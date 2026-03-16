Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости

В Петрозаводске в 2026 году обновят всего восемь дворов. Мэрия назвала адреса: от Березовой аллеи до улицы Ровио. Это скромный план на фоне тысяч разбитых площадок по всему городу.
Год назад, в 2025-м, благоустроили 17 дворов. А в 2024-м — девять вместо тридцати пяти из-за нехватки средств. С 2017 года преобразили 377 территорий на 625,8 млн рублей, из них львиная доля — федеральные субсидии в 605,1 млн.
Жители ждут перемен, особенно на фоне других транспортных проблем.
Мэрия Петрозаводска выбрала восемь адресов для полного преображения. Там обновят асфальт, детские площадки, освещение и озеленение.
|№
|Адрес
|1
|бульвар Интернационалистов, 6 к.2
|2
|Березовая аллея, 25
|3
|пер. Попова, 3
|4
|Ключевское ш., 9А
|5
|Балтийская ул., 1А
|6
|Балтийская ул., 17
|7
|Карельский пр., 10
|8
|ул. Ровио, 5
Список скромный, но точечный удар по самым проблемным зонам.
В 2024-м вместо 35 дворов сделали девять. В 2025-м — 17. Пандемия и инфляция съели часть средств.
С 2017-го — 377 объектов. Это заметно улучшило жизнь в спальных районах.
Основная причина — дефицит бюджета. Региональные деньги растянуты на приоритеты вроде дорог и школ.
"Благоустройство дворов зависит от федеральных программ, но локальные нужды часто остаются за бортом", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Из 625,8 млн рублей 605,1 млн — из Москвы. Без них программа встала бы.
Это часть нацпроекта "Жилье и городская среда". Но квоты жесткие.
Дворы — лишь часть бед. Жители борются с сосульками на крышах, закрытыми переходами и проблемами РЖД.
Плюс ветхое жилье и споры за укрытия. Благоустройство могло бы сгладить углы.
"Дворы влияют на стоимость жилья, но без инвестиций рынок стагнирует", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Мэрия обещает больше субсидий. Но без роста местных доходов планы останутся скромными.
"Дефицит бюджетов тормозит все проекты, включая дворы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Точных цифр нет, но тысячи площадок в очередях на федеральные программы.
Мэрия по заявкам жителей и приоритетам нацпроекта.
Зависит от бюджета. Обещают рост субсидий.
Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.