Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Петрозаводске в 2026 году обновят всего восемь дворов. Мэрия назвала адреса: от Березовой аллеи до улицы Ровио. Это скромный план на фоне тысяч разбитых площадок по всему городу.

Петрозаводск
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Петрозаводск

Год назад, в 2025-м, благоустроили 17 дворов. А в 2024-м — девять вместо тридцати пяти из-за нехватки средств. С 2017 года преобразили 377 территорий на 625,8 млн рублей, из них львиная доля — федеральные субсидии в 605,1 млн.

Жители ждут перемен, особенно на фоне других транспортных проблем.

Какие дворы отремонтируют в 2026 году

Мэрия Петрозаводска выбрала восемь адресов для полного преображения. Там обновят асфальт, детские площадки, освещение и озеленение.

Адрес
1 бульвар Интернационалистов, 6 к.2
2 Березовая аллея, 25
3 пер. Попова, 3
4 Ключевское ш., 9А
5 Балтийская ул., 1А
6 Балтийская ул., 17
7 Карельский пр., 10
8 ул. Ровио, 5

Список скромный, но точечный удар по самым проблемным зонам.

Результаты предыдущих лет

В 2024-м вместо 35 дворов сделали девять. В 2025-м — 17. Пандемия и инфляция съели часть средств.

С 2017-го — 377 объектов. Это заметно улучшило жизнь в спальных районах.

Почему так мало дворов

Основная причина — дефицит бюджета. Региональные деньги растянуты на приоритеты вроде дорог и школ.

"Благоустройство дворов зависит от федеральных программ, но локальные нужды часто остаются за бортом", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Роль федеральных денег

Из 625,8 млн рублей 605,1 млн — из Москвы. Без них программа встала бы.

Это часть нацпроекта "Жилье и городская среда". Но квоты жесткие.

Общие проблемы городской среды

Дворы — лишь часть бед. Жители борются с сосульками на крышах, закрытыми переходами и проблемами РЖД.

Плюс ветхое жилье и споры за укрытия. Благоустройство могло бы сгладить углы.

"Дворы влияют на стоимость жилья, но без инвестиций рынок стагнирует", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Что ждет благоустройство дальше

Мэрия обещает больше субсидий. Но без роста местных доходов планы останутся скромными.

"Дефицит бюджетов тормозит все проекты, включая дворы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дворов в Петрозаводске

Сколько дворов еще ждет ремонта?

Точных цифр нет, но тысячи площадок в очередях на федеральные программы.

Кто решает, какие дворы ремонтировать?

Мэрия по заявкам жителей и приоритетам нацпроекта.

Будет ли больше дворов в 2027-м?

Зависит от бюджета. Обещают рост субсидий.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
