Прощай простор — привет студия: рынок недвижимости Барнаула вошёл в фазу аномального перегрева

Рынок арендного жилья в Барнауле столкнулся с парадоксальной ситуацией: при общем затишье в сегментах многокомнатных квартир, спрос на малогабаритное жилье бьет рекорды. Студии и компактные "однушки" стали самым дефицитным товаром, за который потенциальные жильцы готовы переплачивать.

Аналитики фиксируют, что за последний год стоимость аренды самого бюджетного формата выросла на 11,4%, что вывело город в топ российских регионов по темпам подорожания.

Причиной такого ажиотажа стал комплекс факторов: от изменения структуры доходов населения до инвестиционных стратегий собственников. В условиях, когда зарплата в Алтайском крае остается на уровне, требующем жесткой экономии, горожане стремятся минимизировать расходы на ЖКУ и аренду, выбирая минимально возможную площадь. Это создает избыточное давление на сегмент микро-жилья, превращая его в наиболее рентабельный актив для арендодателей.

Дефицит площади: почему студии в дефиците

Основной объем предложения на рынке аренды сейчас формируют однокомнатные квартиры, тогда как студий в Барнауле предлагается в два раза меньше. Риелторы отмечают, что качественные варианты по адекватной цене "улетают" за считанные часы. Высокая оборачиваемость этого сегмента объясняется тем, что для многих это единственный доступный способ решить жилищный вопрос без привлечения долгосрочных обязательств.

"Студии и другие небольшие квартиры — это наиболее дешевый сегмент в абсолютных цифрах, поэтому их разбирают мгновенно. Мы видим, что арендаторы готовы жертвовать квадратными метрами ради снижения ежемесячного платежа, что провоцирует дальнейший рост ставок на малогабаритки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Динамика цен и география спроса

Средняя цена аренды студии в Барнауле сегодня вплотную приблизилась к стоимости полноценной "однушки". Если за компактные метры просят около 26,3 тыс. рублей, то за квартиру с отдельной кухней — чуть более 26,7 тыс. рублей. Такая минимальная разница говорит о перегретости сегмента малых площадей. При этом географические границы стираются: высокая цена держится как в историческом центре, так и в новых кварталах на окраинах.

Тип жилья Средняя ставка (рублей) Студии 26 300 1-к квартиры 26 700 2-к квартиры 33 100 3-к квартиры 44 300

Новостройки против старого фонда

Рынок аренды становится более сегментированным. Новостройки удерживают лидерство в среднем и премиальном сегментах. Аренда в свежесданных домах обходится на 10-20% дороже, но такие объекты пользуются стабильным спросом из-за качественной инженерии.

"Стабильность работы коммунальных систем напрямую влияет на ликвидность арендного жилья. В Барнауле износ сетей остается серьезным фактором риска, который собственники часто закладывают в стоимость, пытаясь окупить возможные простои при авариях", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инвестиционный климат и влияние экономики

Рост предложения (до 820 квартир в активной экспозиции) эксперты объясняют завершением строительства многих долгостроев и активным инвестированием. Несмотря на то, что рынок недвижимости Барнаула показывает признаки охлаждения в плане купли-продажи, аренда остается "тихой гаванью" для тех, кто хочет сохранить капитал. Некоторые собственники сознательно откладывают продажу, предпочитая получать пассивный доход в ожидании более выгодных рыночных условий.

"В условиях нестабильности жилье остается понятным инструментом. Инвесторы в Барнауле сейчас ориентируются на ликвидные студии, так как они обеспечивают максимальный возврат на вложенный капитал при минимальных рисках простоя", — подчеркнул специалист по недвижимости Артём Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке аренды

Почему студии стоят почти столько же, сколько однокомнатные квартиры?

Это связано с высоким спросом на максимально низкий входной порог аренды. Студии проще и дешевле содержать в плане коммунальных платежей, что делает их привлекательными для студентов и молодых специалистов.

Стоит ли ожидать снижения цен в Барнауле в ближайшее время?

Предпосылок для резкого снижения нет. Дефицит качественного малогабаритного жилья в удобных локациях сохраняется, а инфляционные процессы толкают ставки вверх.

Читайте также