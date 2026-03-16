Бетонные узы района: новая магистраль в Петербурге соединит жилые кварталы с главной дорогой

Губернатор Александр Беглов утвердил проект новой улицы длиной свыше километра в новых кварталах Московского района Петербурга. Дорога обеспечит удобный выезд на Волхонское шоссе для жителей строящихся жилых комплексов. Четыре полосы, широкие тротуары и велодорожка — так выглядит современная городская среда по приоритетам развития до 2030 года.
Это часть стратегии синхронизации транспортной инфраструктуры с вводом жилья. Социальные объекты часто опережают дома, теперь и дороги строят параллельно. Район активно застраивается жилыми и деловыми объектами, требуя надежного транспортного выхода.
Вдоль Волхонского шоссе возводят два жилых комплекса с инфраструктурой. Новая дорога решит вопрос выезда, разгрузив существующие пути. Это шаг к балансу между застройкой и экологией.
Протяженность — более километра, безымянная пока магистраль интегрируется в генплан.
Один из 10 приоритетов Петербурга до 2030 — "Комфорт и уют в городе". Беглов подчеркнул: жители новых кварталов получат среду сразу. Это включает зеленые зоны и транспорт.
Социалка опережает жилье, теперь и дороги синхронизируют.
|Характеристика
|Параметры
|Полосы движения
|Четыре
|Тротуары
|Широкие
|Велодорожка
|Да
|Длина
|>1 км
Правила требуют ввода дорог параллельно домам. Район осваивается жилыми и деловыми объектами, транспортная нагрузка растет.
Выезд на Волхонское шоссе упростится, снизив пробки. Интеграция с городским транспортом усилит мобильность. Аналогично обновлению метро.
Проект учитывает рост населения.
Новые кварталы станут частью комфортного района. Связь с генпланом сохранит экологию.
После утверждения проекта, синхронно с жильем. Точные даты объявят позже.
Пока безымянная, назовут после ввода.
Учитывает зеленые зоны, вписывается в генплан.
