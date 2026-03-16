Бюрократический марафон окончен: в Псковской области ускорили получение выплат для семей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области власти расширили меры поддержки молодых и многодетных семей. Губернатор Михаил Ведерников подписал постановление, которое упрощает доступ к выплатам и компенсациям. Теперь семьи получают помощь быстрее и в большем объеме.

Семья гуляет вместе на природе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семья гуляет вместе на природе

Ключевые изменения касаются компенсации за обучение детей и сроков выплат при рождении третьего ребенка или беременности студенток. Эти шаги реализуются в рамках национального проекта "Семья".

Такие инициативы помогают укрепить демографию региона и облегчить жизнь семьям.

Новые меры поддержки семей

Постановление губернатора Псковской области расширяет комплекс помощи. Семьи теперь могут рассчитывать на большее покрытие расходов. Это ответ на вызовы демографии.

Изменения касаются сразу нескольких выплат, делая их доступнее.

До изменений После изменений
Компенсация одному ребенку Всем детям до 23 лет
Сроки 30 дней 10 дней
Только очники Очные и заочные

Компенсация за обучение всех детей

Теперь компенсация стоимости обучения распространяется на всех детей в многодетной семье до 23 лет. Обучение очное в местных колледжах и вузах Псковской области.

Выплата однократная на каждого ребенка. Это снижает финансовую нагрузку.

"Такие меры стимулируют рождаемость и удерживают молодежь в регионе", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Сокращение сроков выплат

Сроки рассмотрения сокращены с 30 до 10 дней. Это касается 600 тыс. рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье и 100 тыс. рублей беременным студенткам.

Теперь выплаты доступны студенткам и заочникам. Процесс стал оперативнее.

Кто имеет право на помощь

Многодетные семьи с детьми до 23 лет в местных вузах. Молодые семьи при рождении третьего ребенка. Беременные студентки региона.

Все выплаты в рамках региональных программ Псковской области.

"Изменения соответствуют федеральным нормам и упрощают доступ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Роль национального проекта

Нацпроект "Семья" дает ресурсы для совершенствования мер. Псковская область активно использует возможности.

Это повышает рождаемость и качество жизни.

Перспективы для семей

Дальнейшее развитие мер ожидается. Регион фокусируется на демографии Пскова.

"Местное самоуправление играет ключевую роль в реализации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о поддержке семей в Псковской области

На кого распространяется компенсация обучения?

На всех детей многодетной семьи до 23 лет при очном обучении в местных вузах и колледжах.

Сколько ждать выплаты теперь?

Не более 10 дней вместо прежних 30.

Могут ли заочницы получить 100 тыс. рублей?

Да, теперь студентки заочной формы тоже имеют право.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.