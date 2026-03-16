Центр города останется в прежнем облике: ФАС внезапно остановила многомиллионные торги в Вологде

Россия » Северо-Запад » Вологда

В Вологде приостановлены торги на крупный контракт по благоустройству ключевых общественных пространств. Жалоба компании из Башкирии в ФАС остановила процесс, который должен был обновить площадь Возрождения, сквер на площади Революции и сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье. Начальная цена — 823 млн руб. из федеральных, областных и городских бюджетов.

Площадь Революции в Вологде
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Площадь Революции в Вологде

Работы включают мощение, установку скамеек, урн, велопарковок, освещение с чугунными фонарями и озеленение. Плюс археологические изыскания из-за культурного слоя XVI-XVIII веков. Срок — до ноября 2026 года, к 880-летию города.

Дата рассмотрения жалобы неизвестна, контракт не подпишут, пока ФАС не решит. Это задержит обновление центрав Вологды.

Остановка торгов в Вологде

Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта" объявило торги на 823 млн руб. Но жалоба ООО "Уралагротехсервис" из Башкирии в ФАС автоматически их приостановила. Текст жалобы закрыт, решение ожидается.

Это типичная практика: ФАС рассматривает споры, чтобы обеспечить честность закупок. В благоустройстве дворов Вологодской области такие паузы уже случались.

Объекты под благоустройство

Площадь Возрождения, сквер на площади Революции и сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье — центр Вологды. Эти зоны требуют обновления для комфорта жителей.

Объект Описание
Площадь Возрождения Центральная зона с историческим значением
Сквер на пл. Революции Общественное пространство у площади
Сквер у церкви Иоанна Рощенье, зона культурного наследия

Благоустройство вписывается в программы обновления городской среды.

"Такие проекты меняют облик центра, но жалобы часто тормозят процесс из-за бюрократии", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что входит в контракт

Подрядчик мостит территории, ставит скамейки, урны, велопарковки. Монтирует освещение на чугунных опорах. Озеленение и археология обязательны.

Срок — до 27 ноября 2026 года. Финансирование смешанное, как в региональных бюджетах.

Жалоба в ФАС

Заказчик — МКУ "Управление капитального строительства". Жалоба приостановила торги до решения. Это стандарт для госзакупок.

В Вологде подобные споры влияют на местные реформы.

"Бюджетные проекты требуют строгого контроля, жалобы защищают конкуренцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

О компании-жалобщике

ООО "Уралагротехсервис" из Уфы, с 2011 года. Отделочные работы, выручка 476 млн руб. в 2024-м, прибыль 2,3 млн.

Компания активна в строительных проектах.

К юбилею города

Обновление к 880-летию Вологды в 2027-м. Центр должен сиять.

Связь с социальными программами региона.

"Местные власти должны ускорить процессы для юбилея", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Последствия задержки

Без контракта работы не начнутся. Жители ждут обновления. Задержка ударит по графику.

Аналогично бюджетным инициативам.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве в Вологде

Почему остановили торги?

Жалоба в ФАС автоматически приостанавливает процесс до рассмотрения.

Когда возобновят работы?

После решения ФАС, дата неизвестна.

Кому достанется контракт?

Победителю торгов после разрешения спора.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
