работу физиокабинета и других служб.

Особый статус здания

Помещение на Красноармейской признано объектом культурного наследия. Капитальный ремонт или реконструкция запрещены законом. Вложения в такие здания нерациональны при близком строительстве нового объекта.

Характеристика Ограничения
Капитальный ремонт Запрещен
Косметический ремонт Разрешен поэтапно
Ремонт крыши Выполнен за 2 млн руб.

Что уже сделано для улучшения условий

Сортавальская ЦРБ отремонтировала кровлю и проводит косметику. Медсестры и терапевты работают в одном кабинете для лучшего взаимодействия. Физиокабинет и будущий стоматологический кабинет остались на месте.

"Косметический ремонт — оптимальный вариант для временного размещения, он позволяет быстро улучшить условия без нарушения статуса памятника", — рассказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Планы строительства современного комплекса

Новый комплекс включит поликлинику на 180 посещений в смену, детское и взрослое отделения, дневной стационар и скорую помощь. Средства из федеральной программы развития Карелии.

Проект решит проблемы здравоохранения Лахденпохьи, как в других районах республики.

"1,3 млрд рублей — это серьезные инвестиции, которые оправдают временные неудобства и повысят доступность медпомощи", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Когда ждать новую больницу

Строительство завершат ориентировочно в 2027 году. Это позволит вернуться в современные условия и забыть о текущих жалобах.

Минздрав фокусируется на поэтапных улучшениях сейчас, чтобы минимизировать риски.

Преимущества текущей организации

Совместное размещение специалистов ускоряет диспансеризацию и профосмотры. Физиотерапия и стоматология работают без перебоев, что важно для жителей.

"Статус ОКН защищает здание, но требует осторожного подхода к работам, чтобы избежать юридических споров", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о поликлинике в Лахденпохье

Когда откроется новый комплекс?

Ориентировочно в 2027 году, после выделения 1,3 млрд рублей.

Что с текущими услугами?

Физиокабинет и осмотры продолжаются.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.