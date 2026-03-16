Узкие тротуары против хипстеров: почему в Санкт-Петербурге самокат стал врагом номер один

Санкт-Петербург стоит на пороге масштабной транспортной реформы, которая может навсегда изменить облик его исторического центра. Власти города всерьез обсуждают полный запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в зонах с наиболее плотным туристическим потоком и узкими тротуарами. Эта инициатива продиктована не только вопросами безопасности, но и спецификой архитектурного наследия Северной столицы.

Проблема кроется в несоответствии старой застройки современным техническим регламентам. В отличие от спальных районов, где проектировались широкие пешеходные зоны, центральные улицы города зачастую имеют тротуары, которые не вписываются в действующий ГОСТ. Это создает конфликтные ситуации между пешеходами и пользователями кикшеринга, количество которых продолжает расти, несмотря на уже введенные ограничения.

Тротуары вне закона: почему ГОСТ против самокатов

Основным аргументом для введения запрета стало заявление представителей Комитета по транспорту о "ненормативности" пешеходных путей в старом городе. В условиях, когда благоустройство территорий требует соблюдения жестких стандартов безопасности, узкие дорожки Адмиралтейского или Центрального районов просто не могут вместить и туристов, и скоростной транспорт.

"Центральные районы Петербурга создавались в эпоху, когда основным транспортом были кареты, а не скоростные гаджеты. Сегодня узкое пространство дворов и улиц становится зоной повышенного риска, и никакая инфраструктура Петербурга в её нынешнем виде не способна безопасно интегрировать СИМ в плотный человеческий поток", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Если федеральное законодательство пойдет по пути ужесточения правил для электросамокатов, городские власти получат юридический инструмент для полной блокировки движения в золотом треугольнике. Это затронет не только случайные прогулки, но и курьерские службы, которые активно используют легкий транспорт для доставки заказов в исторической части города.

Где уже нельзя парковаться в Петербурге

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге уже действуют серьезные ограничения. В четырех ключевых районах — Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском — полностью запрещена парковка кикшеринговых устройств. Это привело к тому, что оставить самокат можно только на границах этих зон, что значительно снижает удобство использования сервиса для "последней мили".

Район Текущий статус парковки Центральный Полный запрет Василеостровский Полный запрет Петроградский Полный запрет Адмиралтейский Полный запрет

Жители города всё чаще обращаются к депутатам с просьбой навести порядок на тротуарах. Возможно, именно поэтому выборы в Санкт-Петербурге в будущем могут пройти под знаком "транспортного очищения" центра, где комфорт пешехода станет приоритетом номер один.

Транзитный вопрос и транспортная логистика

Сейчас через центр города разрешен только транзит: пользователь может проехать по главной улице, но не имеет права завершить поездку. Однако даже такая схема вызывает вопросы у силовиков и муниципальных властей из-за высокого травматизма. Введение запрета на въезд заставит горожан чаще использовать метро Санкт-Петербурга или наземный общественный транспорт.

"Запрет на СИМ в центре неизбежно приведет к перераспределению нагрузки на муниципальный транспорт. Мы видим, как меняется рынок труда Петербурга: курьеры, значительная часть которых — женщины и молодежь, будут вынуждены пересесть на велосипеды или пользоваться общественным транспортом, что увеличит время доставки", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Юридическая сторона вопроса также остается сложной. Любые муниципальные запреты должны коррелировать с федеральными правилами дорожного движения. Если чиновники решат классифицировать центр как зону, не предназначенную для малых транспортных средств, владельцам частных самокатов также придется подчиниться новым правилам, несмотря на право собственности.

Будущее микромобильности в цифрах

Несмотря на угрозу запретов, парк электросамокатов в 2025 году превысил отметку в 42 тысячи единиц. Операторы кикшеринга пытаются договориться с городом, предлагая системы автоматического снижения скорости в людных местах. Однако, как показывает практика, технические ограничения не всегда спасают от человеческого фактора.

"С точки зрения административного регулирования, запрет — самый простой выход. Но важно помнить, что самокаты — это не только развлечение, но и часть экономики. Нужно искать баланс, например, через четкое зонирование, как это сделано в системе парковки Санкт-Петербурга, где правила меняются в зависимости от загруженности улиц", — отметила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Дополнительным фактором выступает износ дорожного покрытия. Постоянная вибрация и движение по плитке и граниту, не предназначенным для таких нагрузок, ускоряют разрушение элементов исторического мощения, ремонт которого обходится бюджету города в значительные суммы ежегодно.

Ответы на популярные вопросы о запрете самокатов

Запретят ли частные самокаты вместе с прокатными?

В случае принятия решения о закрытии транзита через центр, ограничения коснутся всех типов СИМ, независимо от их принадлежности (личные или шеринговые).

Как узнать, где в Петербурге запрещена парковка?

Актуальные зоны отображаются в приложениях операторов кикшеринга. В "красных зонах" (исторический центр) технически невозможно завершить аренду.

Будут ли штрафовать за езду в центре?

Да, если запрет будет официально внесен в региональные акты, сотрудники ГИБДД получат право выписывать административные штрафы нарушителям за движение в запрещенной зоне.

