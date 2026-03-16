Живая карта страны: Петербург раскрасят в символику единства народов России к весне

В 2026 году Петербург расцветет ярче обычного. Садово-парковые предприятия Комитета по благоустройству высадят свыше 5,5 млн цветов. Весной на главных площадях, у мемориалов и в скверах появится почти 600 тысяч виол, а осенью взойдут 300 тысяч луковичных, в основном тюльпанов.

Фестиваль тюльпанов в парке имени Кирова на Елагином острове

Губернатор Александр Беглов объявил, что цветники отразят тематику Года единства народов России. Растения напомнят о вкладе каждого народа в историю страны и сплоченности нации.

Такие композиции усилят экологию города и привлекут туристов, интегрируясь в генплан.

Масштаб цветочных посадок

План на 2026 год впечатляет: 5,5 млн цветов изменят облик Северной столицы. Виолы займут видовые точки, луковичные – сады.

Это часть благоустройства, где природа борется с урбанизацией.

Тип цветов Количество Виолы 600 тыс. Луковичные 300 тыс. Всего 5,5 млн

Тематика Года единства

Цветники воплотят идею единства народов. Каждый регион – в композициях растений.

"Благоустройство через цветы укрепит культурные связи и сделает город комфортнее", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сплоченность – основа сильного государства.

Цветники в Муринском парке

На пересечении проспекта Луначарского и улицы Ушинского – посвящение Кавказу, Татарстану, Башкирии, Краснодарскому краю, Крыму, Новороссии.

Используют бегонию, колеус, тагетес, сальвию.

Фотозона в Московском парке Победы

У входа на площадку аттракционов – живой триколор из однолетников. Любимое место для фото.

"Туристы оценят такие зоны, они оживили городскую среду", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Интеграция с парками.

Карта России в Пушкине

В сквере на Дворцовой и Магазейной – карта России из цветов. По пути к дворцам.

Триколор на Октябрьском бульваре.

Другие адреса триколора

Сквер Победы в Павловске и иные точки. Общий акцент на символику.

Это усилит наследие.

Растения в композициях

Однолетники: лобелия, агератум. Многолетники: шалфей, лаванда. Кусты: рододендрон, розы, калина.

"Экологический баланс от таких посадок защитит природу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о цветниках Петербурга

Когда взойдут цветы?

Виолы – весна, луковичные – осень 2026.

Где фотозоны?

Московский парк Победы, Пушкин.

Читайте также