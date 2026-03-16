Топливный скачок в Иркутске: на каких заправках цены на бензин выросли уже в марте

Ситуация на топливном рынке Иркутска демонстрирует очередную волну волатильности: стоимость популярных марок бензина на ключевых АЗС города вновь поползла вверх. За отчетную неделю ценники на заправках скорректировались в среднем на 30 копеек, что вызывает оправданную тревогу у автомобилистов и представителей логистического сектора Приангарья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Особенно заметно изменение прайсов на крупнейших сетях, таких как "Роснефть" и "КрайсНефть". Здесь стоимость литра АИ-92 зафиксировалась на отметке 63,45 рубля, а более востребованный АИ-95 теперь обходится водителям в 66,95 рубля. Эти цифры становятся дополнительным фактором давления на транспортную систему Иркутска, которая и без того переживает не лучшие времена в федеральных рейтингах.

Динамика цен по торговым сетям

Несмотря на общую тенденцию к росту, рынок Иркутска сохраняет неоднородность. Пока "Роснефть" и "КрайсНефть" обновляют ценники, операторы "Омни" и "БРК" демонстрируют временную выдержку, удерживая стоимость АИ-92 на уровне 63,15 рубля. Такая разница в несколько десятков копеек традиционно провоцирует миграцию клиентов между АЗС в поисках выгоды.

"Локальные колебания цен в Иркутской области часто связаны с логистическими издержками и объемами запасов на частных нефтебазах. Пока крупные игроки закладывают инфляционные ожидания, малые сети пытаются удержать долю рынка за счет демпфирования цен", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для многих жителей региона, чьи доходы только недавно были стабилизированы после того, как долги по зарплате стали уходить в прошлое, любое удорожание базовых ресурсов становится чувствительным. Топливо — это не просто статья расходов автовладельца, но и скрытая составляющая в цене продуктов питания и ключевых услуг.

Премиальное топливо и его доступность

В сегменте высокооктанового горючего ситуация выглядит еще более напряженной. АИ-98 прибавил те же 30 копеек, достигнув на заправках "Газпромнефти" отметки 91,25 рубля. Аналогичный тренд затронул и марку АИ-100, цена на которую унифицировалась у большинства поставщиков ("Омни", "БРК", "Роснефть") на уровне 90,25 рубля за литр.

Марка топлива Средняя цена в Иркутске (руб.) АИ-92 63,15 — 64,15 АИ-95 66,65 — 67,65 АИ-100 / АИ-98 90,25 — 91,25 Дизельное топливо 81,80 — 82,80

Рост цен на топливо происходит в период, когда в регионе активно обсуждаются меры поддержки населения. Например, молодые люди получают жилищные сертификаты, а власти планируют грандиозный ремонт образовательных учреждений. Инфляция в энергетическом секторе может косвенно повлиять на стоимость реализации этих социальных проектов через удорожание логистики материалов.

Единственный островок стабильности

На фоне бензинового ралли дизельное топливо демонстрирует завидную устойчивость. Его стоимость в Иркутске не изменилась и варьируется от 81,8 до 82,8 рубля. Это критически важно для аграрного сектора и большегрузного транспорта, обеспечивающего снабжение удаленных территорий Приангарья.

"Стабильность цен на дизель — это спасательный круг для фермеров перед началом сезона. Если стоимость солярки начнет расти вслед за бензином, это неминуемо ударит по себестоимости сельхозпродукции", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экономические последствия для региона

Подорожание бензина может стать триггером для пересмотра тарифов в частном извозе и службах доставки. В условиях, когда проект Кадры в Приангарье пытается привлечь новых специалистов в реальный сектор экономики, рост транспортных издержек становится дополнительным барьером для мобильности трудовых ресурсов.

"Высокие цены на топливо в Иркутске могут замедлить развитие внутреннего туризма, так как поездки на зимний Байкал на личном авто становятся все дороже. Это вынуждает туристов выбирать более бюджетные или короткие маршруты", — отметила обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему бензин в Иркутске дороже, чем в соседних регионах?

Основными факторами выступают сложная логистика, удаленность от крупных НПЗ и специфика налогообложения в энергетическом секторе. Также на цену влияет высокая доля частных сетей АЗС.

Ожидается ли снижение цен на АИ-95 в ближайшее время?

Эксперты пока не видят предпосылок для снижения. Скорее можно прогнозировать период стабилизации на достигнутых отметках, если не произойдет резких скачков на оптовых товарно-сырьевых биржах.

