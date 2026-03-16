Бюрократический марафон окончен: в Псковской области ускорили получение выплат для семей

В Псковской области власти расширили меры поддержки молодых и многодетных семей. Губернатор Михаил Ведерников подписал постановление, которое упрощает доступ к выплатам и компенсациям. Теперь семьи получают помощь быстрее и в большем объеме.

Ключевые изменения касаются компенсации за обучение детей и сроков выплат при рождении третьего ребенка или беременности студенток. Эти шаги реализуются в рамках национального проекта "Семья".

Такие инициативы помогают укрепить демографию региона и облегчить жизнь семьям.

Новые меры поддержки семей

Постановление губернатора Псковской области расширяет комплекс помощи. Семьи теперь могут рассчитывать на большее покрытие расходов. Это ответ на вызовы демографии.

Изменения касаются сразу нескольких выплат, делая их доступнее.

До изменений После изменений Компенсация одному ребенку Всем детям до 23 лет Сроки 30 дней 10 дней Только очники Очные и заочные

Компенсация за обучение всех детей

Теперь компенсация стоимости обучения распространяется на всех детей в многодетной семье до 23 лет. Обучение очное в местных колледжах и вузах Псковской области.

Выплата однократная на каждого ребенка. Это снижает финансовую нагрузку.

"Такие меры стимулируют рождаемость и удерживают молодежь в регионе", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Сокращение сроков выплат

Сроки рассмотрения сокращены с 30 до 10 дней. Это касается 600 тыс. рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье и 100 тыс. рублей беременным студенткам.

Теперь выплаты доступны студенткам и заочникам. Процесс стал оперативнее.

Кто имеет право на помощь

Многодетные семьи с детьми до 23 лет в местных вузах. Молодые семьи при рождении третьего ребенка. Беременные студентки региона.

Все выплаты в рамках региональных программ Псковской области.

"Изменения соответствуют федеральным нормам и упрощают доступ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Роль национального проекта

Нацпроект "Семья" дает ресурсы для совершенствования мер. Псковская область активно использует возможности.

Это повышает рождаемость и качество жизни.

Перспективы для семей

Дальнейшее развитие мер ожидается. Регион фокусируется на демографии Пскова.

"Местное самоуправление играет ключевую роль в реализации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о поддержке семей в Псковской области

На кого распространяется компенсация обучения?

На всех детей многодетной семьи до 23 лет при очном обучении в местных вузах и колледжах.

Сколько ждать выплаты теперь?

Не более 10 дней вместо прежних 30.

Могут ли заочницы получить 100 тыс. рублей?

Да, теперь студентки заочной формы тоже имеют право.

