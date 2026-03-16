Топливный скачок в Иркутске: на каких заправках цены на бензин выросли уже в марте

Ситуация на топливном рынке Иркутска демонстрирует очередную волну волатильности: стоимость популярных марок бензина на ключевых АЗС города вновь поползла вверх. За отчетную неделю ценники на заправках скорректировались в среднем на 30 копеек, что вызывает оправданную тревогу у автомобилистов и представителей логистического сектора Приангарья.
Особенно заметно изменение прайсов на крупнейших сетях, таких как "Роснефть" и "КрайсНефть". Здесь стоимость литра АИ-92 зафиксировалась на отметке 63,45 рубля, а более востребованный АИ-95 теперь обходится водителям в 66,95 рубля. Эти цифры становятся дополнительным фактором давления на транспортную систему Иркутска, которая и без того переживает не лучшие времена в федеральных рейтингах.
Несмотря на общую тенденцию к росту, рынок Иркутска сохраняет неоднородность. Пока "Роснефть" и "КрайсНефть" обновляют ценники, операторы "Омни" и "БРК" демонстрируют временную выдержку, удерживая стоимость АИ-92 на уровне 63,15 рубля. Такая разница в несколько десятков копеек традиционно провоцирует миграцию клиентов между АЗС в поисках выгоды.
"Локальные колебания цен в Иркутской области часто связаны с логистическими издержками и объемами запасов на частных нефтебазах. Пока крупные игроки закладывают инфляционные ожидания, малые сети пытаются удержать долю рынка за счет демпфирования цен", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Для многих жителей региона, чьи доходы только недавно были стабилизированы после того, как долги по зарплате стали уходить в прошлое, любое удорожание базовых ресурсов становится чувствительным. Топливо — это не просто статья расходов автовладельца, но и скрытая составляющая в цене продуктов питания и ключевых услуг.
В сегменте высокооктанового горючего ситуация выглядит еще более напряженной. АИ-98 прибавил те же 30 копеек, достигнув на заправках "Газпромнефти" отметки 91,25 рубля. Аналогичный тренд затронул и марку АИ-100, цена на которую унифицировалась у большинства поставщиков ("Омни", "БРК", "Роснефть") на уровне 90,25 рубля за литр.
|Марка топлива
|Средняя цена в Иркутске (руб.)
|АИ-92
|63,15 — 64,15
|АИ-95
|66,65 — 67,65
|АИ-100 / АИ-98
|90,25 — 91,25
|Дизельное топливо
|81,80 — 82,80
Рост цен на топливо происходит в период, когда в регионе активно обсуждаются меры поддержки населения. Например, молодые люди получают жилищные сертификаты, а власти планируют грандиозный ремонт образовательных учреждений. Инфляция в энергетическом секторе может косвенно повлиять на стоимость реализации этих социальных проектов через удорожание логистики материалов.
На фоне бензинового ралли дизельное топливо демонстрирует завидную устойчивость. Его стоимость в Иркутске не изменилась и варьируется от 81,8 до 82,8 рубля. Это критически важно для аграрного сектора и большегрузного транспорта, обеспечивающего снабжение удаленных территорий Приангарья.
"Стабильность цен на дизель — это спасательный круг для фермеров перед началом сезона. Если стоимость солярки начнет расти вслед за бензином, это неминуемо ударит по себестоимости сельхозпродукции", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Подорожание бензина может стать триггером для пересмотра тарифов в частном извозе и службах доставки. В условиях, когда проект Кадры в Приангарье пытается привлечь новых специалистов в реальный сектор экономики, рост транспортных издержек становится дополнительным барьером для мобильности трудовых ресурсов.
"Высокие цены на топливо в Иркутске могут замедлить развитие внутреннего туризма, так как поездки на зимний Байкал на личном авто становятся все дороже. Это вынуждает туристов выбирать более бюджетные или короткие маршруты", — отметила обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Основными факторами выступают сложная логистика, удаленность от крупных НПЗ и специфика налогообложения в энергетическом секторе. Также на цену влияет высокая доля частных сетей АЗС.
Эксперты пока не видят предпосылок для снижения. Скорее можно прогнозировать период стабилизации на достигнутых отметках, если не произойдет резких скачков на оптовых товарно-сырьевых биржах.
Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.