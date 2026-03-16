Бетонные узы района: новая магистраль в Петербурге соединит жилые кварталы с главной дорогой

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Александр Беглов утвердил проект новой улицы длиной свыше километра в новых кварталах Московского района Петербурга. Дорога обеспечит удобный выезд на Волхонское шоссе для жителей строящихся жилых комплексов. Четыре полосы, широкие тротуары и велодорожка — так выглядит современная городская среда по приоритетам развития до 2030 года.

Фото: commons.wikimedia.org by SadPetzl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Монумент героическим защитникам Ленинграда

Это часть стратегии синхронизации транспортной инфраструктуры с вводом жилья. Социальные объекты часто опережают дома, теперь и дороги строят параллельно. Район активно застраивается жилыми и деловыми объектами, требуя надежного транспортного выхода.

Новая улица для растущего района

Вдоль Волхонского шоссе возводят два жилых комплекса с инфраструктурой. Новая дорога решит вопрос выезда, разгрузив существующие пути. Это шаг к балансу между застройкой и экологией.

"Такие проекты задают стандарт для новых кварталов, где транспорт идет в ногу с жильем", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Протяженность — более километра, безымянная пока магистраль интегрируется в генплан.

Приоритеты комфортной среды

Один из 10 приоритетов Петербурга до 2030 — "Комфорт и уют в городе". Беглов подчеркнул: жители новых кварталов получат среду сразу. Это включает зеленые зоны и транспорт.

Социалка опережает жилье, теперь и дороги синхронизируют.

Что построят

Характеристика Параметры
Полосы движения Четыре
Тротуары Широкие
Велодорожка Да
Длина >1 км

Синхронизация с жильем

Правила требуют ввода дорог параллельно домам. Район осваивается жилыми и деловыми объектами, транспортная нагрузка растет.

"Рынок жилья в районе нуждается в инфраструктуре для роста цен и комфорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Влияние на трафик

Выезд на Волхонское шоссе упростится, снизив пробки. Интеграция с городским транспортом усилит мобильность. Аналогично обновлению метро.

Проект учитывает рост населения.

Перспективы развития

Новые кварталы станут частью комфортного района. Связь с генпланом сохранит экологию.

"Местное самоуправление поддержит такие инициативы для жителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о новой улице в Московском районе

Когда начнут строительство?

После утверждения проекта, синхронно с жильем. Точные даты объявят позже.

Будет ли название улицы?

Пока безымянная, назовут после ввода.

Влияет ли на экологию?

Учитывает зеленые зоны, вписывается в генплан.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
