Город среди сопок перестал жить на износ: как Дальнегорск превратил дворы в точки силы

Дальнегорск никогда не был городом для слабаков. Здесь воздух острее, сопки круче, а характер местных закален в борьбе с тайфунами и суровым северным бытом. Но сегодня в фойе местного ДК — не привычный гул о проблемах, а тихий шелест выставочных стендов "Было/стало", которые бьют в цель без лишних эпитетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Романвер, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дальнегорск

Это не просто отчет власти перед электоратом, а реальный срез жизни четырех северных округов — от Тернея до Ольги. Когда-то разбитые тротуары и облупившиеся фасады школ напоминали дыры глубже Японского моря, но сегодня механизм инициативного бюджетирования сработал как идеально настроенный японский мотор. Люди сами решают, где ставить лавочки, а где заливать бетон, превращая свои дворы из серой зоны в места силы.

Пулеметная очередь обновления: итоги пятилетки

Дальнегорск сегодня — это кейс о том, как золотой берег Приморья обретает новую инфраструктуру. Обновленный бульвар Полины Осипенко и парк Пушкина стали точками сборки для горожан. В Кавалерово наконец-то привели в чувство ДК имени Арсеньева, а Терней получил модульный аэровокзал — теперь улететь "на материк" можно в человеческих условиях, а не в ожидании чуда у взлетки.

"Инвестиции в такие удаленные территории часто напоминают ювелирную огранку дефекта: мы берем сложные участки и превращаем их в драйверы роста через малый бизнес и комфортную среду", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно понимать: за каждым новым сквером стоит не просто росчерк пера губернатора Олега Кожемяко, а тысячи голосов в "Народной программе". Если раньше общение с властью напоминало цифровую крепость под огнем, то теперь это прямой диалог через ТОСы. Люди видят результат под окнами, и это снимает социальное напряжение лучше любых траншей из центра.

Большое благоустройство на четыре миллиарда

Кульминация форума — старт программы "Большое благоустройство", где цифры звучат как музыка для тех, кто привык к дефициту. В 2026 году на Приморье обрушится финансовый поток в 4 миллиарда рублей. Это не ремонт "ради галочки", а системная перепрошивка пространства, где каждый рубль имеет конкретный адрес.

Объект благоустройства Масштаб и финансирование Общественные зоны (парки, скверы) 60 пространств по всему краю Дворовые территории Более 150 дворов ("1000 дворов") Инициативы ТОС 300 проектов по 400 млн рублей

"Когда мы видим такой объем финансирования, ключевой задачей становится контроль износа сетей. Нельзя класть красивую плитку на гнилые трубы — это будет просто косметический ремонт поверх трещин", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Семь муниципалитетов Приморья уже вырвали победу в федеральном конкурсе. Это значит, что центр Дальнегорска и Уссурийска преобразится в ближайшее время. А в Арсеньеве и Артёме появятся зоны отдыха, которые по уровню комфорта не уступят столичным набережным. Работа идет на высоких оборотах, словно цифровые теплицы, создающие вечное лето посреди тайги.

Голос фронта: предпринимательство в глубинке

Форум в Дальнегорске показал: запросы общества меняются. Больше всего эмоций вызвало предложение участника СВО, который столкнулся с проблемой обучения. Программа "СВОё дело" работает отлично, но мотаться за знаниями во Владивосток из северных районов — это логистический кошмар. Боец предложил расширить программу на муниципалитеты, чтобы бизнес-компетенции были доступны дома.

"Комфортная городская среда — это не только чистые тротуары, но и доступность услуг. Если жителю Тернея нужно ехать 600 км ради консультации, это явный затор на трассе развития", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Эта просьба — критический узел, который власть пообещала развязать. Новая народная программа будет строиться на базе 150 свежих идей, собранных прямо в зале. Это железнодорожная стрелка, переводящая внимание с крупных строек на личные истории успеха каждого приморца. Карнавала не будет — будет планомерная работа, где голос глубинки слышен так же четко, как прибой в бухте Зеркальной.

Ответы на популярные вопросы о развитии Приморья

Как жители могут повлиять на благоустройство своего двора?

Для этого необходимо создать ТОС (территориальное общественное самоуправление) или принять участие в программе инициативного бюджетирования. Жители подают заявку с описанием проекта, и при поддержке соседей получают финансирование от края.

Будет ли продолжена программа "1000 дворов" в северных районах?

Да, губернатор подтвердил, что проект продолжается. В Дальнегорском, Тернейском и Кавалеровском округах уже запланировано благоустройство более чем 150 дворовых территорий на ближайший цикл.

