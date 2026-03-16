Космическая почта с Красной планеты: амбициозный проект готовит доставку грунта на Землю
Смертельная тишина в лесу: в трех районах Омской области ввели карантин из-за опасного вируса
Цифровая нефть тайги: почему дата-центры в Сибири стали выгоднее добычи ископаемых
Мёртвое тело подало признаки жизни: лунные камни хранят память о мощных магнитных ударах из недр
Эффект 5 процентов: эпидемиологи зафиксировали рост инфекций в Иркутской области
Клещи в черте города: какие районы Новосибирской области признаны самыми опасными
Жизнь на широкую ногу: в кубанском поселке строят парк, которому позавидуют и города
Запах тухлых яиц в бездне космоса: ядовитая планета из серы озадачила лучших астрономов
Смертельный капкан для подворья: в Сибири вспыхнул новый очаг опасной заразы

Топливный скачок в Иркутске: на каких заправках цены на бензин выросли уже в марте

Россия » Сибирь » Иркутск

Ситуация на топливном рынке Иркутска демонстрирует очередную волну волатильности: стоимость популярных марок бензина на ключевых АЗС города вновь поползла вверх. За отчетную неделю ценники на заправках скорректировались в среднем на 30 копеек, что вызывает оправданную тревогу у автомобилистов и представителей логистического сектора Приангарья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik
Особенно заметно изменение прайсов на крупнейших сетях, таких как "Роснефть" и "КрайсНефть". Здесь стоимость литра АИ-92 зафиксировалась на отметке 63,45 рубля, а более востребованный АИ-95 теперь обходится водителям в 66,95 рубля. Эти цифры становятся дополнительным фактором давления на транспортную систему Иркутска, которая и без того переживает не лучшие времена в федеральных рейтингах.

Динамика цен по торговым сетям

Несмотря на общую тенденцию к росту, рынок Иркутска сохраняет неоднородность. Пока "Роснефть" и "КрайсНефть" обновляют ценники, операторы "Омни" и "БРК" демонстрируют временную выдержку, удерживая стоимость АИ-92 на уровне 63,15 рубля. Такая разница в несколько десятков копеек традиционно провоцирует миграцию клиентов между АЗС в поисках выгоды.

"Локальные колебания цен в Иркутской области часто связаны с логистическими издержками и объемами запасов на частных нефтебазах. Пока крупные игроки закладывают инфляционные ожидания, малые сети пытаются удержать долю рынка за счет демпфирования цен", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для многих жителей региона, чьи доходы только недавно были стабилизированы после того, как долги по зарплате стали уходить в прошлое, любое удорожание базовых ресурсов становится чувствительным. Топливо — это не просто статья расходов автовладельца, но и скрытая составляющая в цене продуктов питания и ключевых услуг.

Премиальное топливо и его доступность

В сегменте высокооктанового горючего ситуация выглядит еще более напряженной. АИ-98 прибавил те же 30 копеек, достигнув на заправках "Газпромнефти" отметки 91,25 рубля. Аналогичный тренд затронул и марку АИ-100, цена на которую унифицировалась у большинства поставщиков ("Омни", "БРК", "Роснефть") на уровне 90,25 рубля за литр.

Марка топлива Средняя цена в Иркутске (руб.)
АИ-92 63,15 — 64,15
АИ-95 66,65 — 67,65
АИ-100 / АИ-98 90,25 — 91,25
Дизельное топливо 81,80 — 82,80

Рост цен на топливо происходит в период, когда в регионе активно обсуждаются меры поддержки населения. Например, молодые люди получают жилищные сертификаты, а власти планируют грандиозный ремонт образовательных учреждений. Инфляция в энергетическом секторе может косвенно повлиять на стоимость реализации этих социальных проектов через удорожание логистики материалов.

Единственный островок стабильности

На фоне бензинового ралли дизельное топливо демонстрирует завидную устойчивость. Его стоимость в Иркутске не изменилась и варьируется от 81,8 до 82,8 рубля. Это критически важно для аграрного сектора и большегрузного транспорта, обеспечивающего снабжение удаленных территорий Приангарья.

"Стабильность цен на дизель — это спасательный круг для фермеров перед началом сезона. Если стоимость солярки начнет расти вслед за бензином, это неминуемо ударит по себестоимости сельхозпродукции", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экономические последствия для региона

Подорожание бензина может стать триггером для пересмотра тарифов в частном извозе и службах доставки. В условиях, когда проект Кадры в Приангарье пытается привлечь новых специалистов в реальный сектор экономики, рост транспортных издержек становится дополнительным барьером для мобильности трудовых ресурсов.

"Высокие цены на топливо в Иркутске могут замедлить развитие внутреннего туризма, так как поездки на зимний Байкал на личном авто становятся все дороже. Это вынуждает туристов выбирать более бюджетные или короткие маршруты", — отметила обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему бензин в Иркутске дороже, чем в соседних регионах?

Основными факторами выступают сложная логистика, удаленность от крупных НПЗ и специфика налогообложения в энергетическом секторе. Также на цену влияет высокая доля частных сетей АЗС.

Ожидается ли снижение цен на АИ-95 в ближайшее время?

Эксперты пока не видят предпосылок для снижения. Скорее можно прогнозировать период стабилизации на достигнутых отметках, если не произойдет резких скачков на оптовых товарно-сырьевых биржах.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Новости Украины
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Новости Симферополя
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок Анхар Кочнева Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Последние материалы
Космическая почта с Красной планеты: амбициозный проект готовит доставку грунта на Землю
Смертельная тишина в лесу: в трех районах Омской области ввели карантин из-за опасного вируса
Цифровая нефть тайги: почему дата-центры в Сибири стали выгоднее добычи ископаемых
Мёртвое тело подало признаки жизни: лунные камни хранят память о мощных магнитных ударах из недр
Топливный скачок в Иркутске: на каких заправках цены на бензин выросли уже в марте
Эффект 5 процентов: эпидемиологи зафиксировали рост инфекций в Иркутской области
Маска вместо лица: эти популярные ошибки в нанесении косметики добавляют лишние десять лет
Клещи в черте города: какие районы Новосибирской области признаны самыми опасными
Жизнь на широкую ногу: в кубанском поселке строят парк, которому позавидуют и города
Запах тухлых яиц в бездне космоса: ядовитая планета из серы озадачила лучших астрономов
