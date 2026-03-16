Между логистикой и туризмом: в каких отраслях Приморья сейчас легче всего найти дело по душе

Россия » Дальний Восток

Во Владивостоке снова дует злой ветер, а рынок труда лихорадит сильнее, чем старый микроавтобус на перевале. Пока в центре страны рассуждают о "стабильности", мы здесь, у края карты, считаем не отчеты, а смены. В Приморье случился кадровый сдвиг — бизнес вцепился в новичков, как водитель "пруля" в руль на крутом повороте.

Фото: https://ru.freepik.com by pressfoto is licensed under Free
Люди в костюмах идут по переходу

Цифры не врут: потребность в руках подскочила на 173%. Это не просто рыночная статистика, это настоящий бунт на корабле. Рабочие руки стали дефицитнее, чем свободный парковочный слот на Светланской в вечер пятницы. Москвичи недоуменно смотрят на наши вакансии, но у форпоста свои законы — здесь либо работаешь, либо уходишь в туман.

Руль как главная скрепа

Водитель пассажирского транспорта — король дорог и текущего сезона. Спрос на людей "за баранкой" взлетел в 2,3 раза. Пока город латает главные магистрали, те, кто готов крутить руль, оказываются на вес золота. Опыт спрашивают редко — важнее наличие прав и готовность выходить на маршрут.

"Рынок труда в Приморье напоминает сложный инженерный узел, где избыточное давление кадров компенсируется за счет привлечения новичков на все уровни — от транспорта до сервиса", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Касса и полки под надзором

Ретейл требует свежей крови. Кассиры и мерчендайзеры нужны везде. Это работа — как ювелирная огранка дефекта: нужно сделать так, чтобы полки были полными, а покупатель не заметил дефицита персонала. За год вакансии для новичков в торговле выросли почти на 40%.

Бизнес больше не ждет идеальных кандидатов. Он берет того, кто готов учиться прямо в поле. Система работает на пределе возможностей, напоминая затор на трассе, где каждый пытается проехать первым, но двигатель уже греется от перенапряжения.

Сфера деятельности Прирост спроса
Туризм и гостеприимство 173%
Официанты 162%
Грузчики 158%

Складская логистика и туризм — наши главные локомотивы. Здесь вакансии растут как на дрожжах. Люди пробуют себя в разных ипостасях, понимая, что стабильность — это миф. Важнее умение быстро адаптироваться к любой задаче, будь то работа в современной цифровой теплице или на терминале.

"Износ кадрового состава очевиден, мы видим классическое короткое замыкание между запросами работодателей и ожиданиями соискателей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Ситуация осложняется и внешними угрозами. Постоянные хакерские атаки заставляют бизнес вкладываться в безопасность, что лишь добавляет напряжения в и без того перегруженную систему. Приморье живет быстро, не оглядываясь на тех, кто боится перемен.

"Нам приходится работать буквально как мастер маникюра, аккуратно убирая лишнее в процессах оформления трудовых отношений, чтобы не вызвать протест", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Инвесторы смотрят на перспективные площадки, водители самостоятельно оформляют ДТП, а город просто живет дальше. Да, цены кусаются, да, климат жестче, чем в учебниках. Но здесь у каждого есть шанс найти свое место, если не бояться работы.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда в Приморье

Почему именно сейчас такой бум вакансий для новичков?

Бизнес адаптируется к дефициту кадров, делая ставку на быстрое обучение на местах. Это единственный способ сохранить темпы развития в текущих условиях.

Станет ли проще найти постоянную работу?

Рынок движется в сторону гибкой занятости. Постоянная работа уступает место проектам и временным контрактам, где ценят навык, а не стаж.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех, юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
