В 2026 году Петербург расцветет ярче обычного. Садово-парковые предприятия Комитета по благоустройству высадят свыше 5,5 млн цветов. Весной на главных площадях, у мемориалов и в скверах появится почти 600 тысяч виол, а осенью взойдут 300 тысяч луковичных, в основном тюльпанов.
Губернатор Александр Беглов объявил, что цветники отразят тематику Года единства народов России. Растения напомнят о вкладе каждого народа в историю страны и сплоченности нации.
Такие композиции усилят экологию города и привлекут туристов, интегрируясь в генплан.
Это часть благоустройства, где природа борется с урбанизацией.
|Тип цветов
|Количество
|Виолы
|600 тыс.
|Луковичные
|300 тыс.
|Всего
|5,5 млн
Цветники воплотят идею единства народов. Каждый регион – в композициях растений.
"Благоустройство через цветы укрепит культурные связи и сделает город комфортнее", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Сплоченность – основа сильного государства.
На пересечении проспекта Луначарского и улицы Ушинского – посвящение Кавказу, Татарстану, Башкирии, Краснодарскому краю, Крыму, Новороссии.
Используют бегонию, колеус, тагетес, сальвию.
У входа на площадку аттракционов – живой триколор из однолетников. Любимое место для фото.
"Туристы оценят такие зоны, они оживили городскую среду", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.
Интеграция с парками.
В сквере на Дворцовой и Магазейной – карта России из цветов. По пути к дворцам.
Триколор на Октябрьском бульваре.
Сквер Победы в Павловске и иные точки. Общий акцент на символику.
Это усилит наследие.
Однолетники: лобелия, агератум. Многолетники: шалфей, лаванда. Кусты: рододендрон, розы, калина.
"Экологический баланс от таких посадок защитит природу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Виолы – весна, луковичные – осень 2026.
Московский парк Победы, Пушкин.
