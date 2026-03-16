Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеющие часто допускают одну и ту же ошибку: результат на весах неприятно удивляет
Центр города останется в прежнем облике: ФАС внезапно остановила многомиллионные торги в Вологде
Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского
Черная смерть против биосферы: массовое вымирание в Средневековье вызвало упадок дикой жизни
Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости
Коварное одеяло из снега: озимые культуры в Рязани начали задыхаться и гибнуть от голода уже зимой
Бетонные узы района: новая магистраль в Петербурге соединит жилые кварталы с главной дорогой
Орбан заявил о подготовке ЕС к войне с Россией: что стоит за громким предупреждением из Будапешта

Родители уходят на смену — дети выходят на улицу: тревожный поворот в жизни петербургских семей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области фиксируют рост числа безнадзорных детей — впервые за пять лет. По данным МВД, в 2025 году по России выявили 57,4 тыс. таких случаев, что на 2,1% больше прошлого года. Значительная доля приходится на Северо-Западный федеральный округ.

Севкабель Порт в Санкт-Петербурге
Фото: sevcableport.ru is licensed under Free More Info
Севкабель Порт в Санкт-Петербурге

Проблема не в бродяжничестве, а в безнадзорности: дети остаются без присмотра в опасных условиях, часто ночью. Вице-директор фонда "Арифметика добра" Наиля Новожилова подчеркивает отсутствие координации между соцслужбами и опекой, слабую помощь кризисным семьям.

Рост числа безнадзорных детей

После спада в предыдущие годы статистика МВД показывает подъем. В 2025-м выявили 57,4 тыс. случаев по стране, с акцентом на Северо-Запад. В Петербурге и Ленобласти проблема обострилась из-за урбанистических вызовов.

Большинство детей находят в ситуациях риска для жизни.

Причины роста безнадзорности

Кризисные семьи страдают от экономических трудностей. Рост МСП не покрывает всех, родители работают допоздна.

"Безнадзорность растет из-за занятости матерей в нестабильных профессиях", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Угрозы для здоровья и развития

Дети на улицах ночью подвержены травмам, инфекциям. Рынок труда для женщин усложняет уход.

Моральные риски включают воздействие криминальной среды.

Проблемы соцслужб

Недостаток взаимодействия опеки и полиции тормозит реакцию. Социальные центры перегружены.

"Координация служб — ключ к снижению случаев", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Реформы нужны срочно.

Меры поддержки семей

Аренда жилья дешевеет, но пособия малы. Программы для многодетных расширяют.

Профилактика через экологию и досуг помогает.

Особенности Петербурга и Ленобласти

Городской ритм усиливает проблему. Транспорт усложняет контроль.

"Стресс родителей провоцирует безнадзорность у детей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru психолог Дарья Кравцова.

Что ждет впереди

Без мер рост продолжится. Федеральные программы активизируют поддержку.

Ответы на популярные вопросы о безнадзорных детях

Почему растет число случаев?

Из-за экономических проблем семей и слабой координации служб.

Что делать родителям?

Обращаться в опеку за помощью, использовать горячие линии.

Какие риски для детей?

Травмы, инфекции, моральное истощение.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, психолог Дарья Кравцова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Красота и стиль
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей Анхар Кочнева Каллас осознала значение Ормузского пролива. ЕС готовится присоединиться к Трампу Олег Артюков
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Последние материалы
Живой щит из союзников: роковой просчет Запада сделал американские базы легкой добычей на Востоке
Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен
Почти просроченный кефир творит чудо: эти булочки исчезают быстрее, чем остывают
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского
Остров в кольце врагов: как Калининград живёт в условиях тихой блокады и готовится к худшему
Черная смерть против биосферы: массовое вымирание в Средневековье вызвало упадок дикой жизни
Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости
Запах канализации исчезнет без сантехника: домашний способ запускает чистку прямо в трубах
Прощай, муравейник: три шага превратят ваш дом в запретную зону для вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.