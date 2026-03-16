Город среди сопок перестал жить на износ: как Дальнегорск превратил дворы в точки силы

Дальнегорск никогда не был городом для слабаков. Здесь воздух острее, сопки круче, а характер местных закален в борьбе с тайфунами и суровым северным бытом. Но сегодня в фойе местного ДК — не привычный гул о проблемах, а тихий шелест выставочных стендов "Было/стало", которые бьют в цель без лишних эпитетов.
Это не просто отчет власти перед электоратом, а реальный срез жизни четырех северных округов — от Тернея до Ольги. Когда-то разбитые тротуары и облупившиеся фасады школ напоминали дыры глубже Японского моря, но сегодня механизм инициативного бюджетирования сработал как идеально настроенный японский мотор. Люди сами решают, где ставить лавочки, а где заливать бетон, превращая свои дворы из серой зоны в места силы.
Дальнегорск сегодня — это кейс о том, как золотой берег Приморья обретает новую инфраструктуру. Обновленный бульвар Полины Осипенко и парк Пушкина стали точками сборки для горожан. В Кавалерово наконец-то привели в чувство ДК имени Арсеньева, а Терней получил модульный аэровокзал — теперь улететь "на материк" можно в человеческих условиях, а не в ожидании чуда у взлетки.
"Инвестиции в такие удаленные территории часто напоминают ювелирную огранку дефекта: мы берем сложные участки и превращаем их в драйверы роста через малый бизнес и комфортную среду", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Важно понимать: за каждым новым сквером стоит не просто росчерк пера губернатора Олега Кожемяко, а тысячи голосов в "Народной программе". Если раньше общение с властью напоминало цифровую крепость под огнем, то теперь это прямой диалог через ТОСы. Люди видят результат под окнами, и это снимает социальное напряжение лучше любых траншей из центра.
Кульминация форума — старт программы "Большое благоустройство", где цифры звучат как музыка для тех, кто привык к дефициту. В 2026 году на Приморье обрушится финансовый поток в 4 миллиарда рублей. Это не ремонт "ради галочки", а системная перепрошивка пространства, где каждый рубль имеет конкретный адрес.
|Объект благоустройства
|Масштаб и финансирование
|Общественные зоны (парки, скверы)
|60 пространств по всему краю
|Дворовые территории
|Более 150 дворов ("1000 дворов")
|Инициативы ТОС
|300 проектов по 400 млн рублей
"Когда мы видим такой объем финансирования, ключевой задачей становится контроль износа сетей. Нельзя класть красивую плитку на гнилые трубы — это будет просто косметический ремонт поверх трещин", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Семь муниципалитетов Приморья уже вырвали победу в федеральном конкурсе. Это значит, что центр Дальнегорска и Уссурийска преобразится в ближайшее время. А в Арсеньеве и Артёме появятся зоны отдыха, которые по уровню комфорта не уступят столичным набережным. Работа идет на высоких оборотах, словно цифровые теплицы, создающие вечное лето посреди тайги.
Форум в Дальнегорске показал: запросы общества меняются. Больше всего эмоций вызвало предложение участника СВО, который столкнулся с проблемой обучения. Программа "СВОё дело" работает отлично, но мотаться за знаниями во Владивосток из северных районов — это логистический кошмар. Боец предложил расширить программу на муниципалитеты, чтобы бизнес-компетенции были доступны дома.
"Комфортная городская среда — это не только чистые тротуары, но и доступность услуг. Если жителю Тернея нужно ехать 600 км ради консультации, это явный затор на трассе развития", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Эта просьба — критический узел, который власть пообещала развязать. Новая народная программа будет строиться на базе 150 свежих идей, собранных прямо в зале. Это железнодорожная стрелка, переводящая внимание с крупных строек на личные истории успеха каждого приморца. Карнавала не будет — будет планомерная работа, где голос глубинки слышен так же четко, как прибой в бухте Зеркальной.
Для этого необходимо создать ТОС (территориальное общественное самоуправление) или принять участие в программе инициативного бюджетирования. Жители подают заявку с описанием проекта, и при поддержке соседей получают финансирование от края.
Да, губернатор подтвердил, что проект продолжается. В Дальнегорском, Тернейском и Кавалеровском округах уже запланировано благоустройство более чем 150 дворовых территорий на ближайший цикл.
