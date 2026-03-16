От крыши до фундамента: какие изменения ждут петербуржцев в рамках новой программы ремонта

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги региональной программы капремонта за 2025 год и обозначил планы на следующий. За год выполнено почти 2500 строительно-монтажных работ на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Санкт-Петербург

Программа охватывает 24 тысячи зданий Северной столицы. С 2019 года отремонтировано почти 25 тысяч объектов с привлечением 143 миллиардов рублей, включая федеральную поддержку. Губернатор подчеркнул рост качества жизни петербуржцев и сохранение исторического облика города.

Итоги 2025 года

В 2025 году петербуржцы получили 450 новых крыш, 216 фасадов и обновление 1300 инженерных систем. Показатели краткосрочного плана выполнены на 97,7 процента, что выше прошлогоднего уровня. Общий вклад с 2019 года — 24870 работ.

Город стал пионером в бюджетном финансировании программы, добавив свои средства на старте.

"Масштаб капремонта напрямую влияет на тарифы ЖКУ и износ сетей, программа помогает избежать скачков цен", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Замена лифтов

Ключевой акцент — на лифтах: заменено 1436 подъемников в 372 домах. Опережающее финансирование позволило закрыть просрочку и выйти на плановый график. До 2030 года обновят еще 4 тысячи.

Это напрямую улучшает безопасность и комфорт жителей многоэтажек.

Вид работ 2025 год
Крыши 450
Фасады 216
Лифты 1436

Сохранение исторического облика

По программе "Невский проспект" отреставрировано 17 крыш и 14 фасадов с использованием архивных материалов. На Невском, 170 восстановили флюгер, на 65 — скульптуры и двери. Это реставрация исторических памятников.

Такие работы подчеркивают приоритет сохранения архитектуры.

"Благоустройство фасадов интегрируется с программами комфортной среды, повышая ценность районов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Устранение аварийных конструкций

Приведено в порядок 55 зон в 54 домах, еще 987 запланировано на три года. По личным приемам Беглова оперативно отремонтировали крышу и фасад на Васильевском.

Это снижает риски для жителей и укрепляет жилой фонд.

Планы на 2026 год

Запланировано 2414 работ на 33,8 миллиарда рублей, плюс 2853 проекта. Ремонт 311 фасадов, 451 крыши, 1203 систем, замена 672 лифтов. Ремонт фасадов продолжится с фокусом на качество.

Финансирование сохранит темпы модернизации.

Контроль качества работ

Беглов поручил Жилищному комитету и Фонду капремонта жесткий надзор за сроками и качеством. Это ключ к доверию жителей.

"Рынок жилья реагирует на капремонт ростом цен на вторичку в обновленных домах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Влияние на качество жизни

Программа помогает достичь указа президента по улучшению условий: в 2025 году охвачено 57,5 тысячи семей, показатель — 35 процентов. Капремонт — вклад в будущее города.

Ответы на популярные вопросы о капремонте в Петербурге

Сколько домов охватывает программа?

Почти 24 тысячи многоквартирных домов Северной столицы.

Что входит в планы на 2026 год?

2414 видов работ на 33,8 миллиарда рублей, включая 672 лифта и 311 фасадов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
