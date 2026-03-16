Ручной труд победил цифру: кадровый дефицит заставил власти Томска пересмотреть оплату контролеров

Транспортная реформа в Томске переходит на новый этап, где ключевым фактором становится человеческий ресурс. Городские власти совместно с депутатским корпусом приняли решение о пересмотре системы оплаты труда линейных контролеров. Эта мера призвана стабилизировать кадровый состав службы, которая ежедневно обеспечивает соблюдение графиков и качество обслуживания пассажиров в непростых технологических условиях.
С момента запуска новой маршрутной схемы в ноябре прошлого года, система контроля доказала свою эффективность: общая сумма штрафов, выписанных недобросовестным перевозчикам, превысила 5 миллионов рублей. Однако технические сложности, вызванные перебоями в работе ГЛОНАСС, переложили основной объем оперативной работы на "полевых" сотрудников, чьи усилия теперь будут вознаграждены дополнительно.
Решение мэра Дмитрия Махини подчеркивает смену приоритетов в муниципальном управлении: от чисто административного давления к поддержке исполнителей. В условиях, когда рынок труда в Сибири переживает дефицит кадров, удержание специалистов становится критически важной задачей для города.
"Повышение зарплат — это не просто социальный жест, а необходимая инвестиция в устойчивое социально-экономическое развитие территорий. Без адекватной оплаты труда невозможно требовать высокого качества исполнения муниципальных контрактов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Стабильный доход контролеров напрямую влияет на выполнение рейсов. К началу марта этот показатель по большинству городских маршрутов достиг рекордных 98%. Это особенно важно для города, где рост числа студентов в Томске создает колоссальную нагрузку на логистическую сеть в часы пик.
Внедрение жестких штрафных санкций заставило частных перевозчиков более ответственно подходить к соблюдению контрактов. Сумма в 5 миллионов рублей стала серьезным аргументом в пользу дисциплины. Контролеры выполняют роль связующего звена между жалобами жителей и реальными мерами реагирования.
|Показатель
|Значение
|Общая сумма штрафов с ноября
|Свыше 5 млн рублей
|Выполнение рейсов (март)
|Более 98%
Администрация города отмечает, что благодаря работе линейных сотрудников количество жалоб от населения начало снижаться. Жители видят результат: автобусы стали ходить чаще, а графики соблюдаются строже даже в отдаленных районах.
Одной из главных причин повышения выплат стали сбои в системе ГЛОНАСС. Когда цифровая навигация дает сбои, единственным способом мониторинга остается присутствие человека на остановках и конечных пунктах. Это превращает работу контролера в физически тяжелый труд под открытым небом.
"Работа на улице в условиях сибирского климата — это серьезный стрессогенный фактор. Улучшение условий труда и финансового положения сотрудников помогает снизить общую тревожность населения, так как люди видят стабильность в работе жизненно важных систем города", — подчеркнула психолог Дарья Кравцова.
Повышение зарплат — это еще и мера по поддержке семей. Для многих сотрудников бюджетной сферы актуальны вопросы социальной защиты.
Повышение зарплат — это еще и мера по поддержке семей. Для многих сотрудников бюджетной сферы актуальны вопросы социальной защиты. В регионе продолжают действовать программы поддержки, но базовый доход остается фундаментом семейного благополучия.
"Любое изменение тарифов или бюджетных расходов должно быть прозрачным. В данном случае мы видим целевое использование средств для повышения качества управления коммунальной инфраструктурой и транспортом", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Власти Томска намерены и дальше добиваться улучшения показателей. Это касается не только транспорта, но и общего уровня жизни.
Точные цифры будут утверждены в соответствии с бюджетными корректировками, однако мэр города уже подтвердил принципиальное решение о существенном росте выплат с учетом тяжести условий труда.
На данный момент повышение зарплат контролерам планируется за счет бюджетных средств и средств от штрафных санкций перевозчиков, что не предполагает прямого пересмотра тарифов для населения.
