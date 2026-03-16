Центр города останется в прежнем облике: ФАС внезапно остановила многомиллионные торги в Вологде

В Вологде приостановлены торги на крупный контракт по благоустройству ключевых общественных пространств. Жалоба компании из Башкирии в ФАС остановила процесс, который должен был обновить площадь Возрождения, сквер на площади Революции и сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье. Начальная цена — 823 млн руб. из федеральных, областных и городских бюджетов.
Работы включают мощение, установку скамеек, урн, велопарковок, освещение с чугунными фонарями и озеленение. Плюс археологические изыскания из-за культурного слоя XVI-XVIII веков. Срок — до ноября 2026 года, к 880-летию города.
Дата рассмотрения жалобы неизвестна, контракт не подпишут, пока ФАС не решит. Это задержит обновление центрав Вологды.
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта" объявило торги на 823 млн руб. Но жалоба ООО "Уралагротехсервис" из Башкирии в ФАС автоматически их приостановила. Текст жалобы закрыт, решение ожидается.
Это типичная практика: ФАС рассматривает споры, чтобы обеспечить честность закупок. В благоустройстве дворов Вологодской области такие паузы уже случались.
Площадь Возрождения, сквер на площади Революции и сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье — центр Вологды. Эти зоны требуют обновления для комфорта жителей.
|Объект
|Описание
|Площадь Возрождения
|Центральная зона с историческим значением
|Сквер на пл. Революции
|Общественное пространство у площади
|Сквер у церкви Иоанна
|Рощенье, зона культурного наследия
Благоустройство вписывается в программы обновления городской среды.
"Такие проекты меняют облик центра, но жалобы часто тормозят процесс из-за бюрократии", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Подрядчик мостит территории, ставит скамейки, урны, велопарковки. Монтирует освещение на чугунных опорах. Озеленение и археология обязательны.
Срок — до 27 ноября 2026 года. Финансирование смешанное, как в региональных бюджетах.
Заказчик — МКУ "Управление капитального строительства". Жалоба приостановила торги до решения. Это стандарт для госзакупок.
В Вологде подобные споры влияют на местные реформы.
"Бюджетные проекты требуют строгого контроля, жалобы защищают конкуренцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
ООО "Уралагротехсервис" из Уфы, с 2011 года. Отделочные работы, выручка 476 млн руб. в 2024-м, прибыль 2,3 млн.
Компания активна в строительных проектах.
Обновление к 880-летию Вологды в 2027-м. Центр должен сиять.
Связь с социальными программами региона.
"Местные власти должны ускорить процессы для юбилея", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Без контракта работы не начнутся. Жители ждут обновления. Задержка ударит по графику.
Жалоба в ФАС автоматически приостанавливает процесс до рассмотрения.
После решения ФАС, дата неизвестна.
Победителю торгов после разрешения спора.
