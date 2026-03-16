Смена декораций на набережной: известный бизнес-центр в Петербурге уходит под снос навсегда

В Приморском районе Петербурга начался снос бизнес-центра "Акватория" на Выборгской набережной. На его месте девелопер построит премиальный жилой комплекс с тем же названием. Разрешение на строительство уже в кармане, работы по расчистке участка ведутся полным ходом.
Участок у Кантемировского моста, где Большая Невка делится на рукава, огибая Крестовский остров, идеален для элитного жилья. Фундамент старого здания демонтируют полностью, чтобы заложить новый. Ввод в эксплуатацию намечен на II квартал 2029 года.
Дефицит земли в городе толкает на снос неликвидных объектов. Демонтаж самостроев и коммерческой недвижимости освобождает площадки под жилые кварталы, меняя облик районов.
Такой подход типичен для реновации городских территорий. Город меняет профиль участков, фокусируясь на жилой застройке.
|Старый объект
|Новый проект
|Бизнес-центр
|Премиальный ЖК
|Коммерческое назначение
|Жилое премиум-класса
Жилой комплекс "Акватория" обещает премиум-уровень: современная архитектура, виды на Неву. Девелопер — петербургский гигант, опытный в крупных проектах.
Проект вписан в первичный рынок новостроек Петербурга, где спрос на элитное жилье растет.
"Новый ЖК усилит привлекательность Приморского района для инвесторов и жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Рядом Кантемировский мост, разделение Невы — идеальное место для жизни. Близость метро Приморская обеспечит транспортную доступность.
Приморский район — зона активного строительства, с развивающейся инфраструктурой.
Процесс соответствует нормам генплана Петербурга.
"Сроки реалистичны при текущем темпе работ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
ЖК добавит жилья, оживит рынок. Район выиграет от новых жителей и инфраструктуры.
Похоже на стройки в Полюстрово, где социальные объекты меняют среду.
Проект учитывает зеленый пояс города. Баланс природы и бетона — приоритет.
Снос неликвидов помогает контролировать застройку.
"Такое развитие вписывается в муниципальную реформу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
