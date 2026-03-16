Между логистикой и туризмом: в каких отраслях Приморья сейчас легче всего найти дело по душе

Во Владивостоке снова дует злой ветер, а рынок труда лихорадит сильнее, чем старый микроавтобус на перевале. Пока в центре страны рассуждают о "стабильности", мы здесь, у края карты, считаем не отчеты, а смены. В Приморье случился кадровый сдвиг — бизнес вцепился в новичков, как водитель "пруля" в руль на крутом повороте.
Цифры не врут: потребность в руках подскочила на 173%. Это не просто рыночная статистика, это настоящий бунт на корабле. Рабочие руки стали дефицитнее, чем свободный парковочный слот на Светланской в вечер пятницы. Москвичи недоуменно смотрят на наши вакансии, но у форпоста свои законы — здесь либо работаешь, либо уходишь в туман.
Водитель пассажирского транспорта — король дорог и текущего сезона. Спрос на людей "за баранкой" взлетел в 2,3 раза. Пока город латает главные магистрали, те, кто готов крутить руль, оказываются на вес золота. Опыт спрашивают редко — важнее наличие прав и готовность выходить на маршрут.
"Рынок труда в Приморье напоминает сложный инженерный узел, где избыточное давление кадров компенсируется за счет привлечения новичков на все уровни — от транспорта до сервиса", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Ретейл требует свежей крови. Кассиры и мерчендайзеры нужны везде. Это работа — как ювелирная огранка дефекта: нужно сделать так, чтобы полки были полными, а покупатель не заметил дефицита персонала. За год вакансии для новичков в торговле выросли почти на 40%.
Бизнес больше не ждет идеальных кандидатов. Он берет того, кто готов учиться прямо в поле. Система работает на пределе возможностей, напоминая затор на трассе, где каждый пытается проехать первым, но двигатель уже греется от перенапряжения.
|Сфера деятельности
|Прирост спроса
|Туризм и гостеприимство
|173%
|Официанты
|162%
|Грузчики
|158%
Складская логистика и туризм — наши главные локомотивы. Здесь вакансии растут как на дрожжах. Люди пробуют себя в разных ипостасях, понимая, что стабильность — это миф. Важнее умение быстро адаптироваться к любой задаче, будь то работа в современной цифровой теплице или на терминале.
"Износ кадрового состава очевиден, мы видим классическое короткое замыкание между запросами работодателей и ожиданиями соискателей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.
Ситуация осложняется и внешними угрозами. Постоянные хакерские атаки заставляют бизнес вкладываться в безопасность, что лишь добавляет напряжения в и без того перегруженную систему. Приморье живет быстро, не оглядываясь на тех, кто боится перемен.
"Нам приходится работать буквально как мастер маникюра, аккуратно убирая лишнее в процессах оформления трудовых отношений, чтобы не вызвать протест", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.
Инвесторы смотрят на перспективные площадки, водители самостоятельно оформляют ДТП, а город просто живет дальше. Да, цены кусаются, да, климат жестче, чем в учебниках. Но здесь у каждого есть шанс найти свое место, если не бояться работы.
Бизнес адаптируется к дефициту кадров, делая ставку на быстрое обучение на местах. Это единственный способ сохранить темпы развития в текущих условиях.
Рынок движется в сторону гибкой занятости. Постоянная работа уступает место проектам и временным контрактам, где ценят навык, а не стаж.
