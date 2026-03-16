Схема снова меняется: автобусы в Петербурге уходят на объезд из-за дорожных работ
От крыши до фундамента: какие изменения ждут петербуржцев в рамках новой программы ремонта
Живая карта страны: Петербург раскрасят в символику единства народов России к весне
Милосердие закончилось на пороге суда: Лариса Долина требует 176 миллионов с обидчиков
Город среди сопок перестал жить на износ: как Дальнегорск превратил дворы в точки силы
Двухколесный хаос уходит в прошлое: петербургская администрация наводит порядок на узких тротуарах
Санкции стали топливом: экономика Калуги совершила рывок и вернулась в высшую лигу индустрии
Громкое имя не кормит в Лос-Анджелесе: Никита Пресняков нашел работу в барах США
Ремонт стал слишком дорогим: страховщики нашли способ изменить систему выплат по ОСАГО

Смена декораций на набережной: известный бизнес-центр в Петербурге уходит под снос навсегда

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Приморском районе Петербурга начался снос бизнес-центра "Акватория" на Выборгской набережной. На его месте девелопер построит премиальный жилой комплекс с тем же названием. Разрешение на строительство уже в кармане, работы по расчистке участка ведутся полным ходом.

Выборгская набережная
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Участок у Кантемировского моста, где Большая Невка делится на рукава, огибая Крестовский остров, идеален для элитного жилья. Фундамент старого здания демонтируют полностью, чтобы заложить новый. Ввод в эксплуатацию намечен на II квартал 2029 года.

Дефицит земли в городе толкает на снос неликвидных объектов. Демонтаж самостроев и коммерческой недвижимости освобождает площадки под жилые кварталы, меняя облик районов.

Почему сносят бизнес-центр

Бизнес-центр "Акватория" стал жертвой дефицита земли в Петербурге. Неликвидные коммерческие объекты уходят под снос, чтобы дать место жилью. Застройщики уже приступили к демонтажу, расчищая площадку.

Такой подход типичен для реновации городских территорий. Город меняет профиль участков, фокусируясь на жилой застройке.

Старый объект Новый проект
Бизнес-центр Премиальный ЖК
Коммерческое назначение Жилое премиум-класса

Что появится на месте БЦ

Жилой комплекс "Акватория" обещает премиум-уровень: современная архитектура, виды на Неву. Девелопер — петербургский гигант, опытный в крупных проектах.

Проект вписан в первичный рынок новостроек Петербурга, где спрос на элитное жилье растет.

"Новый ЖК усилит привлекательность Приморского района для инвесторов и жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Преимущества расположения

Рядом Кантемировский мост, разделение Невы — идеальное место для жизни. Близость метро Приморская обеспечит транспортную доступность.

Приморский район — зона активного строительства, с развивающейся инфраструктурой.

Сроки и разрешения

Разрешение получено, расчистка идет. Фундамент снимут, новый заложат быстро. Сдача — 2029 год, II квартал.

Процесс соответствует нормам генплана Петербурга.

"Сроки реалистичны при текущем темпе работ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Влияние на район

ЖК добавит жилья, оживит рынок. Район выиграет от новых жителей и инфраструктуры.

Похоже на стройки в Полюстрово, где социальные объекты меняют среду.

Экология и развитие

Проект учитывает зеленый пояс города. Баланс природы и бетона — приоритет.

Снос неликвидов помогает контролировать застройку.

"Такое развитие вписывается в муниципальную реформу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о строительстве ЖК в Приморском районе

Когда сдадут комплекс?

Во II квартале 2029 года. Работы по сносу уже идут.

Влияет ли стройка на экологию?

Проект соответствует генплану с учетом зеленого пояса.

Как добираться до места?

Рядом метро Приморская и Кантемировский мост.

Экспертная проверка: специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Красота и стиль
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
НАТО теряет силу: Ормузский пролив может стать началом конца старого альянса Любовь Степушова Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей Анхар Кочнева Каллас осознала значение Ормузского пролива. ЕС готовится присоединиться к Трампу Олег Артюков
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Санкции стали топливом: экономика Калуги совершила рывок и вернулась в высшую лигу индустрии
Смена декораций на набережной: известный бизнес-центр в Петербурге уходит под снос навсегда
Громкое имя не кормит в Лос-Анджелесе: Никита Пресняков нашел работу в барах США
Входной билет на родину: новая система превращает свободный импорт в жесткий платный конвейер
Чёрная тушь больше не правит косметичками: новый оттенок забирает внимание — и это не синий
НАТО теряет силу: Ормузский пролив может стать началом конца старого альянса
Ремонт стал слишком дорогим: страховщики нашли способ изменить систему выплат по ОСАГО
Семейная опора дала трещину: сестра Леонида Агутина столкнулась с обвинениями в крупном обмане
Мимоза на диете: как превратить жирную классику в идеальный обед для тонкой талии
Драйв столичного масштаба: Калужская область превратилась в мощный инженерный узел страны
