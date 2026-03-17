Сырная лихорадка на юге: производство деликатесов в Ставропольском крае совершило резкий рывок

Ставропольский край в 2025 году совершил заметный рывок в аграрном секторе, продемонстрировав рост производства сыра на 30%. В то время как многие регионы сталкиваются с волатильностью рынков, южный субъект демонстрирует устойчивость за счет развития собственной перерабатывающей базы и вертикальной интеграции. Отрасль, объединившая 43 крупных предприятия и фермерских хозяйства, постепенно меняет ландшафт местного агроэкспорта.

Сыр с плесенью

Секрет успеха кроется в переходе от простого сбора сырья к глубокой переработке. Инвестиционные проекты, реализуемые в Предгорном и других округах, позволяют региону не только закрывать внутренние потребности, но и выходить на федеральные рынки с продукцией высокой добавленной стоимости. Такое развитие событий тесно связано с общим вектором на создание мощных индустриальных узлов на юге России.

Сыроварение как драйвер региональной экономики

Рост на 30% — это не случайный скачок, а результат последовательной политики поддержки крафтовых производителей. За последние два года в крае открылось 10 новых предприятий, ориентированных на фермерский сегмент. Ставка на уникальность рецептур и использование локального молока позволила Ставрополью успешно конкурировать с крупными игроками, что подтверждает общую динамику инвестиций в перерабатывающую промышленность.

"Ставрополье демонстрирует, как грамотное сочетание господдержки и предпринимательской инициативы меняет бюджетную структуру региона. Когда мы говорим об успехах переработки, мы видим, как налоговые поступления начинают работать на дальнейшее развитие территорий", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Вертикальная интеграция и потенциал мощностей

Фундаментом успеха выступают семь крупнейших заводов, расположенных в Пятигорске, Ставрополе, Невинномысске и Ипатовском округе. Эти предприятия функционируют по принципу замкнутого цикла, что исключает логистические издержки и потерю качества при транспортировке сырья. Способность ежегодно перерабатывать более 600 тысяч тонн молока дает возможность гибко реагировать на колебания спроса, избегая кризисов, с которыми сталкиваются дефицитные аграрные рынки.

Для сравнения текущих показателей по видам молочной продукции в регионе можно привести следующие данные:

Тип продукции Объем выпуска (тыс. тонн) Питьевое молоко 87,6 Кисломолочные товары 37,7 Мороженое 9,5

"Создание полного цикла производства — от фермы до полки — это лучший способ гарантировать стабильность качества. В такой модели себестоимость становится прозрачной, а зависимость от внешних факторов минимальной", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инвестиционный климат и создание рабочих мест

Модернизация отрасли требует значительных капиталовложений. Проект в Предгорном округе с бюджетом свыше 200 миллионов рублей стал ярким примером того, как реконструкция старых советских мощностей превращает их в современные высокотехнологичные сыроварни. Это не только технологический апгрейд, но и социальный эффект: отрасль обеспечивает занятость для 3 тысяч человек, удерживая специалистов в сельской местности и препятствуя их оттоку.

"Благоустройство производственных площадок и сельских территорий идет рука об руку. Люди остаются работать там, где созданы комфортные условия для труда и жизни", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о молочной отрасли

Почему производство именно сыра выросло быстрее других категорий?

Сыр является продуктом с более высоким сроком хранения и добавленной стоимостью по сравнению с цельным молоком. Экспортный потенциал сыров гораздо выше, что стимулирует бизнес инвестировать именно в эту нишу.

Хватит ли мощностей для дальнейшего расширения производства?

Текущие мощности позволяют перерабатывать до 600 тысяч тонн сырья в год, что при грамотном планировании севооборотов и кормовой базы оставляет серьезный люфт для дальнейшего роста без капитальной перестройки всей инфраструктуры.

