Двухколесный хаос уходит в прошлое: петербургская администрация наводит порядок на узких тротуарах

Власти Санкт-Петербурга готовятся ужесточить правила для электровелосипедов в историческом центре. Зампред Комитета по транспорту Александра Бахмутская подтвердила планы запретить их движение по узким тротуарам, не соответствующим ГОСТам.

Фото: commons.wikimedia.org by morebyless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стоянка электровелосипедов

Проблема в том, что центр перегружен пешеходами, а проезжая часть безопасна только на велополосах. Власти ищут баланс между мобильностью и сохранением наследия.

Изменения могут закрыть транзит через центр, где нет инфраструктуры. Горожане обсуждают альтернативы.

Почему вводят запрет

Тротуары исторического центра узкие, не по ГОСТу. Электровелосипеды создают риски для пешеходов. Бахмутская отметила: без нормативов движение опасно.

Парковка запрещена с 2024-го, теперь транзит под вопросом. Цель — безопасность и комфорт.

"Узкие тротуары требуют строгих мер для пешеходов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что уже запрещено

С 2024 года парковка электровелосипедов в центре под запретом. Теперь обсуждают полный запрет транзита по тротуарам. Парковки СПб переходят в цифру.

Текущие правила Планируемые изменения Запрет парковки Запрет транзита по тротуарам Велополосы разрешены Только велополосы в центре

Куда девать велосипедистов

Проезжая часть — только с велополосами.

Развивают водный транспорт: причалы обновляют.

Влияние на городскую среду

Меры защитят центр от хаоса.

Горожане выиграют от порядка.

"Изменения укрепят местное самоуправление", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Опыт других мегаполисов

Петербург следует тренду: ограничения для безопасности.

Фокус на устойчивость.

Что ждёт инфраструктуру

Больше велополос, цифровизация.

"Новые правила соответствуют законодательству", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о электровелосипедах в центре Петербурга

Можно ли ездить по велополосам?

Да, где они есть. В остальном центре — нет.

Что с парковкой?

Запрещена с 2024 года.

Когда вступит запрет?

После федерального ужесточения.

